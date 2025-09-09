क्या नेपाल में लौटेगा 'राजा का राज', हिंसा के बाद फिर से चर्चा में क्यों आए नरेश ज्ञानेंद्र शाह?

Vice President Election 2025 Live: सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी कौन होगा नया उपराष्ट्रपति? वोटों की गिनती जारी
दुनिया
नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद मची राजनीतिक अशांति के बीच पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह की चर्चा शुरू हो गई है, समझिए पूरी बात...
नेपाल फिलहाल अपनी सबसे खराब राजनीतिक अशांति का सामना कर रहा है. देशभर में युवाओं के विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध का विरोध कर रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए.
प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सहित शीर्ष राजनीतिक नेताओं के घरों में आग लगा दी और संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय की इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया. बढ़ती हिंसा और दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया. अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बावजूद काठमांडू और दूसरे शहरों में 'सरकार में बैठे हत्यारों को सज़ा दो. बच्चों की हत्या बंद करो. जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन जारी रहे'
पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह इस पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी किया. उन्होंने मौतों पर दुख जताया और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया. बयान में कहा गया, 'यह बेहद दुखद और निंदनीय है कि युवा पीढ़ी की जायज़ मांगों पर ध्यान देने के बजाय इस प्रदर्शन की वजह से लोगों की जानें चली गईं और कई लोग घायल हो गए. मैं इस हिंसा की निंदा करता हूं, जो शांतिपूर्ण नेपाली समाज के आदर्शों के विरुद्ध है.' बता दें नेपाल में 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से ज्ञानेंद्र शाह राजनीति से दूर ही रहे हैं.
ज्ञानेन्द्र ने भी प्रदर्शनकारियों की सुशासन और आर्थिक अनुशासन की मांगों को वैध माना तथा बाहरी तत्वों द्वारा अशांति का फायदा उठाने के खतरे के प्रति आगाह किया.
2001 में राजा बीरेंद्र की मृत्यु के बाद ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे और दो साल तक एक निरंकुश सम्राट के रूप में शासन किया. हालांकि उन्हें सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा. साल 2008 में नेपाल ने अपनी 239 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया.
पद छोड़ने के बावजूद ज्ञानेंद्र कई नेपालियों खासकर राजभक्तों के लिए एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बने हुए हैं, जो उन्हें स्थिरता और परंपरा के प्रतीक के रूप में देखते हैं. उनका हालिया बयान देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में उनके निरंतर प्रभाव को उजागर करता है.
इस साल मार्च में हज़ारों राजभक्तों ने काठमांडू में राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर रैली निकाली. सड़कों पर "हमारे प्रिय राजा अमर रहें" और "राजा के लिए शाही महल खाली करो" के नारे गूंज रहे थे.
