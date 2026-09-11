'भारत पर बढ़ा चीनियों का भरोसा', जिनपिंग के दिल्ली दौरे से कितना परेशान है पाकिस्तान, PAK एक्सपर्ट ने ट्रंप पर निकाली बौखलाहट

कमर चीमा ने कहा कि जिस तरह चीन ने आसियान को शिकंजे में ले लिया है और यूरोप को अपने शिकंजे में ले लिया है तो आज अमेरिका चाहते हुए भी कि जैसे उसने दुनिया को रूस से दूर किया है, वो अब नहीं कर सकता है.

पाक एक्सपर्ट ने कहा- ट्रंप की वजह से भारत और चीन नजदीक आए हैं

उन्होंने कहा- ट्रंप ने मुल्कों को इतना तंग किया कि वे एक-दूसरे के करीब हो गए

कमर चीमा ने कहा- चीन का भारतीयों पर भरोस बढ़ा है

उन्होंने कहा- पूरी दुनिया की नजर इन दोनों मुल्कों पर है कि इन्होंने एक दूसरे के लिए जो कदम उठाए थे उनका क्या भविष्य है

चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा कंफर्म कर दिया है और इस बात से पाकिस्तान में हलचल मच गई है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा घबराए हुए हैं कि क्या दोनों देशों के बीच सभी मसले सुलझ जाएंगे और क्या इसका पाकिस्तान और चीन की रिश्तों पर भी कोई असर पड़ेगा. कमर चीमा ने पिछले महीने हुए एनएसए अजीत डोभाल के बीजिंग दौरे को भी याद किया और वह इस बात से घबराए हुए हैं. उन्होंने कहा कि शायद इंडियन लीडरशिप पाकिस्तान और चीन के बीच दूरी लाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, अजीत डोभाल की यह बैठक एक हर साल दोनों देशों के बीच होने वाली विशेष प्रतिनिधि वार्ता थी.

जिनपिंग के भारत दौरे से घबराए पाक एक्सपर्ट

25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता का मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और भारत-चीन सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान निकालना है. सात साल बाद जब चीनी राष्ट्रपति ने भारत आने का फैसला किया तो पाकिस्तान इस बात से घबरा गया क्योंकि उसको लगता है कि चीन उसका खास दोस्त है और अगर भारत से उसके संबंध अच्छे होते हैं तो वह अकेला पड़ जाएगा. इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी एक्सपर्ट ऐसे बेबुनियाद दावे कर रहे हैं.

भारतीयों पर बढ़ा चीन का भोरसा, पाक एक्सपर्ट ने कहा

कमर चीमा ने सवाल किया कि क्या भारत और चीन के मसले हल होंगे. पूरी दुनिया की नजर इन दोनों मुल्कों पर है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने जो सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किए हुए हैं और जो सात चाइनीज ऐप भारत ने बंद की हुई हैं, उनका क्या भविष्य है. पिछले 2-3 साल में हमने पार्शल इंप्रूवमेंट देखी है. कमर चीमा ने कहा कि पता चला है कि चाइनीज इंवेस्टमेंट इंडिया के अंदर धीरे-धीरे आ रही है. मुझे ऐसा लगता है कि चीनियों ने भारत पर भरोसा करना शुरू कर दिया है. उसकी वजह ये है कि अगर वह भरोसा न करते तो कभी भी ट्रेड न बढ़ने देते.

भारत और चीन की नजदीकियों के लिए ट्रंप को ठहराया जिम्मेदार

कमर चीमा ने भारत और चीन के रिश्तों में सुधार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सबको इतना तंग किया कि सबको एक दूसरे के करीब कर दिया. ट्रंप चले थे जी-2 बनाने, इंडिया, चीन और रूस साथ आ गए. उन्होंने कहा कि चाइनीज ने भारतीयों के लिए इतने ऑप्शंस खोल दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. चीनियों को ये पता चल चुका है कि अमेरिका जो गलती कर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना है. देखना इस चीज को है कि ये जो भारत और चीन का रिलेशनशिप है, किस डायरेक्शन में जाएगा क्या ये इतना भरोसेमंद हो सकता है.

कमर चीमा ने कहा कि जिस तरह चीन ने आसियान को शिकंजे में ले लिया है और यूरोप को अपने शिकंजे में ले लिया है तो आज अमेरिका चाहते हुए भी कि जैसे उसने दुनिया को रूस से दूर किया है, वो अब नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा कि दूसरी बात है कि दुनिया एक-दूसरे पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप एक-दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते क्योंकि आपको कारोबार करना ही है तो आप कैसे एक-दूसरे के बगैर रह सकते हैं.

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