BRICS समिट में शामिल होंगे चीन में नंबर-2... कौन हैं काई की, जिन्हें माना जाता है शी जिनपिंग का राइट हैंड?

काई की पोलित ब्यूरो में अपनी भूमिका में फैसले लेने और नीतियों को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं. वे साइबर सुरक्षा नीति के भी इंचार्ज हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के उप प्रमुख हैं.

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य काई की जिनपिंग के राइट हैंड हैं.

काई की जिनपिंग के साथ ब्रिक्स समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंच चुके हैं.

चीनी नेता काई की अकसर पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे हैं.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. उनके साथ एक लंबे, सफेद बालों वाले एक शख्स भी आए हैं. उनका नाम है- काई की (Cai Qi). उन्हें चीन का दूसरा सबसे ताकतवर नेता और शी जिनपिंग का राइट हैंड माना जाता है. जिनपिंग के साथ काई की दिल्ली में मौजूदगी इस बात पर मुहर लगाती है कि बीजिंग सीमा संघर्षों के बाद भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है और इस यात्रा में उसको महत्व भी दे रहा है.

बीजिंग की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि शी जिनपिंग के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्थायी कमेटी के सदस्य काई की और विदेश मंत्री वांग यी भी हैं. शी जिनपिंग की करीब सात बाद भारत की ये पहली यात्रा हो रही है. हालांकि पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले काई की मौजूदगी काफी इंट्रेस्टिंग हैं.

तियानजिन में PM मोदी से मिले थे काई की

काई की हाल ही सुर्खियों में आए हैं. पिछले साल शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट के दौरान तियानजिन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और 2025 में उन्हें साउथ कोरिया में शी-ट्रंप की मीटिंग में भी देखा गया था. इस साल की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा किया था तो अमेरिकी राष्ट्रपति से सबसे पहले काई ने ही हाथ मिलाया था. ये छोटे-छोटे संकेत बताते हैं कि काई की शी जिनपिंग के कितने करीब हैं.

चीन के काई की कौन हैं?

काई की पर दुनिया का फोकस तब हुआ, जब उनका तेजी से प्रमोशन हुआ. 2017 में वह बीजिंग के मेयर बने थे, अगले कुछ ही महीनों में उन्हें पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया. यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा फैसला लेने वाला निकाय है. इस तरह के प्रमोशन में चीन में अमूमन पांच साल का समय लगता है, लेकिन शी जिनपिंग से करीबी की वजह से उन्हें फायदा मिला. इतना ही नहीं 2022 में काई को पार्टी की सात सदस्यी पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति में शामिल किया गया, जो राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च पद है.

इस साल की शुरुआत में काई की को सीपीआई के सेंट्रल पार्टी स्कूल का प्रमुख बनाया गया था. ये एक एकेडमी है, जो नए अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है और पार्टी की विचारधारा को आकार देती है. इसके अलावा वह पार्टी के जनरल ऑफिस के प्रमुख भी हैं, जिससे वे शी जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं. इन पदों के जरिए काई की शी जिनपिंग के सबसे करीबी भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गए हैं.

जिनपिंग के भरोसेमंद कसे बने काई की?

सवाल ये उठता है कि आखिर काई की शी जिनपिंग के भरोसेमंद कैसे बन गए? इसके लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जब शी जिनपिंग पॉलिटिकल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे. काई और शी दोनों ने सांस्कृतिक क्रांति के दौरान मजदूर-किसान-सैनिक-छात्रों के रूप में करियर शुरू किया था. दोनों ने करीब दो दशकों तक एक साथ काम किया. इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई. हालांकि काई की के प्रमोशन ने सवाल भी खड़े किए हैं क्योंकि वो अपने बेबाक विचारों और पारदर्शी शासन के लिए जाने जाते थे. द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर चीन में फेसबुक पर प्रतिबंध लगने की शिकायत भी की थी.

लंदन के किंग्स कॉलेज में लाउ चाइना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर केरी ब्राउन ने द गार्जियन को बताया, 'काई बहुत ही हिसाब-किताब रखने वाले, जाहिर तौर पर बहुत ही रणनीतिक और उच्च स्तरीय संचालक हैं.'

अंकल काई से बने काई की!

अपने करियर के शुरुआती दिनों में काई की चाइनीज ऐप वीबो पर काफी पॉपुलर थे, जिसे चीनी ट्विटर कहा जाता है. वहां पर वो 'अंकल काई' सरनेम से पहचाने जाते थे. वे नागरिकों के साथ खुलकर बात करते थे और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करते थे, लेकिन 2014 में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने के बाद ये सब कुछ बदल गया. काई ने अपना वीबो अकाउंट भी डिलीट कर दिया और अब ऐसी छवि बनाई कि वो बहुत ही हार्ड लाइनर पॉलिटिशयन हैं.

काई की पोलित ब्यूरो में अपनी भूमिका में फैसले लेने और नीतियों को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं. वे साइबर सुरक्षा नीति के भी इंचार्ज हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के उप प्रमुख हैं. यह एक सीक्रेट एजेंसी है, जो देश और विदेश में खतरों की निगरानी करती है. एक चीनी रिपोर्ट के मुताबिक, माओ के सचिव रहे वांग डोंगक्सिक के पास भी वो ताकत नहीं थी, जो वर्तमान में काई के पास है.

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