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दुनिया

भारत के खिलाफ गलवान-डोकलाम ऑपरेशन का जिसने दिया था आदेश, चीन का वो जनरल बर्खास्त, जानें क्यों?

झाओ फरवरी 2016 में PLA की पश्चिमी कमान के पहले कमांडर बने थे. रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण यह कमान तिब्बत और शिनजियांग में और भारत के साथ चीन की सीमाओं के अधिकांश हिस्से में PLA के अभियानों को कंट्रोल करती है. झाओ ने PLA की ओर से डोकलाम और गलवान संघर्ष का नेतृत्व किया था.

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Rishi Kant

Updated : Aug 29, 2026, 04:50 PM IST

भारत के खिलाफ गलवान-डोकलाम ऑपरेशन का जिसने दिया था आदेश, चीन का वो जनरल बर्खास्त, जानें क्यों?

PLA का जनरल झाओ बर्खास्त

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  • चीन ने PLA के जनरल झाओ ज़ोंगकी को बर्खास्त कर दिया है. 
  • झाओ ने 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान संघर्ष के दौरान PLA की कमान संभाली थी.
  • झाओ के अलावा सीनियर जनरल झांग यूक्सिया और लियू जेनली को बर्खास्त किया गया है.

भारत के खिलाफ साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की कमान संभालने वाले जनरल झाओ ज़ोंगकी को चीन की सर्वोच्च राजनीतिक सलाहकार बॉडी से हटा दिया गया है. इसके अलावा झाओ को दो अन्य पदों से भी हटा दिया गया है. बीजिंग की ओर से झाओ को हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही उनके खिलाफ किसी जांच का ऐलान किया गया है.

जनरल झाओ को हटाए जाने से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शुद्धिकरण अभियान में फंस गए हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने दो अन्य वरिष्ठ जनरलों झांग यूक्सिया और लियू जेनली को भी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के शक में जांच के बाद राज्य केंद्रीय सैन्य आयोग से हटा दिया है. शी जिनपिंग सेना के अंदर से करप्शन को खत्म करने के लिए शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, जिस भी सैन्य अधिकारी के खिलाफ सबूत मिलते हैं, उन्हें या तो बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर वो लापता हो जाता है.

झाओ के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

चीन की सर्वोच्च राजनीतिक सलाहकार संस्था ने 26 अगस्त को CPPCC की 14वीं राष्ट्रीय समिति की स्थायी समिति से झाओ को हटाने के लिए मतदान किया. उन्हें जातीय और धार्मिक मामलों की समिति के उप निदेशक पद से भी बर्खास्त कर दिया गया और उनकी CPPCC सदस्यता रद्द कर दी गई. इस फैसले की घोषणा सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने की और इसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPP) की केंद्रीय समिति के आधिकारिक अखबार पीपुल्स डेली ने प्रकाशित किया. घोषणा में इस कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि झाओ के खिलाफ भ्रष्टाचार या किसी अन्य उल्लंघन के लिए जांच चल रही है या नहीं.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि चीन के राजनीतिक सलाहकार निकाय ने झाओ को हटा दिया है और उन्हें 2020 के गलवान संघर्ष के दौरान पश्चिमी मोर्चे के पूर्व कमांडर के रूप में बताया गया है. PLA में मची उथल-पुथल के बीच उन्हें पद से हटाया गया है. झांग यूक्सिया और लियू जेनली को 28 अगस्त को SCMC से हटा दिया गया, जिससे उस बॉडी में शी जिनपिंग समेत दो ही एक्टिव मेंबर रह गए हैं, जिसमें कभी सात सदस्य हुआ करते थे.

डोकलाम में PLA सैनिकों को भारत के खिलाफ दिया था आदेश

झाओ फरवरी 2016 में पश्चिमी कमान के पहले कमांडर बने थे. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह कमान तिब्बत और शिनजियांग में और भारत के साथ चीन की सीमाओं के अधिकांश हिस्से में PLA के अभियानों को कंट्रोल करती है. डोकलाम संघर्ष जून 2017 में तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने चीन और भूटान दोनों द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने का प्रयास किया. भारतीय सैनिकों ने भारत-चीन -भूटान त्रिकोणीय जंक्शन (चुंबी घाटी के पास) के पास हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप सैन्य गतिरोध उत्पन्न हुआ जो 72 दिनों के बाद सैनिकों की वापसी के साथ खत्म हुआ. इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था कि पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रमुख के रूप में झाओ को गतिरोध के दौरान चीन के रवैये के लिए जिम्मेदार माना जाता था. 

डोकलाम संघर्ष के बाद झाओ पर नहीं हुई कोई कार्रवाई 

इसके बाद झाओ को कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में बरकरार रखा गया, जिससे यह संकेत मिला कि डोकलाम संघर्ष ने उनकी राजनीतिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाया. इसके बाद पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में जब PLA ने LAC पर सैनिकों को तैनात कर दिया, उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय-चीनी सैनिकों के बीच पत्थर-लाठी-देसी हथियारों के साथ झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए. अमेरिकी खुफिया आकलन में आरोप लगाया गया कि झाओ ने उस ऑपरेशन को अधिकृत किया था, जिसके परिणामस्वरूप झड़प हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, झाओ ने चीनी सैनिकों से कहा था- 'भारत को सबक सिखाना है.' इसमें यह भी कहा था कि इस कार्रवाई का उद्देश्य यह बताना था कि चीन भारत-अमेरिका के सामने कमजोर नहीं दिखेगा.

PLA के 100 से ज्यादा जनरलों पर एक्शन

दिसंबर 2020 में रिटायर होने के बाद झाओ को पश्चिमी कमान के कमांडर के पद से हटा दिया गया था. करीब छह साल बाद झाओ को राजनीतिक पद से हटाया गया है. झाओ को हटाने की घटना शी जिनपिंग द्वारा PLA में चलाए जा रहे शुद्धिकरण अभियान के बीच हुई है, जिसमें थिएटर कमांड, हथियार खरीद, डिफेंस यूनिवर्सिटी और सेना के सर्वोच्च रैंकों को निशाना बनाया गया है. अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने फरवरी 2026 में किए आकलन में बताया कि PLA ने 101 सीनियर अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था या फिर वो लापता हो गए थे.

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