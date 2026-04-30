FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
US के रक्षा मंत्री Pete Hegseth की पत्नी की केवल 4000 रुपये की ड्रेस पर बवाल क्यों मचा?

US के रक्षा मंत्री Pete Hegseth की पत्नी की केवल 4000 रुपये की ड्रेस पर बवाल क्यों मचा?

पुतिन के एक बयान से पलटा पूरा सीन! ट्रंप से चर्चा में ईरान को लेकर कह दी वो बात, जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना!

पुतिन के एक बयान से पलटा पूरा सीन! ट्रंप से चर्चा में ईरान को लेकर कह दी वो बात, जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना!

Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व

वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता

आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता

Indian Railways Rule: क्या किसी और की टिकट पर कर सकते हैं ट्रेन में सफर? जानें रेलवे का नियम

क्या किसी और की टिकट पर कर सकते हैं ट्रेन में सफर? जानें रेलवे का नियम

अचानक से 20 साल पीछे चला गया चीन! प्रॉपर्टी की कीमतें हुईं धड़ाम, क्या अगला नंबर भारत का? निवेशकों की उड़ी नींद

अचानक से 20 साल पीछे चला गया चीन! प्रॉपर्टी की कीमतें हुईं धड़ाम, क्या अगला नंबर भारत का? निवेशकों की उड़ी नींद

Homeदुनिया

दुनिया

US के रक्षा मंत्री Pete Hegseth की पत्नी की केवल 4000 रुपये की ड्रेस पर बवाल क्यों मचा?

अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ. वह ईरान युद्ध को लेकर US कांग्रेस के तीखे सवालों का जवाब दे रहे हैं. दूसरी तरफ उनकी पत्नी जेनिफर रॉचेट की एक ड्रेस पर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है. हैरानी की बात ये है कि ये ड्रेस केवल 4000 रुपये की है.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Apr 30, 2026, 03:11 PM IST

US के रक्षा मंत्री Pete Hegseth की पत्नी की केवल 4000 रुपये की ड्रेस पर बवाल क्यों मचा?

पीट हेगसेथ की पत्नी ने डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में 4000 रुपये की ड्रेस पहनी थी, जिस पर हंगामा मच गया है.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ. वह ईरान युद्ध को लेकर US कांग्रेस के तीखे सवालों का जवाब दे रहे हैं. दूसरी तरफ उनकी पत्नी जेनिफर रॉचेट की एक ड्रेस पर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है. हैरानी की बात ये है कि ये ड्रेस केवल 4000 रुपये की है.

रक्षा मंत्री की पत्नी की 4000 की ड्रेस पर बवाल

25 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप के जिस व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान गोली चली थी, उस डिनर में पीट हेगसेथ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे. उनकी पत्नी जेनिफर रॉचेट की ड्रेस ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यह ड्रेस चीनी प्लैटफॉर्म Shein या फिर Temu से खरीदी गई है. यह ड्रेस करीब 40 से 60 डॉलर यानी करीब 3800 रुपये से 5700 रुपये में बिक रही है. 

इस ड्रेस के चीनी प्लेटफॉर्म से खरीदे जाने की खबरों की वजह से बवाल मचा है. दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है. हेगसेथ अक्सर अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करते नज़र आते हैं. ऐसे में उनकी पत्नी द्वारा चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना लोगों को पसंद नहीं आया.

हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जेनिफर का बचाव भी किया. यूजर्स ने लिखा कि वह उस ड्रेस में अच्छी लग रही थीं. कई यूजर्स ने ये भी लिखा कि ऐसी ड्रेस केवल एक बार पहनी जाती है, उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता. 

कौन हैं पीट हेगसेथ?

पीट हेगसेथ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री हैं. राजनीति में आने से पहले पीट हेगसेथ फॉक्स न्यूज़ में प्रेजेंटर रह चुके हैं. वह अलग-अलग समय में अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं. एक दिन पहले ही पीट हेगसेथ अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश हुए और उन्होंने ईरान युद्ध को लेकर सरकार का पक्ष कांग्रेस के सामने रखा था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
Indian Railways Rule: क्या किसी और की टिकट पर कर सकते हैं ट्रेन में सफर? जानें रेलवे का नियम
क्या किसी और की टिकट पर कर सकते हैं ट्रेन में सफर? जानें रेलवे का नियम
अचानक से 20 साल पीछे चला गया चीन! प्रॉपर्टी की कीमतें हुईं धड़ाम, क्या अगला नंबर भारत का? निवेशकों की उड़ी नींद
अचानक से 20 साल पीछे चला गया चीन! प्रॉपर्टी की कीमतें हुईं धड़ाम, क्या अगला नंबर भारत का? निवेशकों की उड़ी नींद
राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी, जानें विलीन होने से पहले कैसे खारा हो जाता है मीठा पानी
राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी, जानें विलीन होने से पहले कैसे खारा हो जाता है मीठा पानी
प्राइवेट जॉब वालों को भी हर महीने मिलेगी पेंशन! कमाल की है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 
रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने मिलती रहेगी 'सैलरी'! कमाल की है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम
MORE
Advertisement
धर्म
Ganesh Stotra Path: जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Horoscope 29 April 2026: सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya Grahan 2026: जल्द लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जान लें तारीख से लेकर इसका समय और सूतक काल
जल्द लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जान लें तारीख से लेकर इसका समय और सूतक काल
May 2026 Festival List: इस माह में कब है गंगा दशहरा और किस दिन है बड़ा मंगल, जानें मई के त्योहार और तिथि
इस माह में कब है गंगा दशहरा और किस दिन है बड़ा मंगल, जानें मई के त्योहार और तिथि
MORE
Advertisement