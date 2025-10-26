खुद को 'पीस मेकर' बताने वाले Donald Trump वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़े? किस पर रखा ₹4378300000 का इनाम

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कराने के लिए 50 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4378300000 रुपये का इनाम रखा था.

डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार बागडोर संभाली है, उन्होंने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी है. उन्होंने नारा दिया कि अमेरिका फर्स्ट. उनका इशारा था कि मिलिट्री कमिटमेंट्स का खत्म होना, जिन्होंने अमेरिका को अपने किनारों से दूर लंबी लड़ाइयों में फंसा दिया था. इसी के तहत ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है. वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्ता को टारगेट कर रहे हैं.

निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने बड़ा इनाम भी डबल कर दिया है. अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी अगस्त के महीने में घोषणा की थी कि जो को मादुरो की गिरफ्तारी मदद करेगा उसे 50 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4378300000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इससे पहले बाइडेन सरकार ने उनपर 25 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था.

ट्रंप प्रशासन की मिलिट्री एक्शन उस कमिटमेंट को तोड़ रहा है, जो वो गाहे बगाहे करते रहे हैं. स्पष्ट है कि व्हाइट हाउस एक ऐसा आक्रामक रवैया अपना रहा है, जो ट्रंप की खुद को 'पीस प्रेसिडेंट' बताने वाली छवि के खिलाफ है.

पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट से दूर कैरिबियन सागर में नावों पर कम से कम 8 हमले किए. जिनमें करीब 38 लोग मारे गए. वाशिंगटन का कहना है कि इन नावों का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा था.

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया कि हाल ही में हुए हमले में एक नाव पर सवार छह लोग मारे गए, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा था. यह हमला "एक जाने-माने नार्को-ट्रैफिकिंग रूट" पर हुआ था.

वेनज़ुएला, जो एक समय ऑयल प्रोडक्शन में एक समया टॉप देशों की लिस्ट में था, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है. अमेरिका के इशारे पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को विपक्ष और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका मादुरो को तानाशाह घोषित करने में जुटे. वह उनकी सत्ता का तख्तापलट करना चाहता है.

आर्थिक दबाव डालने की कोशिश

2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनज़ुएला के प्रति अपनी नीति में कठोर बदलाव किए हैं. यह बदलाव मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों में देखा गया. पहला आर्थिक दबाव डालने की कोशिश करना. ट्रंप ने मार्च 2025 में एक कार्यकारी आदेश (एग्जिक्यूटिव ऑर्डर 14245) जारी किया, जिसके तहत उन देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया गया जो वेनेज़ुएला से तेल आयात करते हैं. इसका मकसद वेनेज़ुएला की तेल निर्यात से होने वाली आय रोक लगाना और मादुरो सरकार पर दबाव बनाना था.

मिलिट्री एक्शन

ट्रंप प्रशासन ने कैरेबियाई सागर में ड्रग तस्करी के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया है. इन अभियानों में वेनेज़ुएला की नौकाओं को निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि, इन जिनकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी आलोचना कर रहा है.

CIA कर रही सीक्रेट ऑपरेशन

डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर 2025 से सीआईए को वेनेजुएला में सीक्रेट संचालन करने के लिए कहा है. उनका कहना था कि यह कदम ड्रग तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ उठाया गया. लेकिन हकीकत में यह वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करने और निकोलस मादुरो सरकार में अस्थिरता पैदा करने के लिए भेजा गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.