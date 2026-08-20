क्या खाड़ी में सैन्य ठिकानों को खाली करेगा अमेरिका? ईरानी हमलों में हुआ भारी नुकसान, पेंटागन में बन रही ये योजना

ट्रंप प्रशासन के भीतर ईरान युद्ध को लेकर बहस का दौर जारी है. एक खास योजना में कुवैत जैसे उन ठिकानों को बंद करने की बात कही गई है जो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की पहुंच में हैं.

अमेरिका फारस की खाड़ी में सैन्य मौजूदगी कम कर सकता है

कुवैत, UAE बहरीन जैसे देशों से हट सकती है सेना

वर्तमान में अमेरिकी अड्डे जॉर्डन से ओमान तक फैले हैं

ईरान के साथ संघर्ष के दौरान फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. ड्रोन और मिसाइल हमलों से 200 से अधिक अमेरिकी अड्डे बुरी तरह तबाह हुए हैं. ईरान के हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खाड़ी के पारंपरिक और स्थायी अमेरिकी ठिकाने ईरानी मिसाइलों की सीधी पहुंच में हैं और बेहद असुरक्षित हैं. शायद यही कारण है कि अमेरिका रक्षा विभाग फारस की खाड़ी में लंबे समय से चली आ रही सैन्य मौजूदगी को कम करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है.

पेंटागन में हो रही हैं बैठकें

प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्र 'द वॉशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर बैठकें हो रही हैं. इसमें कहा गया है कि ये बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ इस अभी समीक्षा का हिस्सा नहीं है. फिलहाल पेंटागन का पॉलिसी विंग, ज्वाइंट स्टाफ और US सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर, लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका की सैन्य मौजूदगी के संभावित स्वरूपों की जांच कर रहा है. इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए ठिकानों को उनके मौजूदा स्वरूप में ही फिर से बनाया जाना चाहिए.

सैनिकों और सैन्य संपत्तियों को फारस की खाड़ी के निकटवर्ती इलाकों से हटाकर अधिक सुरक्षित पश्चिमी क्षेत्रों—जैसे जॉर्डन, इजराइल या सऊदी अरब के लाल सागर की ओर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. वहीं, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन जैसे देशों में मौजूद बेहद संवेदनशील ठिकानों से उपस्थिति कम करने या कुछ ठिकानों को बंद करने पर चर्चा चल रही है.

बता दें कि अमेरिका जॉर्डन से ओमान तक फैले लगभग 20 ठिकानों पर करीब 40,000 सैनिकों को तैनात करता है. कई प्रमुख स्थायी ठिकाने फारस की खाड़ी में स्थित हैं. बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े का मुख्यालय है. अमेरिकी सेना और वायु सेना के प्रमुख संसाधन कुवैत, कतर और पड़ोसी खाड़ी देशों में तैनात हैं. 'द वॉशिंगटन पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, लड़ाई के दौरान 200 से अधिक अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा या वे नष्ट हो गए. मार्च में कुवैत में एक सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में छह अमेरिकी सैनिकों को जान भी गंवानी पड़ी थी.

अमेरिकी हथियार भंडार भी कम हुए

अमेरिका ने पैट्रियट और थॉड जैसी रक्षात्मक प्रणालियों के 1,000 से अधिक इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लिए हैं. इसके कारण अमेरिकी सेना का हथियारों का भंडार काफी कम हुआ है. साथ ही युद्ध का वित्तीय खर्च भी तेजी से बढ़ा है. इसके अलावा पेंटागन का अनुमान है कि ईरान युद्ध पर सितंबर के आखिर तक लगभग 37.5 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे. इस आंकड़े में नष्ट हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए होने वाला भारी-भरकम खर्च शामिल नहीं है.