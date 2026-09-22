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युद्ध के बीच अमेरिका क्यों जाने वाले हैं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान? विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी डाला है US में डेरा

सात महीने की जारी युद्ध के बीच पहली बार ईरानी विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे हैं. ईरानी राष्ट्रपति के भी अमेरिका जानें की संभावना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि युद्ध के बीच शीर्ष ईरानी नेता अमेरिका क्यों जा रहे हैं?

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Manoj Mishra

Updated : Sep 22, 2026, 12:35 PM IST

युद्ध के बीच अमेरिका क्यों जाने वाले हैं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान? विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी डाला है US में डेरा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेकेशकियान (इमेज क्रेडिट - X)

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  • ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची अमेरिका पहुंच चुके हैं
  • राष्ट्रपति पेजेशकियान के भी अमेरिका जाने की संभावना है
  • युद्ध के बीच ईरानी विदेश मंत्री का पहला अमेरिकी दौरा है 
  • आइए जानते हैं कि ईरानी विदेश मंत्री अमेरिका क्यों गए? 

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची न्यूयॉर्क पहुंच गए है. वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के भी अमेरिका जाने की संभावना जताई जा रही है. दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में सैन्य टकराव के साथ-साथ कूटनीतिक स्तर पर भी कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा है. ऐसे आइए जानते हैं कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व अमेरिका क्यों जा रहा है और किन-किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होने की संभावना है. 

क्यों अमेरिका पहुंचे हैं इरानी विदेश मंत्री?    

अब्बास अराघची संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सेशन में शामिल होने के लिए अमेरिका गए हैं. अमेरिका-ईरान के बीच फरवरी से जारी युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अराघची की यह अमेरिका की पहली यात्रा है. कल अब्बास न्यूयाॅर्क पहुंचे और उनके साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल के अधिकारी भी मौजूद थे.

ईरान के विदेश मंत्री की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए वीजा देने का फैसला ऐसे समय में किया है, जब दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है.

युद्द के बीच अमेरिका ने क्यों दिया वीजा?

अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और जरूरी स्टाफ वाले मुख्य प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र महासभा  की हाई-लेवल वीक में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.

अमेरिका ने इसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के मेजबान देश के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप बताया और वीजा मंजूर किया. इस दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल पर यात्रा और खरीदारी से जुड़ी कई पाबंदियां लागू रहेंगी. रिपोर्टों के मुताबिक इस साल ईरानी प्रतिनिधिमंडल पिछले साल की तुलना में छोटा रखा गया है. 

ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान भी जा सकते हैं अमेरिका 

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी अमेरिका जा सकते हैं. ऐसे संभावना जताई जा रही है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं. उनका संबोधन बुधवार को प्रस्तावित है.

ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न देशों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने की भी संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महासभा में दोनों देश युद्ध पर अपनी-अपनी स्थिति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखन सकते हैं. 

अराघची ने गुटेरेस से फोन पर की बात

ईरानी मीडिया के मुताबिक, न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बातचीत की. इसमें UNGA के एजेंडे और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े प्रयासों पर चर्चा हुई.  अराघची की अमेरिका यात्रा ऐसे वक्त में हुई है, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष का दायरा बढ़ा हुआ है.

ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी के अंत से जारी युद्ध के अलावा यमन में हूती और सऊदी अरब के बीच लड़ाई भी तेज हुई है.

क्या युद्ध पर अमेरिका-ईरान के बीच हो सकती है चर्चा?

अराघची की न्यूयॉर्क यात्रा का सबसे अहम पहलू यह है कि वह ऐसे समय में अमेरिका पहुंचे हैं, जब दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य संघर्ष के बावजूद संयुक्त राष्ट्र का मंच कूटनीतिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है.

अमेरिका, ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए है और तेहरान को आतंकवाद का प्रमुख राज्य प्रायोजक मानता है. वहीं ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि महासभा के बाद दोनों देश युद्ध विराम के मुद्दे पर बात करेंगे या नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रंप और पेजेशकियन की मुलाबात हो सकती है.  

क्या जारी रहेगा ईरान पर वीजा प्रतिबंध?

अमेरिका का कहना है कि ईरान दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है. ऐसे में तेहरान पर आर्थिक प्रतिबंध और वीजा पाबंदियां  आगे भी जारी रहेंगी. वहीं अमेरिका, ईरानी एयरलाइंस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है. 

ये भी पढ़ें - बर्बाद हो जाएगा ईरान! ट्रंप ने युद्ध में चली ये बड़ी चाल... जानें अब क्या करने वाला है अमेरिका

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