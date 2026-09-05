F-35 फाइटर जेट की कीमतों में अचानक भारी उछाल, जानें क्यों बढ़ गए दुनिया के सबसे आधुनिक विमान के दाम?

दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट कार्यक्रम F-35 की कीमतों में 11% तक का बड़ा उछाल आया है. जानिए क्यों बढ़ रही हैं F-35 की कीमतें.

F-35 के एयरफोर्स वेरिएंट की कीमत 11.5% बढ़कर 92 मिलियन डॉलर हो गई है.

पेंटागन 24 बिलियन डॉलर में लॉट 18 और 19 के तहत रिकॉर्ड 296 विमान खरीद रहा है.

F-35 का बेस प्राइस अभी भी फ्रांस के राफेल और यूरोफाइटर टाइफून से कम है.

F-35 Price Increase: दुनिया का सबसे महंगा और आधुनिक फाइटर जेट प्रोग्राम F-35 एक बार फिर महंगा हो गया है. पेंटागन के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी F-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस के हालिया प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स से खुलासा हुआ है कि इस पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की कीमतों में लगभग 11% तक का भारी उछाल आया है.

इस समय जब दुनिया भर के देश अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए F-35 को खरीदने की कतार में लगे हैं, तब इस लड़ाकू विमान की बढ़ती कीमतें वैश्विक रक्षा सौदों को प्रभावित कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर F-35 के दाम अचानक क्यों बढ़ गए हैं?

क्यों बढ़े F-35 के दाम?

पेंटागन के F-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, F-35 के तीनों वेरिएंट्स की औसत कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से लॉट 18 और लॉट 19 के प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत हुई है. इन दो लॉट्स के तहत पेंटागन कुल 296 विमान खरीदने की योजना बना रहा है, जो कि इस कार्यक्रम के 25 साल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट है. इसे पिछले साल सितंबर में 24 बिलियन डॉलर में फाइनल किया गया था.

कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि यह मूल्य वृद्धि अभी भी महंगाई की दर से कम है. वहीं, जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस का तर्क है कि यदि हम महंगाई के असर को शामिल कर लें, तो एयरफ्रेम की वास्तविक लागत काफी हद तक स्थिर ही रही है. हालांकि, पेंटागन के दूसरे आंतरिक आकलन बताते हैं कि बात सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है.

F-35 के तीनों वेरिएंट्स के नए दाम क्या हैं?

F-35 कार्यक्रम के तहत तीन अलग-अलग प्रकार के विमान बनाए जाते हैं ताकि वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. नए अनुबंधों के तहत इन तीनों वेरिएंट्स की कीमतें इस प्रकार बढ़ गई हैं:

F-35A (स्टैंडर्ड एयरफोर्स वेरिएंट): यह वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य वेरिएंट है. इसकी कीमत अब 11.5% बढ़कर 92 मिलियन डॉलर (पहले 82.5 मिलियन डॉलर) हो गई है.

F-35B (शॉर्ट टेकऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट): मरीन कॉर्प्स द्वारा इस्तेमाल होने वाले इस वेरिएंट की कीमत अब 121.4 मिलियन डॉलर (पहले 109 मिलियन डॉलर) हो गई है.

F-35C (कैरियर-कैपेबल वेरिएंट): नौसेना के विमानवाहक पोतों से उड़ान भरने वाले इस वेरिएंट की कीमत 8.5% बढ़कर अब 110.8 मिलियन डॉलर (पहले 102 मिलियन डॉलर) हो गई है.

क्या सच में F-35 चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स से सस्ता है?

सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े यही इशारा करते हैं कि कई पुरानी यानी चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मूल कीमत F-35 से काफी अधिक है. इसमें फ्रांस में बना राफेल लगभग 125 मिलियन डॉलर का आता है. वहीं, यूरोफाइटर टाइफून की कीमत लगभग 120 मिलियन डॉलर है. अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो F-35A की मूल कीमत 92 मिलियन डॉलर है जो इन दोनों से काफी कम है. हालांकि, किसी भी लड़ाकू विमान की कुल खरीद लागत केवल उसके 'स्टीकर प्राइस' से तय नहीं होती.

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विमान के साथ-साथ पूरक उपकरण हथियारों का पैकेज, कस्टमाइजेशन और पायलटों की ट्रेनिंग का खर्च भी जोड़ना पड़ता है. कनाडा द्वारा खरीदे जा रहे 88 F-35 विमानों की कुल खरीद लागत भी इसी वजह से लगभग 27.7 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है. इसके अलावा, विमान के पूरे जीवनकाल का रखरखाव भी कुल खर्च को काफी बढ़ा देता है.

लागत बढ़ने के पीछे की असली वजह क्या है?

पेंटागन के मुताबिक, F-35 की लागत बढ़ने की वजह सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि F-35 को मॉडर्नाइज करने वाले इस अपग्रेड प्रोग्राम का बजट पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है, जहां स्टार्टिंग में इस मॉडर्नाइजेशन के तहत $10.6 बिलियन में 66 नई कैपेबिलिटीज जोड़ी जानी थीं, वहीं अब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़कर $16.5 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसके चलते पेंटागन को इस पूरे प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर करके सिर्फ मेन प्रायोरिटीज पर फोकस करना पड़ रहा है. इसके अलावा, विमान के इंजन, रडार सिस्टम और लाइफ-साइकिल मेंटेनेंस के खर्चों में भारी इजाफा हुआ है.