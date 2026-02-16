FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

चीनी मिलिट्री टेक मैगजीन ऑर्डनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी के मुताबिक, US मिलिट्री MQ-9 ड्रोन को मेनलैंड चीन से दूर तैनात कर रही है. जिसे धीरे-धीरे चीनी एयरस्पेस में प्रवेश कराया जा सकता है.

रईश खान

Updated : Feb 17, 2026, 12:21 AM IST

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

रूस के बाद अमेरिका ने चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया है. वह बीजिंग के आसपास अपने MQ-9 रीपर ड्रोन बढ़ा रहा है. यह ड्रोन हमला करने के साथ-साथ जासूसी करने में भी सक्षम माने जाते हैं. 2020 में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी हत्या में इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था. एमक्यू-9 को इंडो-पैसिफिक में US मिलिट्री के सर्विलांस नेटवर्क के हिस्से के तौर पर तैनात किया गया है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, यह ड्रोन चीन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है. क्योंकि MQ-9 रीपर ड्रोन की बड़ी खासियत 15,240 मीटर (50,000 फीट) तक उड़ान भरना और कम दिखाई देने वाली तकनीक है. इसके अलावा यह लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम माना जाता है.

चीनी मिलिट्री टेक मैगजीन ऑर्डनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी के मुताबिक, US मिलिट्री MQ-9 ड्रोन को मेनलैंड चीन से दूर तैनात कर रही है. जिसे धीरे-धीरे चीनी एयरस्पेस में प्रवेश कराया जा सकता है.  टोही और टारगेट डेजिग्नेशन मिशन करने के लिए उसके आस-पास काम कर सकता है. यह लगातार 27 घंटे हवा में रहकर निगरानी कर सकता है.

MQ-9 ड्रोन की रफ्तार

MQ-9 रीपर ड्रोन 480 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ सकता है. यह ड्रोन हेलफायर मिसाइलों और लेजर-गाइडेड बमों से लैस होता है, जो सटीक निशाना लगाने में सक्षम है. इसकी 'अदृश्य' रहने की क्षमता इसे रडार की नजरों से बचाती है. इसके अलावा दुश्मन के इलाके में गहरी जासूसी करने में भी सक्षम है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

