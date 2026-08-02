चांद से कब और क्यों टकराने जा रहा है स्पेसएक्स का रॉकेट? पृथ्वी पर होगा क्या असर, जानिए क्यों बढ़ी वैज्ञानिकों की चिंता

SpaceX Rocket Moon Impact: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक बेकाबू रॉकेट चंद्रमा की सतह से टकराने जा रहा है.

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का बेकाबू रॉकेट सीधे चांद से टकराएगा

इस टक्कर से पृथ्वी, इसके वायुमंडल या पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा

इस टक्कर से चांद पर लगभग 27 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा नया गड्ढा बन सकता है

इस टक्कर से चांद की सतह और धूल के व्यवहार का अध्ययन करने का मौका मिलेगा

अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. मशहूर उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) का एक बेकाबू रॉकेट 5 अगस्त 2026 को सीधे चंद्रमा से टकराने जा रहा है. अंतरिक्ष में करीब डेढ़ साल से लावारिस भटक रहा यह भारी-भरकम रॉकेट लगभग 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से चांद की सतह से टकराएगा.

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इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर वैज्ञानिक गलियारों तक में यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या इस भीषण टक्कर का असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ेगा? और वैज्ञानिक इस घटना को लेकर आखिर इतने चिंतित और साथ ही साथ उत्साहित क्यों हैं?

कैसे भटककर चांद की ओर बढ़ा स्पेसएक्स का रॉकेट?

इस घटना की शुरुआत 15 जनवरी 2025 को हुई थी, जब स्पेसएक्स ने दो प्राइवेट लूनर लैंडर्स को चांद की ओर भेजने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया था. रॉकेट ने अपना मुख्य काम यानी उपग्रहों को सही दिशा में छोड़ना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया. लेकिन इसके बाद, रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में ही छूट गया.

आमतौर पर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट्स में इतना ईंधन रखा जाता है कि काम खत्म होने के बाद वे या तो वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाएं या फिर सूर्य की कक्षा में चले जाएं. लेकिन इस रॉकेट में ईंधन खत्म हो चुका था. नतीजा ये हुआ कि यह पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के जाल में फंस गया और अनियंत्रित होकर भटकने लगा. महीनों तक अंतरिक्ष में चक्कर काटने के बाद आखिरकार इसका रास्ता सीधे चांद की ओर मुड़ गया.

रॉकेट से जुड़े कुछ मुख्य आंकड़े-

इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर (40 फीट) है

वजन करीब 4,500 किलोग्राम है

टक्कर की स्पीड लगभग 8,700 किमी/घंटा (ध्वनि की गति से 7 गुना तेज) होगी

ये चांद के 'आइंस्टीन क्रेटर' पर टकराएगा

क्या पृथ्वी पर पड़ेगा कोई बुरा असर?

सबसे पहले राहत की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि इस टक्कर का हमारी पृथ्वी या पृथ्वीवासियों पर शून्य प्रतिशत असर पड़ेगा. स्काई न्यूज के अनुसार, ना तो इससे पृथ्वी की कक्षा या पर्यावरण पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही चांद की स्थिति में कोई बदलाव आएगा. यहां तक कि चंद्रमा पर चल रहे किसी भी चालू रिसर्च मिशन या सैटेलाइट को इससे कोई खतरा नहीं है. ये घटना पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष के एक निर्जन कोने में होने जा रही है.

A 4,000 kg SpaceX Rocket Stage Is About to Crash Into the Moon. On August 5, 2026, a Falcon 9 upper stage launched by SpaceX in January 2025 is expected to collide with the Moon after more than a year drifting through space. The rocket successfully delivered two private lunar… pic.twitter.com/z5y2FTLNRk — Stellarix (@Stellarixorine) July 28, 2026

वैज्ञानिकों के लिए ये 'गोल्डन चांस' क्यों?

