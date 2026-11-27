Bangladesh Lockdown: शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग 'देशव्यापी लॉकडाउन' के जरिये अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहती है.

Bangladesh Lockdown: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. शेख हसीना ने 16 दिसंबर को 'विजय दिवस' पर बांग्लादेश लौटने की बात कही है. हसीना की पार्टी आवामी लीग अपने नेता की 'घर वापसी' की तैयारियों में जुटी हैं. इसी कड़ी में अवामी लीग ने आज और कल यानी 27 और 28 नवंबर को देशभर में लॉकडाउन (बंद) का ऐलान किया है. शेख हसीना की संभावित वापसी की खबरों और देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव व हिंसा के बीच सरकार ने करीब 4000 जवानों को राजधानी ढाका समेत 6 जिले में तैनात किया है.

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश

शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग 'देशव्यापी लॉकडाउन' के जरिये अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहती है. शेख हसीना की वापसी की खबरों के बाद से ही आवामी लीग ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है. उधर, बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने आवामी लीग को फासीवाद और माफिया ताकत बताया है. उनका कहना है कि आवामी लीग को बांग्लादेश में कभी राजनीति नहीं करने दी जाएगी.

क्या हैं आवामी लीग की 8 प्रमुख मांगें?

शेख हसीना और पार्टी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए और राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले रद्द हों.

आवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाकर पार्टी को दोबारा राजनीतिक गतिविधियां करने की इजाजत दी जाए.

राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे को खत्म किया जाए.

बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के साथ बिजली, गैस, पानी, ईंधन, खाद और जरूरी वस्तुओं की कीमतें घटाई जाएं.

बंद पड़े उद्योगों को फिर से खोला जाए और बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.

हत्या, बलात्कार, लूट, जबरन वसूली और अवैध कब्जे रोककर महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

सैन्य और नागरिक अधिकारियों के साथ पत्रकारों पर दर्ज कथित झूठे मुकदमे वापस लेकर प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की जाए.

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल से रिहा किए गए आतंकियों और उग्रवादियों को दोबारा गिरफ्तार किया जाए.

दिसंबर में सर्दी आएगी, हसीना नहीं- मंत्री

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की खबरों पर विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने तंज कसा है. हुमायूं कबीर ने कहा कि दिसंबर में सिर्फ सर्दी आएगी, हसीना नहीं. उन्होंने साफ किया कि अगर हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें भारत के साथ हुए प्रत्यर्पण समझौते के तहत ही वापस लाया जा सकता है. 'यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश' (UNB) के अनुसार, कबीर ने कहा, 'मैंने सिलहट की एक बैठक में भी कहा था कि शेख हसीना दिसंबर में नहीं आएंगी. दिसंबर में कोई नहीं आएगा, सिर्फ सर्दी आएगी.'

'सिर्फ हथकड़ियों में वापस आ सकती हैं हसीना'

कबीर ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जाना है तो उन्हें औपचारिक रूप से हथकड़ियों में या कड़ी निगरानी के तहत लाना होगा. उनके मुताबिक, यही एकमात्र तरीका है जिससे वह देश लौट सकती हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत, मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत, हसीना और अन्य उन लोगों को सौंपे जिन पर अपराध करने के आरोप हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से आधिकारिक अनुरोध किया जा चुका है.

'मौत का डर मुझे बांग्लादेश लौटने से नहीं रोक सकता'

इस महीने की शुरुआत में शेख हसीना ने कहा था कि गिरफ्तारी, जेल या यहां तक कि मौत का खतरा भी उन्हें बांग्लादेश लौटने से नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा था कि वह अपने लोगों से दूर रहने के बजाय अपने देश में मरना पसंद करेंगी. न्यूज एजेंसी IANS को दिये एक ऑडियो इंटरव्यू में हसीना ने कहा था कि डर ने कभी भी उन्हें वह काम करने से नहीं रोका, जिसे वह सही मानती हैं. उन्होंने याद किया कि राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा खतरों के बावजूद वह पहले भी कई बार बांग्लादेश लौटी हैं.

हसीना ने कहा, 'मुझे जोखिमों का पूरी तरह एहसास है. जैसे ही मैं पहुंचूंगी, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है. मुझे जेल भेजा जा सकता है. यहां तक कि मुझे मारने की कोशिश भी हो सकती है. मैंने इन सभी आशंकाओं के बारे में सोचा है, लेकिन मैंने बहुत पहले ही अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था.