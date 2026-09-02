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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ईरान युद्ध के बीच 5000 सैनिकों से भरा अमेरिकी नौसेना का जहाज क्यों पहुंचा थाईलैंड? पटाया में मचा हड़कंप, बजने लगे सायरन

अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और बड़ा युद्धपोत 5000 सैनिकों को लेकर थाइलैंड पहुंच गया है. यह थाइलैंड के लैम चाबांग बंदरगाह पर रुका है. अमेरिकी सैनिकों के थाइलैंड पहुंच से पहले ही पटाया शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 02, 2026, 03:26 PM IST

ईरान युद्ध के बीच 5000 सैनिकों से भरा अमेरिकी नौसेना का जहाज क्यों पहुंचा थाईलैंड? पटाया में मचा हड़कंप, बजने लगे सायरन

USS अब्राहम लिंकन (इमेज क्रेडिट - X)
 

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  • अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत थाइलैंड पहुंच गया है. 
  • युद्धपोत 5000 अमेरिकी सैनिको को लेकर थाइलैंड पहुंचा है. 
  • USS अब्राहम लिंकन थाइलैंड के चाबांग बंदरगाह पर रुका है
  • आइए जानते हैं कि अमेरिकी युद्धपोत थाइलैंड क्यों पहुंचा?

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी नौसेना का जहाज USS अब्राहम लिंकन आज 5000 सैनिकों को लेकर थाइलैंड पहुंचा. अमेरिकी युद्धपोत पूर्वी थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत में स्थित लैम चाबांग बंदरगाह पर रुका है. इसके साथ अमेरिकी नौसेना के अन्य युद्धपोत भी थाईलैंड के अलग-अलग बंदरगाहों पर पहुंचे हैं. अमेरिकी नौसेना जहाज के थाइलैंड पहुंचने से पहले पटाया शहर में चारों तरफ पुलिस सायरन की गूंज सुनाई देनी लगी. आइए जानते हैं कि अमेरिका नौसेना का जहाज सैनिकों को लेकर थाइलैंड क्यों पहुंचा. 

ईरान युद्ध में थी अब्राहम लिंकन की तैनाती 

USS अब्राहम लिंकन की तैनाती अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद हुआ था. जहाज और उसके स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के समर्थन के लिए तैनात किया गया था. अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी बयान के अनुसार USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप 2025 में अपनी तैनाती शुरू करने के बाद लंबे समय तक समुद्र में रहा. लगभग 286 दिन समुद्र में बिताने के बाद यह जहाज पहली बार पूरी तरह किसी बंदरगाह पर रुका है.

क्यों थाइलैंड पहुंचा अमेरिकी नौसेना का जहाज?

इस युद्धपोत को लंबे समय तक मीडिल-ईस्ट में तैनात रखा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार करीब 286 दिनों तक समुद्र में तैनात रहा. इतनी लंबी तैनाती को लेकर जहाज के क्रू में मानसिक थकान, जरूरी सामान की कमी और लंबे समय तक समुद्र में रहने से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा भी रही. रिपोर्ट्स की मानें तो लंबी तैनाती के बाद सैनिकों को आराम और रिकवरी देने के लिए इसे थाइलैंड के बंदरगाह पर रोका गया है. 

थाईलैंड के तीन बंदरगाहों पर अमेरिकी युद्धपोत

अमेरिकी दूतावास के अनुसार, केवल USS अब्राहम लिंकन ही नहीं, बल्कि स्ट्राइक ग्रुप के अन्य जहाज भी थाईलैंड के अलग-अलग बंदरगाहों पर पहुंचे हैं. USS फ्रैंक ई. पीटरसन जूनियर, श्रीराचा बंदरगाह और USS रॉबर्ट स्मॉल्स मैप टा फुट, रेयोंग प्रांत पर रूकेगाा. बताया जाता है कि थाईलैंड के साथ अमेरिका की साझेदारी और लंबे समय से समुद्र में तैनात सैनिकों को आराम देने की योजना का हिस्सा है.

USS Abraham lincoln

थाईलैंड के लिए अमेरिका ने कही ये बड़ी बात 

USS अब्राहम लिंकन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डैन कीलर ने कहा कि थाईलैंड पहुंचना अमेरिकी सहयोगियों और साझेदारों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से लंबी तैनाती के दौरान थाईलैंड को पहला पोर्ट विजिट बनाना अमेरिका के लिए खास महत्व रखता है.

अमेरिका और थाईलैंड लंबे समय से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोगी रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े का यह दौरा दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को भी मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

क्योंं बढ़ाई गई थाइलैंड के शहर पटाया की सुरक्षा?

USS अब्राहम लिंकन पर सवार कई अमेरिकी सैनिकों के पास के मशहूर समुद्री शहर पटाया जाने की भी संभावना है. थाई अधिकारियों ने इस दौरे का स्वागत किया है और कहा है कि अमेरिकी नौसैनिकों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है.

बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के संभावित रूप से शहर पहुंचने को देखते हुए पटाया और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि दौरे को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं.

कितना ताकतवर है USS अब्राहम लिंकन?

यह अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और बड़े युद्धपोतों में शामिल एक न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है. यह करीब 90 लड़ाकू विमानों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है. परमाणु रिएक्टरों से संचालित होने के कारण यह लंबे समय तक समुद्र में रहने में सक्षम है.

इस एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में एक तरह का चलता-फिरता सैन्य एयरबेस माना जाता है. USS अब्राहम लिंकन समुद्र से लड़ाकू विमानों के जरिए हवा, समुद्र और जमीन पर सैन्य अभियान चलाने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें - तबाह हो जाएगा ईरान, मिट जाएगा नामोनिशान... ट्रंप ने ईरान को दी सबसे बड़े हमले की चेतावनी

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