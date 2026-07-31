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अंटार्कटिका की बर्फ से बुझेगी सऊदी अरब की प्यास? 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया

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अंटार्कटिका की बर्फ से बुझेगी सऊदी अरब की प्यास? 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया

क्या था 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया. अगर मुकम्मल हो जाता तो आज सऊदी अरब को नहीं पड़ती पानी की कमी...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 31, 2026, 06:44 PM IST

अंटार्कटिका की बर्फ से बुझेगी सऊदी अरब की प्यास? 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया

Antarctica के हिमखंड से सऊदी की प्यास बुझाने का प्लान. (Image Credit: Wikimedia Commons/ Iowa State University Archives)

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  • सऊदी अरब में अंटार्कटिका के हिमखंड से पानी पहुंचाने का प्लान
  • साल 1977 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई थी चर्चा
  • सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद-अल-फैसल को यह आइडिया आया पसंद
  • उस वक्त तो नहीं बन पाया काम, क्या आज हकीकत बन सकता है

दुनिया के कई देश आज पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं. दूसरी ओर अंटार्कटिका में धरती के मीठे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में जमा है. एक सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों के दिमाग में चल रहा है कि क्या अंटार्कटिका के विशाल हिमखंडों को समुद्र के रास्ते उन देशों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां पानी की भारी कमी है. 

भले ही ये बातें आपको साइंस फिक्शन जैसी लगें, लेकिन साल 1977 में अमेरिका के आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसे हकीकत में बदलने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था. इसे फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आइसबर्ग यूटिलाइजेशन का नाम दिया गया. 2 से 6 अक्टूबर 1977 के बीच हुए इस कॉन्फ्रेंस में करीब 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. इसमें लगभग 18 देशों के वैज्ञानिक, इंजीनियर, अधिकारी और उद्योग जगत के दिग्गज तक शामिल हुए थे. कॉन्फ्रेंस में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या प्राकृतिक तरीके से खींचकर ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाया जा सकता है, जहां पानी की जरूरत हैं.

सऊदी अरब की इसमें खास दिलचस्पी क्यों थी?

सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद-अल-फैसल ने इसमें खासी दिलचस्पी दिखाई.  सऊदी अरब दुनिया के सबसे शुष्क देशों में से एक है और वहां प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत सीमित हैं. 1970 के दशक तक देश तेजी से विकास कर रहा था और शहरों, उद्योगों तथा बढ़ती आबादी के लिए पानी की मांग भी बढ़ रही थी. समुद्री पानी को मीठा बनाकर तो लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन उस समय यह तकनीक काफी महंगी थी और इसके लिए काफी मात्रा में ऊर्जा भी खर्च हो रही थी. ऐसे में सऊदी प्रिंस के लिए अंटार्कटिका के हिमखंडों से पानी की जरूरत पूरा होने की कल्पना किसी वरदान पूरे होने से कम नहीं थी. 

सऊदी प्रिंस का सोचना था कि अगर समुद्र में तैर रहे विशाल हिमखंडों को सुरक्षित तरीके से ऐसे इलाकों तक पहुंचाया जा सके जहां मीठे पानी की कमी है, तो यह भविष्य में पानी का एक वैकल्पिक स्रोत बन सकता है.

अंटार्कटिका से हिमखंड लाने का प्लान कभी हकीकत क्यों नहीं बन पाया? 

उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हिमखंड को खींचकर ले जाने की थी. हिमखंड का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे रहता है और उसका वजन कई लाखों टन तक हो सकता है. ऐसे में सामान्य जहाज से उसे खींचना संभव नहीं होता. इसके लिए बेहद शक्तिशाली टोइंग सिस्टम की जरूरत पड़ती और समुद्र की परिस्थितियों पर भी लगातार निगरानी रखना जरूरी थी. इसके अलावा तेज हवाएं, ऊंची लहरें और समुद्री धाराएं भी हिमखंड की दिशा और गति को प्रभावित कर सकती थीं. भले ही अंटार्कटिका से हिमखंड खींचकर लाने का प्लान हकीकत न बन पाया हो लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बार-बार इस प्लान पर अमल लाने की मांग उठती रही.

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