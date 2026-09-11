PM मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग को कैसे देखता है चीन? विदेश मंत्रालय बोला- 'मतभेदों को सुलझाने के लिए...'

शी ने पिछली बार 2019 में महाबलीपुरम में मोदी के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था. इससे पहले वह 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गोवा आए थे. शी सितंबर 2014 में पहली बार भारत आए थे, जब उन्होंने मोदी के साथ व्यापक वार्ता की थी.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने भारत पहुंच रहे हैं.

ब्रिक्स से इतर शी जिनपिंग की पीएम मौदी के साथ भी मीटिंग होनी है.

चीन ने कहा कि वो संवाद और सहयोग मजबूत करके मतभेदों को हल करेगा.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले चीन ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को उपयुक्त तरीके से सुलझाना चाहिए. बीजिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नजरिए से देखना चाहिए.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने शनिवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे. यह करीब सात साल में भारत की उनकी पहली यात्रा होगी. शनिवार को शिखर सम्मेलन से इतर उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है. यह पूछे जाने पर कि चीन मोदी-शी की मुलाकात को किस नजरिए से देखता है तो चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि कजान और तियानजिन में हुई मुलाकातों के बाद यह लगातार तीसरा साल होगा, जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी.

संवाद के जरिए मतभेदों को हल करेगा चीन: विदेश मंत्रालय

माओ ने कहा कि चीन, दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन के अनुरूप भारत के साथ काम करेगा. वह द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखेगा, संवाद और सहयोग मजबूत करेगा ताकि मतभेदों को उपयुक्त तरीके से सुलझाया जा सके. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी और एक-दूसरे की मदद करने वाले साझेदार के रूप में आगे बढ़ना चाहिए. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में माओ ने कहा कि यह उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए एकजुटता और सहयोग बनाए रखने का एक अहम मंच है.

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति शी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगे. वह अन्य नेताओं के साथ मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात, ब्रिक्स तंत्र के विकास और व्यावहारिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. साथ ही वह चीन की महत्वपूर्ण पहल और प्रस्ताव भी पेश करेंगे, जिससे ब्रिक्स सहयोग के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास की दिशा तय हो सकेगी.'

सुरक्षा के लिए साझा और सहयोगात्मक नजरिए का समर्थन: चीन

उन्होंने कहा कि चीन, मानवता के लिए एक साझा भविष्य वाला समुदाय बनाने में योगदान देने के मकसद से ब्रिक्स सहयोग को प्रगाढ़ करने और उसमें स्थिर तथा निरंतर प्रगति के लिए संगठन के अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. ईरान-अमेरिका टकराव और यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच हो रहे नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के महत्व के बारे में माओ ने कहा कि चीन सुरक्षा के लिए एक साझा, व्यापक, सहयोगात्मक और टिकाऊ दृष्टिकोण का समर्थन करता है.

उन्होंने कहा, 'हम बातचीत के जरिए अहम मुद्दों के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम मतभेदों को सुलझाने और क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखने के लिए बातचीत को बढ़ावा देने के मकसद से ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं.'

शी जिनपिंग का भारत का चौथा दौरा

BRICS के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. शी ने पिछली बार 2019 में चेन्नई के पास महाबलीपुरम में मोदी के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था. इससे पहले उन्होंने 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गोवा का दौरा किया था और सितंबर 2014 में पहली बार भारत आए थे, जब उन्होंने मोदी के साथ व्यापक वार्ता की थी. 2014 का यह दौरा दोनों नेताओं के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था. शी का मौजूदा दौरा अहम है क्योंकि यह 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए गतिरोध के बाद लंबे समय रिश्तों में आई ठंडक को सामान्य बनाने की भारत और चीन की कोशिशों के बीच हो रहा है. भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और पहले भी 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है.

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