उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान

3 . 80 जवान मोर्चे पर गए, 81 लौटे

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इन जवानों की ड्यूटी ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर पर पहरा देने की थी. लगभग 5 हफ्ते ये जवान मोर्चे पर तैनात रहे. इन जवानों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी. युद्ध में प्रशिया की जीत हुई थी. किस्सा मशहूर है कि युद्ध समाप्ति के बाद जवान जब अपने देश लौटे तो वे 80 की जगह 81 लोग थे. उस 81वें शख्स की पहचान को लेकर कई कॉन्सिपरेसी थ्योरीज़ चलती हैं. कुछ रिपोर्ट्स में 81वें व्यक्ति को ऑस्ट्रियन लायजनिंग ऑफिसर बताया जाता है, वहीं कुछ में उन्हें इटली का जवान या किसान भी बताया जाता है.