ट्रंप की खातिरदारी से शी को याद आए 200 साल पुराने रिश्ते, US-China ट्रेड रिलेशन और जापान पर दी स्पीच

शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में पिंग पोंग डिप्लोमेसी का भी जिक्र किया और कहा कि उसकी वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय से बंद दरवाज खुले और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली.

200 साल पुराना ट्रेड रिलेशन, पिंग-पोंग डिप्लोमेसी, जापान के खिलाफ जंग में अमेरिकी पायलटों का साथ, वाइट हाउस के स्टेट डिनर में शी जिनपिंग ने ऐसे तमाम वाकियों को याद किया. भारत के समयानुसार बुधवार (24 दिसंबर, 2026) को यूएस प्रेजीडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के लिए स्टेट डिनर आयोजित किया था.

ट्रंप और मेलानिया को धन्यवाद से शी ने की स्पीच की शुरुआत

डिनर से पहले शी जिनपिंग ने एक स्पीच दी. स्पीच की शुरुआत में उन्होंने प्रेजीडेंट ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों ने शी और पेंग की विजिट के लिए जो अरेंजमेंट्स किए हैं, उसकी हर डिटेलिंग में उनकी सच्ची भावनाएं नजर आती हैं. शी ने अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय संबंधों का समर्थन करने के लिए अमेरिकियों को भी धन्यवाद कहा. इसके बाद उन्होंने मिड ऑटम फेस्टिवल की भी बधाई दी. मिड ऑटम फेस्टिवल चीनी संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है. शी ने ट्रंप के चीन दौरे को लेकर कहा, 'इसी साल मई में मेरे निमंत्रण पर ट्रंप ने चीन का दौरा किया था, जिसमें हमने चीन और अमेरिका के कूणनीतिक रिश्तों पर जोर दिया. अपने दौरे के दौरान ट्रंप ने मुझे यूएस विजिट के लिए इनवाइट किया और मैं आज यहां हूं, जैसा कि मैंने यूएस प्रेजीडेंट से वादा किया था.'

200 सालों पुरान व्यापारिक रिश्तों को किया याद

शी जिनपिंग ने कहा, 'एक साल से भी कम समय में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने एक-दूसरे के देश का दौरा किया, जो हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए ऐतिहासिक बात है. ट्रंप और मेरे बीच गंभीर चर्चा हुई और हम कई मुद्दों पर हम सहमत हुए. यह हमारे रणनीतिक रिश्तों को नया मार्गदर्शन देगा.' शी जिनपिंग ने अमेरिका के सैकड़ों साल पुराने व्यापारिक रिश्तों पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'अमेरिका ने हाल ही में अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, इस अवसर पर चीनी सरकार और वहां के लोगों की तरफ से मैंने अमेरिका को बधाई भेजी. पिछले 200 सालों से अमेरिका और चीन मित्रतापूर्ण रिश्ते साझा कर रहे हैं. 200 सालों पहले आजादी के बाद अमेरिका ने चीन के साथ रिश्तों की पहल की और हमने व्यापार शुरू किया.'

जब जापान के खिलाफ चीन के लिए उतरे थे अमेरिकी पायलट

शी जिनपिंग ने 80 साल से भी ज्यादा पुरानी जापान के खिलाफ उस जंग का भी जिक्र किया, जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने चीन का साथ दिया था. शी ने कहा, '80 साल पहले अमेरिका और चीनी सैनिक जापान के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए थे. हमने साथ में हिमालय पर हंप एयर रूट बनाया था. जापानी सैनिकों के खिलाफ जंग में चीनी सेना ने जान पर खेलकर 100 से ज्यादा अमेरिका पायलटों को रेसक्यू किया. मेरा विश्वास है कि सालों तक इन घटनाओं को दोनों देशों के लोग याद रखेंगे और हमारी दोस्ती को कायम रहेगी.'

1941 में जापान और चीन की लड़ाई में अमेरिकी पायलटों का एक अमेरिकन वॉलंटियर ग्रुप चीनी सैनिकों की तरफ से मैदान में उतरा था, जिसे बाद में फ्लेइंग टाइगर्स कहा गया. इस दौरान बर्मा रोड बंद होने के बाद अमेरिकी और चीनी विमान चालकों ने भारत के असम से हिमालय के ऊपर हंप एयर रूट बनाया गया था ताकि चीनी सैनिकों को सैन्य सहायता पहुंचाई जा सके.

पिंग पोंग डिप्लोमेसी का भी शी ने किया जिक्र

शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में पिंग पोंग डिप्लोमेसी का भी जिक्र किया और कहा कि उसकी वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय से बंद दरवाज खुले और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली. पिंग-पोंग डिप्लोमेसी को अमेरिका और चीन के राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत से जोड़ा जाता है. 1971 में नौ अमेरिकी टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने चीन का दौरा किया था, जिसे ऐतिहासिक घटना बताया जाता है. इससे दोनों देशों के बीच दशकों से बंद पड़े संबंधों का रास्ता खुल गया.

शी जिनपिंग की स्पीच में अमेरिकन नागरिक रोनाल्ड सालकोलस्की का भी नाम आया, जिन्होंने चीन के रेगिस्तान को जंगल में बदलने में मदद की थी. शी ने कहा कि 20 साल पहले चीन के डेजर्ट कंट्रोल वर्कर को पेड़ लगाने में रोनाल्ड ने आर्थिक मदद की थी और जब वह चीन वापस आए तो उन्होंने देखा कि वह रेगिस्तानी इलाका घने जंगल में बदल चुका है. उन्होंने कहा कि इस वाकिए ने चीनी नागरिकों के दिल को छू लिया और यह दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का एक उदाहरण है.

ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन पर क्या बोले शी?

ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन पर भी शी बोले, उन्होंने कहा, 'चीन की सरकार भी देश को महान और आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है और वह चाहती है कि दुनिया के सबसे बड़े और जिम्मेदार देश होने के नाते अमेरिका और चीन मिलकर जिम्मेदारी से काम करें. जिस तरह नदी हमेशा बहती रहती है, उसी तरह इतिहास भी कभी नहीं थमता, हमें भी हाथ पकड़कर दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए.'

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