FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच टलेगा? दिल्ली पुलिस ने की थी तारीख बदलने की मांग, मिला ये जवाब

क्या भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच टलेगा? दिल्ली पुलिस ने की थी तारीख बदलने की मांग, मिला ये जवाब

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों की लड़ाई में क्यों दखल नहीं दे रहा पाकिस्तान? मक्का समझौते पर बहाने शुरू

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों की लड़ाई में क्यों दखल नहीं दे रहा पाकिस्तान? मक्का समझौते पर बहाने शुरू

SSC CPO 2026: दिल्ली पुलिस से लेकर CAPF तक में सब-इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और कितनी मिलेगी सैलरी

SSC CPO 2026: दिल्ली पुलिस से लेकर CAPF तक में सब-इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और कितनी मिलेगी सैलरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों की लड़ाई में क्यों दखल नहीं दे रहा पाकिस्तान? मक्का समझौते पर बहाने शुरू

मक्का समझौते को लेकर अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह रक्षात्मक प्रकृति का है. जरूरी नहीं कि सऊदी अरब से जुड़े हर सुरक्षा संकट में पाकिस्तान सैन्य हस्तक्षेप करेगा.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Sep 10, 2026, 07:36 PM IST

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों की लड़ाई में क्यों दखल नहीं दे रहा पाकिस्तान? मक्का समझौते पर बहाने शुरू

बाब अल-मंदेब पर कब्जे के करीब पहुंचे हूती विद्रोही. (फाइल फोटो- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • मक्का समझौते को लेकर अपने पुराने रूख से पलटा पाकिस्तान
  • पाकिस्तान ने समझौते को रक्षात्मक प्रकृति का बताया
  • हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के लिए नहीं लड़ेगा पाकिस्तान

सऊदी अरब और तुर्किये के साथ मक्का डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद पाकिस्तान के खूब लंबी-चौड़ी डींगे हांकी थी. पाकिस्तान ने कहा था कि इस डिफेंस पैक्ट के बाद किसी भी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर जवाब देंगे. लेकिन, ऐसे समय में जब यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहे हैं और उसके ऊर्जा केंद्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा. पाकिस्तान ने हूती-सऊदी संघर्ष में दखल न देने की वजह भी अजीब बताई है. पाकिस्तान के बहाने उसके उन दावों से मेल नहीं खाते जो समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बताए गए थे. 

क्यों सऊदी पर हमले के बाद भी चुप बैठा है पाकिस्तान?

एक दिन पहले तक सऊदी अरब पर हूती के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात करने वाले पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं. पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब और तुर्किये के खिलाफ पिछले महीने हुए मक्का पैक्ट को एक रक्षात्मक गठबंधन बताया है. पाकिस्तान ने अब कहा है कि समें किसी अन्य देश को शामिल करने की कोई योजना नहीं है और न ही हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन का कोई इरादा है.

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने 10 सितंबर को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी. उनसे पूछा गया था कि सऊदी अरब पर हूती हमले के बाद पाकिस्तान इस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह पूरा करेगा. 

जवाब में सज्जाद हैदर खान ने कहा, "समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है. समझौते के तहत हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं चल रही है. इस्लामाबाद सऊदी अरब के साथ रक्षा और सुरक्षा मामलों में समन्वय बनाए हुए है, लेकिन समझौते का क्रियान्वयन समय लेगा और उसके विभिन्न आयाम धीरे-धीरे सामने आएंगे."

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, "यह मक्का रक्षा समझौता रक्षात्मक प्रकृति का है. तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सऊदी अरब से जुड़े हर सुरक्षा संकट में पाकिस्तान सैन्य हस्तक्षेप करेगा. सऊदी अरब में उसकी सेना पहले से प्रशिक्षण और रसद सहायता के लिए तैनात है. यह उपस्थिति पुराने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का हिस्सा है. नए समझौते को एक व्यापक ढांचे के रूप में देखा जा रहा है."

हूती विद्रोहियों ने किया यमन में मोखा पर कब्जा

सऊदी समर्थक सेनाओं की वापसी के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के रणनीतिक रूप से अहम मोखा शहर पर कब्जा कर लिया है. इस कब्जे से  हूती बाब अल-मंडाब जलडमरूमध्य के और करीब पहुंच गए हैं. अब हूती लड़ाके रेड सी (लाल सागर) तट पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. 

अगर हूती विद्रोही तट पर कब्जा कर लेते हैं, तो यह सऊदी अरब और अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा. इससे ईरान और उसके सहयोगी रेड सी के दक्षिणी सिरे पर बाब अल-मंदेब और खाड़ी में होर्मुज़ जलडमरूमध्य, दोनों पर नियंत्रण कर लेंगे. सबसे बड़ा चुनौती सऊदी-अरब के लिए खड़ी हो गई है क्योंकि उसका तेल निर्यात न तो होर्मुज के रास्ते से हो सकेगा न ही बाब अल-मंदेब से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement