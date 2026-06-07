FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

ईरान की Emad Strike से कुवैत में US एयरबेस तबाह? सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं इस बात की गवाही

ईरान की Emad Strike से कुवैत में US एयरबेस तबाह? सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं इस बात की गवाही

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, भारत 'प्रलय' मिसाइल के उत्पादन की रफ्तार बढ़ाएगा! सेना के सबसे घातक हथियार की ताकत जानिए

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, भारत 'प्रलय' मिसाइल के उत्पादन की रफ्तार बढ़ाएगा! सेना के सबसे घातक हथियार की ताकत जानिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Homeदुनिया

दुनिया

पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. लेकिन, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी हासिल नहीं हैं. ये दोनों इलाके आटा औक ईंधन के लिए सब्सिडी पर निर्भर हैं.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 07, 2026, 04:50 PM IST

पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Protest in Pakistan-occupied Kashmir: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में इन दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. लोग सड़कों पर हैं और इस्लमाबाद में बैठी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सेना और पुलिस को भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन दबाने के लिए जमीन पर उतारना पड़ा है. PoK में विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गया है. आइये जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे इस बवाल के पीछे क्या कारण है. 

क्यों PoK में सड़कों पर उतरे लोग? 

पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव करा रहा है. लेकिन क्षेत्र की 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) का कहना था कि जब तक उसकी मांगे नहीं मान ली जातीं तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए. JAAC  ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 9 जून को विरोध-प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. इससे पहले ही पाकिस्तान ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा की आड़ में JAAC को प्रतिबंधित कर दिया. पाकिस्तान सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. 

'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' ने पाकिस्तान सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं. यह ग्रुप पिछले साल से ही 38-सूत्रीय एजेंडा लागू करने की मांग कर रहा है. इसमें सब्सिडी वाला आटा और बिजली, क्षेत्रीय विधानसभा में कश्मीरियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग भी शामिल है. बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार, 6 जून को रावलकोट में गोलीबारी की घटना में JAAC के एक सदस्य की मौत के बाद तनाव बढ़ गया. दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि JAAC को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है, इसलिए इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

भारत ने भी चुनाव पर दर्ज किया विरोध

भारत ने भी पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में तथाकथित विधानसभा चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. भारत ने दोहराया है कि गिलगित-बाल्टिस्तान अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. 5 जून, शुक्रवार को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर का भारत में पूर्ण, वैध और अपरिवर्तनीय विलय हुआ था. इसलिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र, जिनमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत के अभिन्न अंग हैं. भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति बदलने के किसी भी प्रयास को वह पूरी तरह खारिज करता है. ऐसे कदम इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा बनाए हुए है और उसे इन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए.

बता दें कि PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान को आज तक आधिकारिक प्रांतों के तौर पर पाकिस्तानी संविधान में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है. पाकिस्तान ने ऐसा कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए एक योजना के तहत किया था. लेकिन, अब इन दोनों ही इलाकों को लोग पाकिस्तानी नीतियों से परेशान हैं और लंबे समय से राजनीतिक विरोध कर रहे हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement