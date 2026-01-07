दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

दुनिया
रईश खान | Jan 07, 2026, 09:46 PM IST
1.हर नागरिक का सेना में शामिल होना जरूरी
इन देशों में सैनिक बनना हर नागरिक के लिए अनिवार्य होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की सबको कुछ सालों के लिए मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है. इनमें एक देश तो ऐसा है, जहां खूबसूरत लड़कियों को सैनिक बनाया जाता है. चलिए बताते हैं इन सभी देशों के बारे में.
2.साउथ कोरिया
साउथ कोरिया के हर नागरिक को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है. यहां युवाओं को 18 से 21 महीने के लिए सेना का हिस्सा बनना पड़ता है. सेनाओं के हिसाब से यह अवधि अलग-अलग होती है. जैसे- थल सेना के लिए कम से कम 18 महीने, नौसेना के लिए 20 महीने और वायुसेना के लिए 21 महीने का होता है.
3.मिस्र
मिस्र में पुरुष नागरिकों को कम से कम 1 से 3 साल तक सैन्य सेवा देना जरूरी है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी क्वालिफिकेशन और उम्र क्या है. मिस्र की सेना टॉप 19वें स्थान पर मानी जाती है.
4. ईरान
ईरान में हर युवक को सेना में कम से कम 24 महीने की Military Service देना अनिवार्य है. लेकिन अगर खराब और मुश्किल इलाके में तैनात किया जाता है तो उसकी सर्विस 22 महीने की होती है. हालांकि, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को इससे छूट मिलती है.
5.इजरायल
इजरायल भी उन चुनिंदा देशों में है, जहां सेना में जाना विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना जाता है. यहां लड़का हो या लड़की 18 साल के होते ही सेना में भर्ती होना पड़ता है. महिलाओं को 2 साल और पुरषों को लगभग 3 साल तक सैन्य सेवा देनी पड़ती है. सबसे खास बात यह है कि इजरायल में खूबसूरत महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए ज्यादा तवज्जो दी जाती है. ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें.
6.इन देशों में भी सेना में शामिल होना अनिवार्य
स्वीडन में 2015 से महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य कर दिया है. वहीं, स्वीडन में 2018 से महिलाओं और पुरुषों दोनों को सेना में शामिल होना पड़ता है.