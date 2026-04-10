335 साल तक चला युद्ध, 0 मौत: जंग का एलान करके लड़ना भूल गए देश, मज़ेदार है कहानी

2 . How 335 Years war started

2

कैसे शुरू हुआ था 335 साल का युद्ध

1651 में इंग्लिश वॉर जारी था. इंग्लैंड में हलचल मची थी. लोकतंत्र के समर्थकों (पार्लियामेंटेरियन)और राजशाही के समर्थकों (रॉयलिस्ट) के बीच जंग छिड़ी थी. रॉयलिस्ट्स नीदरलैंड को अपना सहयोगी मानते थे लेकिन इस सिविल वॉर में नीदरलैंड ने पार्लियामेंटेरियन्स का साथ देने का फैसला किया. रॉयलिस्ट्स ने इसे धोखा माना, बदला लेने के लिए रॉयलिस्ट्स ने नीदरलैंड्स के जहाजों को इंग्लिश चैनल पार करने से रोका. नीदरलैंड ने ब्रिटिश हुकूमत से अपने नुकसान की भरपाई मांगी, रॉयलिस्ट्स ने इससे इनकार कर दिया. नाराज़ नीदरलैंड की नेवी एडमिरल मार्टेन ट्रॉम्प अपनी सेना लेकर सिली द्वीप समूह पर पहुंचे और मार्च 1651 में युद्ध का ऐलान कर दिया. फोटो- कैन्वा