महिलाओं का खुलेआम सिगरेट जलाकर विरोध... क्या 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है ईरान?

साल 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया था. महसा को हिजाब नहीं पहने को लेकर गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए और हिजाब से आजादी की मांग उठने लगी. लोगों ने अयातुल्ला अली खामेनेई की नीतियों का कड़ा विरोध किया. उसी तरह एक बार फिर ईरान की सड़कें जल रही हैं. लोग खामेनेई को सत्ता से हटाकर रेजा पहलवी को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं.

इस विरोध प्रदर्शन को महिलाओं का भारी समर्थन मिल रहा है. सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ईरानी महिलाएं देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की जलती तस्वीरों से अपनी सिगरेट सुलगा रही हैं. ये तस्वीरें पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ईरान 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है?

70 के दशक में ईरान का दौर अलग था. उस समय महिलाओं को हर तरह की आजादी थी. वह खुलेआम स्मोकिंग कर सकती थीं. शॉट्स पहन सकती थीं और पुरुषों की तरह क्लब जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी. समुद्र के किनारे बिकिनी पहनकर घूमना महिलाओं लिए आम बात थी. लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में स्थितियां बदल गईं. खासकर महिलाओं के लिए. वह न तो वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस पहन सकती और न ही सिगरेट पी सकती हैं.

ईरान में महिलाओं के सिगरेट पीने पर कड़ी पाबंदी है. इसके बावजूद महिलाएं यह जोखिम उठा रही हैं और चिल्लाते हुए कह रही हैं- हम किसी से डरते नहीं. इससे एक बार फिर ईरान में बदलाव की बयार के संकेत मिल रहे हैं.

महिलाओं को कब मिली आजादी?

लगभग 50 साल पहले ईरान में पहलवियों का शासन था. 1950 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की मदद से मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता पर काबिज हुए थे. लेकिन जब 1979 में इस्लामिक क्रांति आई तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और अमेरिका में जाकर बस गया. रेजा पहलवी तो अभी जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे रेजा पहलवी की वापसी की मांग उठने लगी है.

रेजा के समर्थकों को लगता है कि अगर उनकी वापसी हो गई तो ईरान में पुराना दौर वापस लौट सकता है. वह देश में स्थिरता और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं. हालांकि, कुछ ईरानी इस राजशाही को तानाशाही से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि रेजा पहलवी अमेरिका-इजरायल के इशारे पर देश में विद्रोह की आग भड़का रहे हैं.

