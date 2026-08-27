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क्या बांग्लादेश भी मक्का पैक्ट में शामिल होगा? तारिक रहमान पर जमात-ए-इस्लामी का दबाव, निशाने पर भारत!

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने मक्का पैक्ट को लेकर बयानबाजी तेज कर दी है. शफीकुर रहमान ने कहा है कि इस समझौते में शामिल होना पूरी तरह से बांग्लादेश का अपना और अंदरूनी मामला है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 27, 2026, 08:44 PM IST

क्या बांग्लादेश भी मक्का पैक्ट में शामिल होगा? तारिक रहमान पर जमात-ए-इस्लामी का दबाव, निशाने पर भारत!

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी तारिक रहमान पर दबाव बढ़ा रही है. (फोटो- IANS)

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बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी तारिक रहमान सरकार पर मक्का पैक्ट में शामिल होने का दबाव बना रहा है. इन दिनों बांग्लादेश के भीतर 'मक्का पैक्ट' में शामिल होने को लेकर भारी राजनीतिक खींचतान और बयानबाजी छिड़ी हुई है. बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख डॉ. शफीकुर रहमान ने इस समझौते के बहाने भारत पर निशाना साधा है. 

क्या चाहता है बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी?

जमात-ए-इस्लामी के अमीर डॉ. शफीकुर रहमान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मक्का समझौते में शामिल होना पूरी तरह से बांग्लादेश का आंतरिक और संप्रभु मामला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "यदि बांग्लादेश अपने देश और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेता है, तो किसी बाहरी को इससे घबराने की जरूरत नहीं है. साफ है कि जमात प्रमुख का इशारा भारत की तरफ ही था. 

बांग्लादेश सरकार पर अंदरूनी दबाव

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मामलों से जुड़े प्रतिनिधियों ने संकेत दिया है कि मुस्लिम देशों के इस सुरक्षा ब्लॉक में शामिल होने के लिए बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया है. बांग्लादेश में इस समय कुछ कट्टरपंथी व पाकिस्तान-परस्त गुट सरकार पर इसमें शामिल होने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं. 

हालांकि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार अपनी भौगोलिक स्थिति और भारत के साथ रणनीतिक व आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते पर सीधे तौर पर आगे बढ़ने से हिचकिचा रही है. बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी इस मामले को लेकर लगातार बोल रही है. पार्टी बांग्लादेश की विदेश नीति को इस्लामिक देशों की ओर मोड़ने का राजनीतिक दबाव बढ़ा रही है. 

'मक्का पैक्ट' क्या है?

मक्का पैक्ट सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिस्तरीय संयुक्त रक्षा समझौता है. पश्चिम एशिया के सुरक्षा हालातों के बीच बने इस सैन्य ब्लॉक की तुलना 'नाटो' से की जा रही है. इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर हुआ हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा. भारत में भी इस रक्षा समझौते को लेकर खूब चर्चा हुई है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान (रि) ने कहा कि अगर मक्का समझौते में ये साफ नहीं किया गया है कि यह भारत के खिलाफ नहीं है, तो हमें मान कर चलना चाहिए कि ये हमारे खिलाफ है.

भारत के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समझौते से भारत को कोई सीधी खतरा नहीं है. लेकिन, यदि बांग्लादेश इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनता है, तो भारत की पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों का प्रभाव जरूर बढ़ सकता है. जमात-ए-इस्लामी पहले से ही भारत-विरोधी विचारधारा रखता है. बांग्लादेश से शेख हसीना के बेदखल होने के बाद से देश में जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव भी कई गुना बढ़ा है. बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान इस समय बांग्लादेश की संसद में विपक्ष के नेता हैं. ऐसे में कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस मामले पर नजर रखनी चाहिए.
 

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