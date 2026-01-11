ईरान में अचानक क्यों तेज हुआ आंदोलन? ट्रंप के अल्टीमेटम के क्या हैं इशारे... समझिए अब तक की पूरी टाइमलाइन

Iran Revolution 2026: ईरान में महंगाई से शुरू हुआ विरोध अब शासन के खिलाफ बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. ट्रंप की लगातार चेतावनी, खामेनेई की सख्ती और बढ़ती हिंसा ने हालात को और गंभीर बना दिया है.

Iran Revolution: ईरान में पिछले कई दिनों से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं. महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से शुरू हुआ यह आंदोलन अब आंदोलन सीधे इस्लामिक शासन और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ खुली चुनौती बन चुका है. सरकार ने हालात संभालने के लिए 7 जनवरी से ही इंटरनेट बंद कर दिया है. आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों की सख्ती से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं. इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों ने अंतर्राष्ट्रीय हलचल भी बढ़ा दी है.

कैसे शुरू हुआ आंदोलन?

ईरान में मौजूदा आंदोलन की जड़ें देश की खराब आर्थिक स्थिति से है. दरअसल, 28 दिसंबर को ईरानी मुद्रा रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचते ही तेहरान के बाजारों में हलचल शुरू हो गई. व्यापारियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया. हालात तब और बिगड़े जब खाने के तेल, चिकन और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम अचानक बढ़ गए और कई सामान बाजार से गायब हो गए. सरकार द्वारा सस्ती डॉलर व्यवस्था खत्म करने के फैसले ने लोगों के गुस्से को और हवा दी. देखते ही देखते यह विरोध सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं रहा और पूरे देश में फैल गया. अब यह आंदोलन ईरान के सभी 31 प्रांतों तक पहुंच चुका है.

कितने बड़े स्तर पर फैला विरोध?

मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, अब तक करीब 100 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है. यह आंदोलन ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में हो रहे हैं. पश्चिमी ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों के नारे अब सीधे सत्ता के केंद्र को चुनौती दे रहे हैं. 'खामेनेई मुर्दाबाद', 'तानाशाही खत्म करो' जैसे नारे खुलेआम लगाए जा रहे हैं. वहीं, कुछ जगहों पर ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे सुनाई दिए हैं.

यह आंदोलन पहले से अलग क्यों माना जा रहा है?

गौरतलब है कि, इस बार आंदोलन की सबसे अहम बात यह है कि इसकी शुरुआत बाजारी वर्ग से हुई. यह वही समुदाय है, जिसने 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान मौलवियों का समर्थन किया था. लंबे समय तक बाजार और धार्मिक नेतृत्व का गठबंधन शासन की ताकत रहा है. लेकिन अब दश की गिरती अर्थव्यवस्था और मुद्रा संकट ने व्यापारियों को भी सड़कों पर ला दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब सत्ता का पारंपरिक समर्थक वर्ग विरोध में उतरता है, तो हालात ज्यादा गंभीर हो जाते हैं.

सरकार की सख्ती

ईरान में स्थिति बिगड़ने के बाद सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दीं, जिससे ईरान लगभग बाहरी दुनिया से कट गया है. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने टीवी संबोधन में आंदोलन के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अमेरिका को खुश करने के लिए हिंसा फैला रहे हैं और इस्लामिक गणराज्य किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा.

ट्रंप के अल्टीमेटम का क्या मतलब?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, तो इसके गंभीर नतीजे होंगे. दरअसल, बीते कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान में हो रहे आंदोलन को लेकर अपना पक्ष रखते दिखे हैं. हालांकि ट्रंप के बयानों को ईरान ने सीधे खारिज कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा न करने की सख्त चेतावनी दी है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान के उन लोगों के साथ खड़ा है जो आजादी की मांग कर रहे हैं. शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, ईरान में आज़ादी की लहर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिख रही है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है. वहीं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हाल ही में इजरायल में हुई एक बैठक में शामिल सूत्रों ने बताया कि ईरान को लेकर अमेरिका की संभावित कार्रवाई के मद्देनजर इजरायल तैयारियां कर रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना पर चर्चा हुई.

भारत के लिए क्यों अहम है ईरान का संकट?

ईरान में बढ़ती अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ सकता है. तेल कीमतों में उछाल से भारत का आयात बिल बढ़ेगा और महंगाई पर असर पड़ेगा. होरमुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)से भारत का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है. इसके अलावा चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा है, जिस पर इस आंदोलन का असर पड़ सकता है. बताते चलें, इस आंदोलन के कारण ईरान में रह रहे हजारों भारतीयों की सुरक्षा भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता बन सकती है.

