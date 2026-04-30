US के रक्षा मंत्री Pete Hegseth की पत्नी की केवल 4000 रुपये की ड्रेस पर बवाल क्यों मचा?

अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ. वह ईरान युद्ध को लेकर US कांग्रेस के तीखे सवालों का जवाब दे रहे हैं. दूसरी तरफ उनकी पत्नी जेनिफर रॉचेट की एक ड्रेस पर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है. हैरानी की बात ये है कि ये ड्रेस केवल 4000 रुपये की है.

पीट हेगसेथ की पत्नी ने डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में 4000 रुपये की ड्रेस पहनी थी, जिस पर हंगामा मच गया है.

अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ. वह ईरान युद्ध को लेकर US कांग्रेस के तीखे सवालों का जवाब दे रहे हैं. दूसरी तरफ उनकी पत्नी जेनिफर रॉचेट की एक ड्रेस पर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है. हैरानी की बात ये है कि ये ड्रेस केवल 4000 रुपये की है.

रक्षा मंत्री की पत्नी की 4000 की ड्रेस पर बवाल

25 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप के जिस व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान गोली चली थी, उस डिनर में पीट हेगसेथ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे. उनकी पत्नी जेनिफर रॉचेट की ड्रेस ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यह ड्रेस चीनी प्लैटफॉर्म Shein या फिर Temu से खरीदी गई है. यह ड्रेस करीब 40 से 60 डॉलर यानी करीब 3800 रुपये से 5700 रुपये में बिक रही है.

इस ड्रेस के चीनी प्लेटफॉर्म से खरीदे जाने की खबरों की वजह से बवाल मचा है. दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है. हेगसेथ अक्सर अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करते नज़र आते हैं. ऐसे में उनकी पत्नी द्वारा चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना लोगों को पसंद नहीं आया.

So folks are melting down over Pete Hegseth’s wife’s dress she wore to the WHCD event.



Apparently it’s from Temu. If it were expensive, you’d call her privileged or something. But because it’s supposedly from Temu you call her poor and cheap.



Never happy.



Who cares. She… pic.twitter.com/XqkjsWJ97u — Jay Bee (@TheRealJBx) April 27, 2026

हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जेनिफर का बचाव भी किया. यूजर्स ने लिखा कि वह उस ड्रेस में अच्छी लग रही थीं. कई यूजर्स ने ये भी लिखा कि ऐसी ड्रेस केवल एक बार पहनी जाती है, उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता.

कौन हैं पीट हेगसेथ?

पीट हेगसेथ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री हैं. राजनीति में आने से पहले पीट हेगसेथ फॉक्स न्यूज़ में प्रेजेंटर रह चुके हैं. वह अलग-अलग समय में अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं. एक दिन पहले ही पीट हेगसेथ अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश हुए और उन्होंने ईरान युद्ध को लेकर सरकार का पक्ष कांग्रेस के सामने रखा था.

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