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F-16, JF-17 से लेकर AWACS एयरक्राफ्ट तक... फारस की खाड़ी में पाकिस्तान ने क्यों झोंक दिए सारे हथियार?

Iran-US Peace Talks in Islamabad: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच सबसे हाई लेवल की बाचतीत होने जा रही है.

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रईश खान

Updated : Apr 10, 2026, 05:57 PM IST

F-16, JF-17 से लेकर AWACS एयरक्राफ्ट तक... फारस की खाड़ी में पाकिस्तान ने क्यों झोंक दिए सारे हथियार?

ईरान-अमेरिका की शांति वार्ता ने क्यों बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन (फोटो:AI)

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ईरान और अमेरिका के बीच 39 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार को शांति वार्ता होने जा रही है. जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. अमेरिका की द वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैन्स (JD Vance) अपने डेलिगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं. वहीं, यूएस वेबसाइट ने ईरान संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के भी पहुंचने का दावा किया है, लेकिन ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने इस दावे को खारिज कर दिया है. Fars News के अनुसार, ईरान ने कहा कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होगा, तब तक वह बातचीत नहीं करेगा.

अगर अमेरिका और ईरान के बीच यह बातचीत होती है, तो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दो कट्टर दुश्मनों के बीच अब तक की सबसे बड़े हाई लेवल की आमने-सामने मीटिंग होगी. पाकिस्तान भी इसकी मेजबानी करने के लिए जमकर उछल कूद कर रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर उसकी टेंशन भी बढ़ गई है. यही वजह है कि उसको ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए फारस की खाड़ी में बड़ा एयरक्राफ्ट जखीरा तैनात करना पड़ रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और F-16 फाइटर जेट को ईरानी पोर्ट शहर बंदर अब्बास पर तैनात किए हैं. बंदर अब्बास, होर्मोज़्गान प्रांत की राजधानी और फारस की खाड़ी (Strait of Hormuz) पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है. शांति वार्ते के लिए इस रास्ते से इस्लामाबाद आने वाले ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट करेंगे. तेहरान से इस्लामाबाद का सफर लगभग 3 घंटे का है. इस दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी एयरफोर्स की होगी.

PAF ने इन फाइटर जेट को भी किया तैनात

पाकिस्तान एयरफोर्स (PAF) ने IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर को भी तैनात किया है, जिससे फाइटर जेट हवा में ज्यादा देर तक रह सकें. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट के लिए C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को भी एक्टिव किया गया है. एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) को फारस की खाड़ी तक के एयरस्पेस पर नजर रखने के लिए लगाया गया है.

सबसे खास बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट की तैनाती ईरानी एयरस्पेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और UAE तक PAF ने जेट भेजे हैं. बता दें कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का NATO जैसा डिफेंस एग्रीमेंट है.

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