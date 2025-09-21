4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
जिस महिला पत्रकार ने दुनिया के सामने चीन का सच उजागर किया था यानी दुनिया को बताया था कि कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार चीन है. तभी से चीन उनके पीछे पड़ा है. अब 4 साल की जेल काटने के बाद एक बार फिर से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
कोरोना वायरस का नाम सुनते ही मन में डर का एहसास होने लगता है. उन दिनों को याद करके आज भी रूंह कांप जाती है. चीन से निकलकर दुनिया भर में तबाही मचाने वाला लाखों लोगों एक साथ मौत की नींद सुलाने वाला विनाशकारी कोरोना वायरस किसी प्रलय से कम नहीं था. लेकिन अब जिस चीन की पत्रकार ने ये सच उजागर किया था कि इस सब का जिम्मेदार चीन है. यानी कि ये वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है. उससे चीन चुनचुनकर बदला ले रहा है.
कोरोना वायरस की दी थी जानकारी
पहली बार कोरोना वायरस की जानकारी देने वाली महिला पत्रकार को फिर से 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. दरअसल चीन कभी नहीं चाहता था कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप उसपर लगे इसलिए वह हमेशा से झूठ बोलता रहा. लेकिन झांग झान नाम की इस पत्रकार ने न सिर्फ दुनिया को चीन में फैले इस खतरनाक वायरस की जानकारी दी, बल्कि फोटो और वीडियो शेयर कर चीन का नकाब भी उतार दिया था.
खुन्नस खाए बैठा है चीन
तभी से चीन महिला पत्रकार झांग झान से खुन्नस खाए बैठा है. पहले ही 2020 में इस महिला पत्रकार को 4 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी. अब रिहाई के बाद इन्हें फिर से पुलिस ने पकड़ लिया और 4 साल के लिए जेल भेज दिया. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक, चीन में 42 साल की झांग झान पर झगड़ा करने और अशांति फैलाने का आरोप लगा है। इसी के आधार पर उन्हें फिर से 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसी आरोप में उन्हें इसके पहले दिसंबर 2020 में भी 4 साल के लिए जेल भेजा गया था। जेल में भी झांग के साथ काफी बदसलूकी की गई थी.