अक्सर जब कोई अंतरिक्ष मलबा किसी खगोलीय पिंड से टकराता है, तो वैज्ञानिक परेशान होते हैं. लेकिन इस बार दुनिया भर के खगोलशास्त्री इस टक्कर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसकी वजह यह है कि प्रकृति जब चांद पर उल्कापिंड गिराती है, तो वैज्ञानिकों को उसका पहले से समय, गति या वजन पता नहीं होता. लेकिन इस केस में वैज्ञानिकों को रॉकेट का सटीक वजन, उसका आकार, उसकी रफ्तार और उसके टकराने का सही समय पहले से मालूम है. इसलिए वैज्ञानिक इसे एक दुर्लभ और प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रयोग की तरह देख रहे हैं.

इस टक्कर से क्या-क्या डेटा मिलेगा?

विशाल गड्ढा- लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक बेंजामिन फर्नांडो के मुताबिक, अनुमान है कि इस टक्कर से चांद की सतह पर लगभग 27 मीटर (90 फीट) चौड़ा और 5 मीटर गहरा एक नया गड्ढा बन जाएगा.

लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक बेंजामिन फर्नांडो के मुताबिक, अनुमान है कि इस टक्कर से चांद की सतह पर लगभग 27 मीटर (90 फीट) चौड़ा और 5 मीटर गहरा एक नया गड्ढा बन जाएगा. धूल का विशाल गुबार- चांद पर हवा और वातावरण नहीं है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण टक्कर के बाद उड़ी धूल और चट्टानों के टुकड़े अंतरिक्ष में कई किलोमीटर ऊपर तक उछलेंगे और काफी देर तक हवा में तैरते रहेंगे.

चांद पर हवा और वातावरण नहीं है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण टक्कर के बाद उड़ी धूल और चट्टानों के टुकड़े अंतरिक्ष में कई किलोमीटर ऊपर तक उछलेंगे और काफी देर तक हवा में तैरते रहेंगे. चंद्रमा की आंतरिक संरचना की समझ- जब यह 4.5 टन का रॉकेट चांद से टकराएगा, तो हल्की कंपन्न पैदा होगी, जिससे चांद की अंदरूनी बनावट को समझने में मदद मिलेगी.

नासा का लूनर रिकॉनेजेंस ऑर्बिटर और दक्षिण कोरिया का दानुरी स्पेसक्राफ्ट इस पूरी घटना और टक्कर के बाद बनने वाले गड्ढे की एचडी तस्वीरें खींचेंगे.

भविष्य के मून मिशन के लिए बढ़ी चिंता

भले ही इस एक टक्कर से पृथ्वी को खतरा न हो, लेकिन इसने भविष्य के स्पेस ट्रैवल को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. रिटायर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवेल का कहना है कि आने वाले सालों में नासा का आर्टिमिस मिशन, चीन के लूनर प्रोजेक्ट्स और एलन मस्क व जेफ बेजोस की कंपनियां चांद पर इंसानी बस्तियां और रिसर्च स्टेशन बनाने जा रही हैं. अगर भविष्य में भी इस तरह भारी-भरकम रॉकेट के टुकड़े लावारिस भटकते रहे और वे इंसानी बस्तियों या एस्ट्रोनॉट्स से टकरा गए, तो भारी तबाही मच सकती है.

क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून?

1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश या व्यक्ति चांद पर अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकता. लेकिन इस संधि में अंतरिक्ष के कचरे को नियंत्रित करने के सख्त नियम नहीं हैं. नियमों के मुताबिक, स्पेसएक्स अमेरिकी कंपनी है, इसलिए इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी अमेरिका की बनती है.

अब दुनिया भर के वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र से मांग कर रहे हैं कि जैसे समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों के लिए नियम और ट्रैफिक सिस्टम होते हैं, वैसे ही चांद और अंतरिक्ष के लिए भी खास नियम बनाया जाए ताकि भविष्य में हादसों को रोका जा सके.

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