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दुनिया

लाल सागर के किनारे तबाही की नई तस्वीर, क्यों पलायन को मजबूर हुए यमन के 50 हजार लोग?

यमन के लाल सागर तट पर हूती विद्रोहियों के अचानक सैन्य विस्तार से लगभग 50 हजार लोग विस्थापित हो गए हैं. जानिए बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर प्रभाव.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 12, 2026, 11:43 PM IST

लाल सागर के किनारे तबाही की नई तस्वीर, क्यों पलायन को मजबूर हुए यमन के 50 हजार लोग?

यमन में हुती विद्रोहियों के कब्जे के बाद मानवीय संकट गहराया, AI Photo

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  • हूती विद्रोहियों के  सैन्य बढ़त के कारण 50 हजार यमनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा.
  • यमन की 4 करोड़ आबादी में से आधी आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है.
  • बाब अल-मंदेब जलमार्ग पर मंडराते खतरे के कारण कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर चले गए हैं.

Yemen Humanitarian Crisis: पश्चिम यमन में लाल सागर तट के किनारे ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों की अचानक सैन्य बढ़त के कारण लगभग 50 हजार यमनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है. इस अचानक हुए हमले से पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं और कई परिवार भोजन की भारी कमी के बीच इस भीषण लड़ाई में फंसे हुए हैं.

अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों के अनुसार, मध्य पूर्व के इस सबसे गरीब देश के नागरिक एक बार फिर से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की वैश्विक होड़ का शिकार बन रहे हैं.

यमन में क्या स्थिति है?

ईरान-समर्थित हूती लड़ाकों ने अमेरिका और सऊदी-समर्थित यमनी सरकार के नियंत्रण वाले लाल सागर तटीय क्षेत्रों में कई शहरों पर अचानक कब्जा जमा लिया है. इस भीषण हिंसा में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है. संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) की रिपोर्ट के अनुसार, ताएज और हुदैदा प्रांतों में लगभग 46 हजार लोग विस्थापित हुए हैं.

कई परिवारों के लिए यह दूसरा या तीसरा मौका है जब उन्हें अपने घरों से अचानक भागना पड़ा है. आईओएम (IOM) के प्रवक्ता जो लोरी के मुताबिक, लोग गोलाबारी और तेजी से बढ़ती जंग के कारण आधी रात को बिना किसी सामान के भागने पर मजबूर हुए हैं. विस्थापितों के लिए आपातकालीन आश्रय, भोजन, पीने का पानी, नकद सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त जरूरत है.

मोखा बंदरगाह का पतन और मानवीय त्रासदी

हूती विद्रोहियों की इस तेज बढ़त में सबसे प्रमुख झटका रणनीतिक बंदरगाह शहर मोखा का गिरना रहा है, जिसे ऐतिहासिक रूप से वैश्विक कॉफी व्यापार का जन्मस्थान माना जाता है. मोखा शहर से आधी रात को भागने वाले स्थानीय निवासियों ने वहां के हालात को बेहद भयानक और तबाही भरा बताया है.

दक्षिण में सरकार-नियंत्रित अदन शहर की ओर भाग रहे लोगों को रास्ते में गिरोहों द्वारा लूटपाट का भी सामना करना पड़ा है. इसके अलावा, मुख्य सड़कें कट चुकी हैं और कई इलाकों में फोन लाइनें पूरी तरह ठप हैं. कई परिवार मोटरसाइकिलों पर सवार होकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, जबकि उनके कई रिश्तेदार अभी भी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराया बड़ा खतरा 

हूती विद्रोहियों ने तटीय शहरों के साथ-साथ लाल सागर तट के पास स्थित द्वीपों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है. इसका मुख्य उद्देश्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले बेहद महत्वपूर्ण 'बाब अल-मंदेब' जलडमरूमध्य के पास अपनी सीधी मौजूदगी दर्ज कराना है. 20 मील चौड़े इस जलडमरूमध्य के नाम का अर्थ आंसुओं का द्वार है, जो ऐतिहासिक रूप से खतरनाक समुद्री मार्ग रहा है.

यदि हूती विद्रोही इस समुद्री मार्ग को बंद कर देते हैं, तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तबाही भरा असर पड़ेगा. जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर हजारों अतिरिक्त समुद्री मील की दूरी तय करनी पड़ेगी. इस हिंसा और अनिश्चितता के कारण ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं.

'प्रोक्सी वॉर' का शिकार यमन

यमन में 4 करोड़ की कुल आबादी में से लगभग आधी आबादी पहले से ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है. वर्षों के संघर्ष, आर्थिक तंगी, विस्थापन और जलवायु संबंधी आपदाओं ने यमनी परिवारों की सहनशक्ति को पूरी तरह तोड़ दिया है. वहीं दूसरी ओर, मानवीय सहायता के लिए मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय फंड में गिरावट आने से सहायता संगठन भी बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं.

यमन की इस अस्थिरता का फायदा सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसी क्षेत्रीय ताकतों द्वारा अपने 'प्रोक्सी वॉर' के लिए उठाया गया है. अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ जारी संघर्ष ने इस क्षेत्रीय दुश्मनी को और अधिक बढ़ा दिया है. 
 

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