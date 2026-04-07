उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान

दुनिया
Kusum Lata | Apr 07, 2026, 10:00 AM IST
1.लिकटेंस्टाइन की सेना से जुड़ा है किस्सा
लिकटेंस्टाइन यूरोप के अल्पाइन इलाके में बसा देश है. 40 हजार की आबादी वाला यह देश दुनिया का छठा सबसे छोटा देश है. यह एक प्रिंसिपैलिटी है माने यहां राजकुमार का शासन है. यह दुनिया के उन 22 आज़ाद देशों में से एक है जिसके पास अपनी सेना नहीं है. इस देश ने सन 1868 में अपनी सेना खत्म कर दी थी और युद्ध न्यूट्रल रहने का फैसला किया है. जो किस्सा हम बताने जा रहे हैं वो 1866 का है. फोटो- AI Generated
2.1866 का ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध
टाइम्स मैग्ज़ीन की मार्च 1939 की आर्काइव्ड रिपोर्ट के मुताबिक, 1866 में शक्तिशाली जर्मन राज्य प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच जंग छिड़ी थी. इस युद्ध में लिकटेंस्टाइन ने ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया और अपने 80 जवान मोर्चे पर भेजे थे. तब लिकटेंस्टाइन की सेना में 100 जवान ही थे, 20 जवानों को बैकअप के लिए रखा गया था.
3.80 जवान मोर्चे पर गए, 81 लौटे
इन जवानों की ड्यूटी ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर पर पहरा देने की थी. लगभग 5 हफ्ते ये जवान मोर्चे पर तैनात रहे. इन जवानों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी. युद्ध में प्रशिया की जीत हुई थी. किस्सा मशहूर है कि युद्ध समाप्ति के बाद जवान जब अपने देश लौटे तो वे 80 की जगह 81 लोग थे. उस 81वें शख्स की पहचान को लेकर कई कॉन्सिपरेसी थ्योरीज़ चलती हैं. कुछ रिपोर्ट्स में 81वें व्यक्ति को ऑस्ट्रियन लायजनिंग ऑफिसर बताया जाता है, वहीं कुछ में उन्हें इटली का जवान या किसान भी बताया जाता है.
4.सेना नहीं तो लिकटेंस्टाइन की रक्षा कौन करता है?
1868 में लिकटेंस्टाइन ने सेना के रखरखाव के बढ़ते खर्च की वजह से अपनी सेना ही खत्म कर दी थी. सेना खत्म करने के साथ ही इस देश ने ये भी ऐलान कर दिया कि यह किसी भी तरह के युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा. फिलहाल लिकटेंस्टाइन नेशनल पुलिस इस देश की आंतरिक सुरक्षा संभालती है.
5.लिकटेंस्टाइन को कौन सी बातें खास बनाती हैं
लिकटेंस्टाइन दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है. इतना छोटा होने के बावजूद लिकटेंस्टाइन की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है. इस देश की कमाई का प्रमुख सोर्स यहां की हाईटेक मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. आल्प्स पर्वतमाला के करीब होने की वजह से यह एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है. लिकटेंस्टाइन के पास अपना एयरपोर्ट नहीं है, यहां आने वाले लोग स्विटज़रलैंड से होकर पहुंचते हैं.