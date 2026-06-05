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Finland Citizenship: दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने दी रिकॉर्ड तोड़ नागरिकता, नौकरी और पढ़ाई के लिए जाने वालों का कम हुआ रुझान

फिनलैंड ने 2025 में रिकॉर्ड 14703 लोगों को नागरिकता दी है. यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह भी है कि इस देश में आने वाले लोगों की संख्या में 34 प्रतिशत की कमी आई है. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 05, 2026, 10:42 AM IST

Finland Citizenship: दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने दी रिकॉर्ड तोड़ नागरिकता, नौकरी और पढ़ाई के लिए जाने वालों का कम हुआ रुझान

finland citizenship 2025

(Credit Image AI)

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Finland Citizenship 2025: दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में पिछले 9 सालों से अपनी पकड़ बनाने वाले फिनलैंड ने साल 2025 में नागरिकता देने का नया रिकॉर्ड बनाया है. यहां पिछले साल 14703 लोगों को फिनलैंड की नागरिकता दी गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है. यह रिकॉर्ड ऐसे समय पर बना है, जब फिनलैंड सरकार ने इमिग्रेशन और नागरिकता से जुड़े नियमों को पहले से काफी सख्त कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड में नौकरी और पढ़ाई के लिए यहां जाने वाले लोगों का रुझान बेहद कम हो गया है. इसमें 34 प्रतिशत तक की कमी आई है. 

कम आवेदन, फिर भी रिकॉर्ड नागरिकता

Migri के अनुसार, 2025 में फिनलैंड में रिकॉर्ड स्तर नागरिकता दी गई है. हालांकि यहां नागरिकता के लिए नये आवेदनों में 34 प्रतिशत तक की कमी आई है. इसकी एक वजह 2024 के आखिर में नये और सख्त नागरिकता नियमों का लागू होना है. इसकी वजह से नागरिता के लिए आवेदन करने वालों में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं नागरिकता बढ़ने की वजह नियमों में बदलाव से पूर्व 2023 24 के समय से लंबित आवेदनों का आना था, जो अब तक लंबित पड़ी हुई थी. जिनका निपटारा फिनलैंड सरकार ने 2025 में किया है. 

नौकरी और पढ़ाई के लिए पहुंचने वालों का कम हुआ रुझान

फिनलैंड में नागरिका के मामले में भले ही रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन यहां दूसरे देशों से नौकरी से लेकर पढ़ाई के लिए आने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है. लोगों में इस देश में आने को लेकर रुझान कम हो गया है. इसका खुलासा 2025 के परमिट आंकड़ों से हुआ है. इसे देखें तो 2025 में वर्क परमिट और स्टडी परमिट के तहत जारी किये गये पहले रेजिडेंस परमिट की संख्या कम हो गई है. हालांकि इस देश में दूसरे देशों से परिवार के साथ आकर बसने वालों की संख्या में करीब 10 प्रतिशत का इजाफा जरूर हुआ है. 

इसलिए फिनलैंड से टूट रहा लोगों का मोह

​दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में सबसे पहले नंबर पर फिनलैंड आता है. हर कोई खुशहाल देश में रहना चाहता है, लेकिन अब फिनलैंड से लोगों का मोह टूट रहा है. इसके पीछे की वजह यहां की अब सख्त इमिग्रेशन नीतियों, धीमी आर्थिक रफ्तार और बदलते रोजगार का असर माना जा रहा है. कुछ सालों पहले फिनलैंड के हेल्थ सेक्टर से लेकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को आकर्षित किया था, लेकिन अब संभावनाएं कम होने के साथ ही लोगों का रुझान भी
कम हो रहा है. 

भारतीयों के लिए क्या मायने रखते हैं ये बदलाव

फिनलैंड में काम कर रहे भारतीय लोगों की बात करें तो यहां पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में आईटी, इंजीनियरिंग और अन्य सेक्टरों में भारतीयों ने एंट्री की है. यहां की नागरिकता लेकर परिवार समेत रहने वालों में भी भारतीय अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन अब नौकरी के कम होते अवसर और पढ़ाई के वीजा में आने वाली कठिनाईयों के बीच यहां दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई है. 

अभी और सख्त हो सकते हैं फिनलैंड के नियम

फिनलैंड सरकार लगातार अपेन इमिग्रेशन नियमों में बदलाव कर रही है. नियमों को पहले के मुकाबले काफी सख्त कर दिया गया है. इनमें फिनलैंड आने से लेकर यहां की नागरिकता पाने के लिए नियम कड़े कर दिये गये हैं. इसमें जहां एक तरफ 2026 में इमिग्रेशन नियमों में 5 साल की जगह 8 साल फिनलैंड में गुजारने पर ही नागरिकता मिलना तय किया गया है. वहीं अब 2027 से यहां नागरिकता पाने के लिए Civics Test शुरू होने की संभावना है. इसके साथ ही फिनलैंड की भाषा का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य हो गया है ताकि आप फिनलैंड के लोगों और कल्चर में अच्छे से घुल मिल सकें.

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