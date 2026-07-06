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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, फिर भी यहां रामायण-महाभारत इतनी लोकप्रिय क्यों? जानिए असली वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया के आधिकारिक दौरे पर गए हैं. ऐसे में ये देश चर्चा में है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 06, 2026, 01:36 PM IST

इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, फिर भी यहां रामायण-महाभारत इतनी लोकप्रिय क्यों? जानिए असली वजह

भारत-इंडोनेशिया संबंध (AI Image)

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  • 14वीं-15वीं सदी तक इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध राजाओं का शासन था
  • भारत के चोल राजवंश और कलिंग के व्यापारियों के माध्यम से हिंदू संस्कृति फैली
  • इंडोनेशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रतीक चिन्ह हनुमान जी हैं
  • देश के 20 हजार के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है

दुनिया के नक्शे पर इंडोनेशिया को सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश के रूप में जाना जाता है. यहां की लगभग 87 फीसदी से ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म को मानती है. लेकिन एक दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुस्लिम बहुल देश की रग-रग में भारत के दो महान महाकाव्य- रामायण और महाभारत बसे हुए हैं.

यहां के लोगों के नामों से लेकर, सरकारी प्रतीकों और रोजमर्रा की संस्कृति में सनातन परंपरा की गहरी झलक मिलती है. आखिर ऐसा क्यों है कि एक मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत इतने लोकप्रिय हैं? यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर रिपोर्ट, इंडोनेशियाई पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर इसके पीछे के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों को समझते हैं.

सदियों पुराना इतिहास और चोल राजवंश का प्रभाव

इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत की लोकप्रियता कोई नया चलन नहीं है, बल्कि इसका इतिहास सदियों पुराना है. पहली सदी से लेकर 14वीं-15वीं सदी तक इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध राजाओं का शासन था. भारत के चोल राजवंश और कलिंग के व्यापारियों के माध्यम से यहां हिंदू संस्कृति का तेजी से विस्तार हुआ.

यहां के प्रसिद्ध श्रीविजय और मजपहित साम्राज्यों ने हिंदू महाकाव्यों को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया. 15वीं सदी के बाद यहां इस्लाम का आगमन हुआ, लेकिन लोगों ने अपनी प्राचीन संस्कृति, कला और जड़ों को नहीं छोड़ा. उन्होंने धर्म जरूर बदला, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखा. 

इंडोनेशियाई संस्कृति का हिस्सा

इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत को जिंदा रखने में वहां की पारंपरिक लोक कला 'वेयांग कुलित' यानी शैडो पपेट्री (कठपुतली का खेल) का बहुत बड़ा हाथ है. यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित इस कला में रात-रात भर रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती हैं. खास बात ये है कि इन नाटकों को देखने और दिखाने वाले कलाकार और दर्शक ज्यादातर मुस्लिम होते हैं. वहां रामायण को 'रामायण ककविन' कहा जाता है. इंडोनेशिया के बच्चे-बच्चे को भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अर्जुन और घटोत्कच की कहानियां जुबानी याद हैं.

राष्ट्रीय प्रतीकों और करेंसी पर हिंदू संस्कृति की छाप

इंडोनेशिया की सरकार और वहां की संस्थाएं भी इन महाकाव्यों को देश के गौरव के रूप में देखती हैं. उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम गरुड़ इंडोनेशिया है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से प्रेरित है. यहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रतीक चिन्ह हनुमान जी हैं, जिन्हें वहां ज्ञान और ताकत का प्रतीक माना जाता है. इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के 20 हजार के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है.

लोगों के नाम और पहचान

इंडोनेशिया के लोगों के नामों में आज भी रामायण और महाभारत के पात्रों का प्रभाव साफ दिखता है. वहां के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो का नाम 'कर्ण' पर था, और उनकी बेटी व पूर्व राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णोपुत्री का नाम बादलों से प्रेरित है. वहां के मुस्लिम परिवारों में भी आपको 'विष्णु', 'सूर्या', 'अर्जुन' और 'रत्न' जैसे नाम आसानी से सुनने को मिल जाएंगे.

इंडोनेशिया के लोग धर्म और संस्कृति को दो अलग चीजें मानते हैं. उनका मानना है कि इस्लाम उनका धर्म है, लेकिन रामायण और महाभारत उनकी सांस्कृतिक विरासत और पूर्वजों का इतिहास हैं. यही वजह है कि यह देश आज भी पूरी दुनिया के लिए धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक समन्वय की एक अनोखी मिसाल बना हुआ है. 

ये भी पढ़ें- इंडोनेशिया में जाकर कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपये? भारत से कितनी कमजोर है इस मुस्लिम देश की करेंसी

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