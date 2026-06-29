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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिका में सरसों के तेल पर क्यों है रोक? क्या ये सेहत के लिए खतरनाक, जानिए वजह

भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने और अचार को सालों साल सुरक्षित रखने के लिए हम जिस सरसों के तेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, उस पर अमेरिका में खाना पकाने के तौर पर पूरी तरह पाबंदी है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 29, 2026, 06:19 PM IST

अमेरिका में सरसों के तेल पर क्यों है रोक? क्या ये सेहत के लिए खतरनाक, जानिए वजह

सरसों का तेल (AI Image)

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  • अमेरिकी फूड सेफ्टी संस्था ने सरसों के तेल को इंसानों के खाने के लिए असुरक्षित माना है
  • वहां इसे कुकिंग ऑयल के रूप में बेचने पर पूरी तरह रोक है 
  • सरसों के तेल में प्राकृतिक रूप से इरुसिक एसिड पाया जाता है
  • दशकों पहले चूहों पर हुई रिसर्च में इसे नुकसानदायक माना गया था

भारत के ज्यादातर घरों में सरसों के तेल के बिना खाना बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती. पूड़ी-कचौड़ी छाननी हो या अचार डालना हो, सरसों का तेल हमारी रसोई का राजा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तेल को हम बड़े चाव से खाते हैं, उस पर अमेरिका में खाने के तौर पर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक है?

जी हां, अगर आप अमेरिका के किसी सुपरमार्केट में जाएंगे, तो आपको वहां खाना पकाने वाले तेलों में सरसों का तेल नहीं मिलेगा. अगर किसी इंटरनेशनल या भारतीय स्टोर पर ये मिलता भी है, तो उस बोतल पर अमेरिकी कानून के मुताबिक एक चेतावनी लिखनी जरूरी होती है- "For External Use Only". आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर अमेरिका को इस पारंपरिक तेल से क्या दिक्कत है और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है. 

आखिर क्यों लगा है अमेरिका में बैन?

सरसों के तेल पर इस पाबंदी के पीछे अमेरिका की सबसे बड़ी फूड सेफ्टी संस्था यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है. एफडीए ने सरसों के तेल को इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित नहीं माना है. यही वजह है कि वहां इसे कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने के तेल के रूप में बेचने की कानूनी इजाजत नहीं है. 

इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह 

इस पूरे विवाद की असली जड़ है सरसों के तेल में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक फैटी एसिड, जिसे इरुसिक एसिड कहा जाता है. पारंपरिक रूप से निकाले जाने वाले सरसों के तेल में इस एसिड की मात्रा काफी ज्यादा, लगभग 20% से 40% तक होती है. दशकों पहले जानवरों, विशेषकर चूहों और लैबोरेट्री के अन्य जीवों, पर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च की गई थीं.

इन स्टडीज में यह देखा गया कि जिन जानवरों को भारी मात्रा में इरुसिक एसिड वाली डाइट दी गई, उनके दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा और उनके दिल के चारों तरफ फैट जमा होने लगा जिसे मायोकार्डियल लिपिडोसिस कहा जाता है. चूहों पर आई इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अमेरिकी रेगुलेटर्स ने माना कि यह इंसानों की सेहत और दिल के लिए भी खतरनाक हो सकता है. नतीजतन, उन्होंने पारंपरिक सरसों के तेल को खाने के लिए पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया. 

क्या वाकई ये खतरनाक है?

पश्चिमी देशों, जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ, के कड़े नियमों ने आज जनस्वास्थ्य, रिसर्च और खान-पान की संस्कृति के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है. यूरोपीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी बच्चों के लिए इरुसिक एसिड की मात्रा को लेकर चिंता जताई है. लेकिन यहां एक पेंच है. भारत और दक्षिण एशिया के करोड़ों लोग सदियों से सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यावहारिक तौर पर इंसानी दिल को इससे सीधे नुकसान पहुंचने के कोई पुख्ता सबूत बड़े पैमाने पर नहीं देखे गए हैं. 

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों, जैसे एम्स, के शोधकर्ताओं ने भारत में एक बड़ा अध्ययन किया था, जिसे अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित किया गया था. इस स्टडी में पाया गया था कि भारत में जो लोग खाना पकाने के लिए पारंपरिक रूप से सरसों के तेल का उपयोग करते हैं, उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज (दिल की बीमारी) का खतरा उन लोगों की तुलना में लगभग 71% कम था जो अन्य रिफाइंड तेलों का उपयोग करते थे.

कई भारतीय न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर तो इसे दिल के लिए अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड का बेहतरीन संतुलन होता है. जानवरों पर हुई पुरानी रिसर्च और इंसानों के असल खान-पान के बीच इसी अंतर के कारण आज भी यह बहस जारी है कि क्या वाकई सरसों का तेल सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना अमेरिका समझता है.

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