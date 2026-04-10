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335 साल तक चला युद्ध, 0 मौत: जंग का एलान करके लड़ना भूल गए देश, मज़ेदार है कहानी

ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर का एलान हो गया है. करीब 40 दिन तक चले इस सैन्य टकराव में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. क्या आप जानते हैं एक युद्ध ऐसा भी हुआ था जो 335 साल तक चला लेकिन उसमें एक भी मौत नहीं हुई. चलिए जानते हैं दुनिया के इस अनोखे युद्ध के बारे में.

Kusum Lata | Apr 10, 2026, 09:12 AM IST

1.Three Hundred and Thirty-Five Years' War

Three Hundred and Thirty-Five Years' War
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335 साल का युद्ध

इस युद्ध का नाम ही 335 ईयर्स वॉर है. यह युद्ध नीदरलैंड और सिली द्वीप समूह के बीच 1651 से 1986 तक चला. 1986 में दोनों के बीच शांति समझौते के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था. War History Online के मुताबिक, इस जंग का ऐलान हुआ, लेकिन इसमें कोई हिंसा नहीं हुई. फोटो- कैन्वा

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2.How 335 Years war started

How 335 Years war started
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कैसे शुरू हुआ था 335 साल का युद्ध

1651 में इंग्लिश वॉर जारी था. इंग्लैंड में हलचल मची थी. लोकतंत्र के समर्थकों (पार्लियामेंटेरियन)और राजशाही के समर्थकों (रॉयलिस्ट) के बीच जंग छिड़ी थी. रॉयलिस्ट्स नीदरलैंड को अपना सहयोगी मानते थे लेकिन इस सिविल वॉर में नीदरलैंड ने पार्लियामेंटेरियन्स का साथ देने का फैसला किया. रॉयलिस्ट्स ने इसे धोखा माना, बदला लेने के लिए रॉयलिस्ट्स ने नीदरलैंड्स के जहाजों को इंग्लिश चैनल पार करने से रोका. नीदरलैंड ने ब्रिटिश हुकूमत से अपने नुकसान की भरपाई मांगी, रॉयलिस्ट्स ने इससे इनकार कर दिया. नाराज़ नीदरलैंड की नेवी एडमिरल मार्टेन ट्रॉम्प अपनी सेना लेकर सिली द्वीप समूह पर पहुंचे और मार्च 1651 में युद्ध का ऐलान कर दिया. फोटो- कैन्वा

3.What Happened After Declaration of war

What Happened After Declaration of war
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युद्ध के एलान के बाद क्या हुआ

नीदरलैंड की नेवी ने सिली के पोर्ट्स को घेर लिया. लेकिन जून आते-आते हालात बदल गए. इंग्लिश सिविल वॉर में पार्लियामेंटेरियन्स का पलड़ा थोड़ा भारी हुआ. उन्होंने मांग की कि राजा की नेवी सरेंडर कर दे. नेवी सिली द्वीप समूह से हट गई, इसके बाद नीदरलैंड ने भी अपना ब्लॉकेड हटाया और अपने घर चले गए. युद्ध समाप्ति पर युद्ध में शामिल सभी पक्षों के बीच शांति समझौता होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. यानी जंग का ऐलान हुआ, लड़ाई नहीं हुई, सैनिक अपने-अपने घर लौट गए और सब इस बात को भूल गए. फोटो- कैन्वा

4.335 Year's war without Fight

335 Year's war without Fight
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बिना लड़े 335 साल चलता रहा युद्ध

युद्ध समाप्ति का ऐलान नहीं करने के चलते आधिकारिक रूप से नीदरलैंड और सिली द्वीप समूह 335 साल तक युद्ध में बने रहे. 1985 में सिली में काम करने के दौरान इतिहासकार रॉय डंकन ने इस युद्ध पर रिसर्च किया. उन्होंने कई दस्तावेज खंगाले और पाया कि नीदरलैंड और सिली द्वीप समूह अभी भी युद्ध में है. इसके बाद नीदरलैंड को एम्बैसडर को सिली द्वीप समूह में बुलाया गया और दोनों के बीच अप्रैल, 1986 में आधिकारिक तौर पर शांति समझौता हुआ.  फोटो- कैन्वा

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5.Longest peaceful war in Human History

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मानव इतिहास का सबसे लंबा शांतिपूर्ण युद्ध

335 Year's War की गिनती दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण युद्धों में होती है. इस युद्ध में कोई सैन्य टकराव नहीं हुआ, न ही जान माल का कोई नुकसान हुआ. यह उन चुनिंदा युद्धों में से एक है जो 100 साल से ज्यादा समय तक चला. हालांकि, असल मायने में यह युद्ध तीन-चार महीने में ही खत्म हो चुका था, लेकिन इतिहास में हुई एक छोटी सी चूक ने इस युद्ध को 335 साल तक खींच दिया. फोटो- कैन्वा

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