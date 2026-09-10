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सऊदी-कुवैत छोड़ अब जॉर्डन को क्यों निशाना बना रहा ईरान? अल-अज्रक एयरबेस की क्या अहमियत है

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दुनिया

सऊदी-कुवैत छोड़ अब जॉर्डन को क्यों निशाना बना रहा ईरान? अल-अज्रक एयरबेस की क्या अहमियत है

जॉर्डन में करीब 4,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अल-अज्रक उन ठिकानों में शामिल है, जहां से अमेरिकी वायुसेना अपने अभियान संचालित करती है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 10, 2026, 04:29 PM IST

सऊदी-कुवैत छोड़ अब जॉर्डन को क्यों निशाना बना रहा ईरान? अल-अज्रक एयरबेस की क्या अहमियत है

ईरान ने मार्च 2026 में भी कई बार जॉर्डन पर बमबारी की है. (AI इमेज)

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America-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब भी जारी है. दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और को निशाना बना रहे हैं. लेकिन, ईरान की रणनीति में हाल के हमलों के दौरान एक बदलाव देखा गया है. ईरान अब सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और बहरीन जैसे देशों को निशाना नहीं बना रहा है. ईरान अब अमेरिका के हमलों का जवाब जॉर्डन को निशाने पर ले रहा है. ईरान ने जॉर्डन के मुवाफ्फक सलती एयरबेस पर कार्रवाई तेज कर दी है. आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और इस बदली हुई रणनीति के पीछे क्या कारण है, आइये जानते हैं. 

अल-अज्रक एयरबेस ईरान के निशाने पर

ईरान ने अपने हालिया हमले में जॉर्डन के अल-अज्रक एयरबेस को निशाना बनाया. ये एयरबेस जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है. बेस का नियंत्रण रॉयल जॉर्डेनियन एयर फोर्स के हाथ में है लेकिन, यहां अमेरिकी सैनिकों और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी है. यही कारण है कि ईरान इस अड्डे को जॉर्डन की सामान्य सैन्य संपत्ति के बजाय अमेरिकी सैन्य अभियानों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है.

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्डन में करीब 4,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अल-अज्रक उन ठिकानों में शामिल है, जहां से अमेरिकी वायुसेना अपने अभियान संचालित करती है. ईरान ने मार्च 2026 में भी कई बार जॉर्डन पर बमबारी की है लेकिन, अब हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं. 

ईरान का कहना है कि अल-अज्रक  बेस का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य अभियानों और सुरक्षित ठिकानों के लिए हो रहा है, इसलिए यह उसके लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य है. हाल ही में जब अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकरों पर हमले किए तो ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया. 

ये भी पढ़िये- क्या ईरान फिर बना रहा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट?

अमेरिका के लिए क्यों अहम है अल-अज्रक बेस?

जॉर्डन में अल-अज्रक बेस सऊदी, यूएई या कुवैत जैसे देशों में मौजूद अड्डों की तुलना में ईरान से ज्यादा दूरी पर है. फरवरी में ईरान पर इजरायल-अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई से पहले अमेरिकी बेड़े के कई विमान यहां पहुंचे थे. अल जजीरा के अनुसार यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इस बेस का इस्तेमाल सीरिया और इराक के खिलाफ चलाए गए अभियानों में भी किया गया है.  

अल-अज्रक की अहमियत केवल अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी तक सीमित नहीं है. इसका भौगोलिक स्थान अमेरिका को ईरान और क्षेत्र के अन्य युद्धक्षेत्रों से अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी प्रदान करता है. एयरबेस पर एफ-35, एफ-16 और एफ-15 जैसे लड़ाकू विमानों के संचालन और रखरखाव की क्षमता भी इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है.

9 सितंबर 2026 को ईरान ने इस एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. जॉर्डन की सेना ने कहा कि ईरान की ओर से दागी गई 20 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 18 को रोक लिया गया, जबकि दो खुले इलाकों में गिरीं. लांकि, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में कुछ अमेरिकी सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचा है. ईरान के लिए अल-अज्रक पर हमला अमेरिकी सैन्य क्षमता को सीधे चुनौती देने का एक तरीका बन गया है. अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के कारण जॉर्डन अब इस युद्ध की चपेट में आ गया है. ईरान और जॉर्डन के बीच कोई दुश्मनी भले न हो लेकिन, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की ईरानी रणनीति जॉर्डन को भी संघर्ष में खींच रही है.

(IANS इनपुट के साथ)

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