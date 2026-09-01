क्या बिश्केक SCO समिट में PM मोदी से मिलने आएंगे शहबाज शरीफ? एक्सपर्ट बोले- अगर PAK पीएम ने हाथ बढ़ाया तो...

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एक्सपर्ट ने कहा, 'अगर शहबाज शरीफ ऐसा सोचें कि चलो बहुत हो गया क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इतने दिन से कह रहे हैं कि हम तो बातचीत चाहते हैं, इंडिया नहीं चाह रहा. मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर शहबाज शरीफ का हाथ बढ़ा तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का हाथ उससे और ज्यादा लंबा आएगा.
किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन (SCO Summit) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए हैं. पिछले साल चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से कोई बात नहीं की थी, यहां तक की कहीं वह साथ नजर भी नहीं आए. हालांकि, शहबाज शरीफ का एक वीडियो काफी चर्चाओं में था, जिसमें वह पीएम मोदी को तिरछी नजरों से देखते हुए नजर आ रहे थे, अब फिर से चर्चाएं हैं कि क्या दोनों नेताओं का इस बार आमना-सामना हो सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरा मौका है जब दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पर साथ होंगे.
इंडिया और पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह का कहना है कि एससीओ समिट में पीएम मोदी और शहबाज शरीफ चाहें तो आमना-सामना कर सकते हैं और चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'फोटो सेशन के दौरान सब इकट्ठा होंगे, जब फोटो सेशन के लिए सब आ रहे होते हैं तो 1-2 मिनट का समय होता है जब सब लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं तो आपके पास टाइम होता है कि चाहें तो इधर चल पड़ें या उधर. ये चॉइस जरूर होगी, सिवाय इसके कि अगर पीएम मोदी शहबाज शरीफ के पास चलकर गए तो मेरी राय में लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ऐसी क्या बात है, जिस पर हमारा हैंड शेक हो सकता है.'
कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अब इस सिचुएशन को उल्टा करके देखते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर शहबाज शरीफ ऐसा सोचें कि चलो बहुत हो गया क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इतने दिन से कह रहे हैं कि हम तो बातचीत चाहते हैं, इंडिया नहीं चाह रहा. मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर शहबाज शरीफ का हाथ बढ़ा तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का हाथ उससे और ज्यादा लंबा आएगा. ऐसा मेरा मानना है.'
चीन में एससीओ समिट के दौरान शहबाज शरीफ के रवैये पर कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा कि तियानजिन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह किया, उसको पाकिस्तान मीडिया में भी पसंद नहीं किया गया. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री की तरफ तिरछी नजरों से देखना. कोई जरूरत नहीं है कि बाकी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खड़े हैं और अगर आपको किसी की तरफ देखना नहीं है तो आप इधर-उधर देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह उनकी सिर्फ आंखें मूव हुईं और उन्होंने उधर देखना पसंद नही किया इसलिए इस चीज ने सबका ध्यान खींचा.'
कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा, 'मैं उस सिचुएशन को एनालाइज करके बोल रहा हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उनका फोकस उस वक्त पुतिन की तरफ होना चाहिए. अगर वह इधर-उधर देखगें या हैलो-हाय करेंगे तो ये पुतिन के प्रति अपमान होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका फोकस उन पर ही होना चाहिए. उन्होंने तो और लोगों से भी हाथ नहीं मिलाया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई. तकलीफ वहां से शुरू हुई जब शहबाज शरीफ साहब ने चेहरा मोड़े बिना आंखें चलाईं.'
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