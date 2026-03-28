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कभी योद्धा, कभी चापलूस और कभी जानी... सऊदी प्रिंस MBS के पीछे क्यों पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप?

US-Israel Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को चापलूस तक कह दिया.

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रईश खान

Updated : Mar 28, 2026, 07:19 PM IST

कभी योद्धा, कभी चापलूस और कभी जानी... सऊदी प्रिंस MBS के पीछे क्यों पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप?

Donald Trump and Mohammed bin Salman

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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग को एक महीना बीत चुका है. लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) को 'एक योद्धा' बता रहे हैं.  ट्रंप का यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि सऊदी प्रिंस पर्दे के पीछे अमेरिका-इजरायल पर ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह करने का प्रेशर बना रहे हैं.

लेकिन सऊदी इन दावों को बार-बार खारिज कर रहा है. उसका कहना है कि वह खाड़ी के देशों में शांति चाहता है. वह मिडिल ईस्ट को फिर से बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता पक्का करना चाहता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन बार यह दोहरा रहा है कि सऊदी हमारे साथ लड़ रहा है. उसके पर्दे के पीछे खड़े होने की खबरें लीक करवा रहा है.

ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों ट्रंप बार-बार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को निशाने पर ले रहे हैं. कभी उनको 'जानी' कहकर भरी कॉनफ्रेंस में खड़ा देते हैं, तो कभी उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं.

एक्सपर्ट्स की मानें तो ट्रंप के इस गुस्से के पीछे कारण ईरान के प्रति सऊदी अरब का नरम रवैया है. अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब, खाड़ी के देशों के साथ मिलकर ईरान पर पलटवार करे. वह अपनी सेनाएं मैदान में उतारे. लेकिन प्रिंस MBS बार-बार उसकी इस मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं. सऊदी चाहता है कि ईरान के खिलाफ जो भी एक्शन हो, अमेरिका-इजरायल मिलकर लें, उसको सार्वजनिक तौर पर इसमें शामिल न करें.

ट्रंप को पता है कि सऊदी लंबे समय पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन इसके लिए वह ईरान से सीधा नहीं टकराना चाहता. शायद यही वजह है कि ट्रंप लगातार MBS पर तंज कसते दिख रहे हैं.

ट्रंप ने अब MBS को चापलूस कहा

डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपना चापलूस बता रहे हैं.  उन्होंने कहा, 'आपको ( यानी MBS) को लगा कि ट्रंप एक अमेरिकी प्रेसिडेंट होंगे, जो हारे हुए हैं, जिसका देश नीचे जा रहा है. लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं होगा कि मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी. अब उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही होगा.'

 

सऊदी की युद्ध में न उतरने की मजबूरी क्या है?
होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और गैस गुजरता है. ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है. इससे सऊदी, UAE और कुवैत की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है. लेकिन उसको थोड़ी सी राहत इसलिए मिल रही है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट से बचने के लिए लाल सागर तक पाइपलाइनें बिछा रखी हैं. जहां से उसका ऑयल सप्लाई हो रहा है. द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने धमकी दी है कि अगर सऊदी ने उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया तो वह उसकी इस पाइपलाइन को तबाह कर देगा. 

डिफेंस एक्सपर्ट्स की मानें तो सऊदी को दूसरा डर यह है कि अगर वह जंग कूदा को यह लड़ाई लंबी खिंच सकती है. इससे उसका ड्रीम प्रोजेक्ट ‘विजन 2030’ खतरे में पड़ सकता है.  विदेशी निवेशक इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच सकते हैं.
 

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