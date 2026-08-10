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इस देश में मूड खराब होने पर भी मिलती है छुट्टी, क्या भारत में भी लागू होना चाहिए 'Unhappy Leave' का सिस्टम?

आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर Unhappy Leave का जिक्र किया है. इसको लेकर भारत में भी बहस छिड़ गई है. क्या यह सिस्टम यहां भी लागू हो सकता है. हालांकि इसमें लोगों के कई सारे अलग-अलग मत हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 10, 2026, 10:39 AM IST

इस देश में मूड खराब होने पर भी मिलती है छुट्टी, क्या भारत में भी लागू होना चाहिए 'Unhappy Leave' का सिस्टम?

Unhappy Leave Policy in china

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क्या आपको कभी सुबह उठकर लगा है कि आज दिमाग मूड सही नहीं है. घर की कलाह, आलस या अन्य किसी भी वजह से दिमाग खराब है. मन दुखी है और ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है. हर किसी न किसी को कभी न कभी ऐसा जरूर लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति के बाद भी कर्मचारियों को ऑफिस जाना पड़ता है. कुछ लोग ऐसी स्थिति में बीमारी या कोई दूसरा बहाना बना लेते हैं, लेकिन सोचिए, आपको ये झूठ ही न बोलने पड़े यानी अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप साफ कह दें कि आज मूड ठीक नहीं है और ऑफिस आने का मन नहीं कर रहा है. इस पर आपको छुट्टी मिल जाये. सैलरी भी न कटे. चीन की एक कंपनी में ऐसा ही होता है, जिसके बाद भारत में भी इसको लेकर बहस छिड गई है. 

दरअसल चीन की एक बड़ी रिटेल कंपनी में यह नियम है. वहां इसे अनहैप्पी लीव कहा गया है. भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका ने हाल में ही इसको लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर भारत के लाखों नौकरीपेशा लोगों के दिल की बात छेड़ दी है और वर्कप्लेस कल्चर पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है.

क्या है चीन का 'अनहैप्पी लीव' मॉडल

आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया (X) पर चीन की प्रसिद्ध सुपरमार्केट चेन 'पैंग डोंग लाई' (Pang Dong Lai) के इस अनूठे मॉडल का जिक्र किया है. इस कंपनी में हर कर्मचारी को साल में 10 दिन की अतिरिक्त 'Unhappy Leave' मिलती है. इसमें साफ है कि अगर किसी कर्मचारी को किसी दिन मानसिक दबाव या अन्य किसी वजह से काम करने का मन नहीं करता है तो बॉस को मूड खराब होने या काम का मन न होने की बात कहकर छुट्टी ले सकता है. इतना ही नहीं, मैनेजर उसकी इस छुट्टी को रिजेक्ट नही कर सकता है. 

कंपनी फाउंडर ने बनाया है यह नियम

चीन की पैंग डोंग लाई कंपनी के फाउंडर यू डोंगलाई का मानना है कि जो कर्मचारी अंदर से परेशान है, उससे जबरन काम कराना उसकी सेहत और काम की गुणवत्ता दोनों के लिए नुकसानदायक है. ऐसे में उन्हें छुट्टी देना न सिर्फ काम के लिए फायदेमंद, बल्कि उनकी सेहत और स्वतंत्रता को भी सही बनाये रखने में मददगार है.

भारतीय कर्मचारियों के लिए यह खबर क्यों है खास

भारत में ज्यादातर ऑफिसों में 'सिक लीव' (Sick Leave) लेने के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई ठोस शारीरिक बीमारी साबित करनी पड़ती है. मेंटल बर्नआउट, तनाव या इमोशनल थकावट को आज भी छुट्टी का जायज कारण नहीं माना जाता. हर्ष गोयनका का यह सवाल उठाया कि "क्या भारतीय कंपनियों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए?" सीधे तौर पर हर उस कर्मचारी से जोड़ता है, जो 9 से 9 की शिफ्ट, लंबे कम्यूट और डेडलाइन के दबाव में पिस रहा है. अगर भारत में इस विचार को आंशिक रूप से भी जगह मिलती है, तो यह देश के वर्क कल्चर में एक ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है।

क्या भारत में यह पॉलिसी लागू हो पाना व्यावहारिक है

भारत के वर्तमान वर्क माहौल में इस तरह की नीति लागू करने में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं. इनमें मुख्य रूप से दुरुपयोग का डर है. कॉरपोरेट जगत में कई जगह यह चिंता जताई जाती है कि नियमों का बेजा इस्तेमाल शुरू हो सकता है.

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