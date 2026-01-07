दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

5 . इजरायल

इजरायल भी उन चुनिंदा देशों में है, जहां सेना में जाना विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना जाता है. यहां लड़का हो या लड़की 18 साल के होते ही सेना में भर्ती होना पड़ता है. महिलाओं को 2 साल और पुरषों को लगभग 3 साल तक सैन्य सेवा देनी पड़ती है. सबसे खास बात यह है कि इजरायल में खूबसूरत महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए ज्यादा तवज्जो दी जाती है. ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें.