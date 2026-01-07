डोनाल्ड ट्रंप को अब क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? समझिए अमेरिका के लिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप

ग्रीनलैंड भले ही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो, लेकिन लंबे समय तक यह वैश्विक राजनीति के केंद्र में नहीं रहा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने ग्रीनलैंड को वैश्विक सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है. आइए जानते हैं आखिर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है..

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानबाजी और फैसलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक सैन्य कार्रवाई के तहत अगवा कराए जाने के बाद अब ट्रंप का एक और बयान वैश्विक सुर्खियों में है. दरअसल, इस बार मामला ग्रीनलैंड से जुड़ा है, जिस पर उनके बयान ने हलचल मचा दी है. ट्रंप ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है. हालांकि, उनके बयान के पीछे रणनीतिक स्थिति, खनिज संसाधन और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे कई कारण माने जा रहे हैं. रक्षा मामलों के जानकर बताते हैं कि, ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक ताकत का बड़ा केंद्र बन सकता है.

भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील

दरअसल, ग्रीनलैंड भले ही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो, लेकिन लंबे समय तक यह वैश्विक राजनीति के केंद्र में नहीं रहा. कभी डेनमार्क का उपनिवेश रहा ग्रीनलैंड आज एक स्वायत्त क्षेत्र है, जो डेनमार्क के अधीन आता है. यह उत्तर अटलांटिक महासागर में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है. कनाडा के पास मौजूद यह इलाका भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है. यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर एक बार फिर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है.

ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति

सबसे पहला और अहम कारण है ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति. शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है. ग्रीनलैंड में स्थित पिटुफिक स्पेस बेस (जिसे पहले थुले एयर बेस कहा जाता था) अमेरिका और नाटो के लिए बेहद अहम है. इस बेस से रूस, चीन या उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है. अमेरिका के लिए यह बेस एक तरह का सुरक्षा कवच है, जिससे वह उत्तरी अमेरिका की रक्षा को मजबूत कर सकता है. ट्रंप का मानना है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है, तो वह आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा. जैसे-जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं. इससे वैश्विक व्यापार के नए रास्ते बन सकते हैं. ऐसे में ग्रीनलैंड एक वॉचटावर की तरह काम करता है, जहां से शिपिंग लेन की सुरक्षा और निगरानी आसान हो जाती है.

खनिज संसाधनों से भरपूर

दूसरा बड़ा कारण है रेयर अर्थ मिनरल्स. ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों से भरपूर है. यहां ऐसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कार की बैटरियों, और हाई-टेक हथियारों के निर्माण में होता है. फिलहाल इन खनिजों की वैश्विक सप्लाई पर चीन का दबदबा है. अमेरिका इस निर्भरता को कम करना चाहता है. अगर ग्रीनलैंड के खनिजों तक अमेरिका की पहुंच बढ़ती है, तो चीन की ताकत को बड़ा झटका लग सकता है.

असली फोकस प्राकृतिक संसाधनों पर

हालांकि, 2021 में ग्रीनलैंड ने यूरेनियम खनन पर रोक लगाने का कानून पास किया था. इसके बावजूद अमेरिका को उम्मीद है कि आधुनिक तकनीक और भारी निवेश के जरिए यहां खनन को संभव बनाया जा सकता है. ट्रंप भले ही सार्वजनिक तौर पर कह चुके हों कि उन्हें खनिजों से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, लेकिन उनके करीबी सहयोगी और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि असली फोकस प्राकृतिक संसाधनों पर है.

रूसी और चीनी जहाजों की गतिविधि

तीसरा अहम पहलू है आर्कटिक में लगातार बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा. रूस और चीन दोनों ही आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं. ट्रंप अक्सर ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि, ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी जहाजों की गतिविधि बढ़ रही है. अमेरिका नहीं चाहता कि इस इलाके में उसका प्रभाव कमजोर पड़े. ट्रंप का साफ कहना है कि डेनमार्क अकेले ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता.

ग्रीनलैंड के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया

बहरहाल, इन बयानों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ग्रीनलैंड पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है. गौरतलब है कि, ट्रंप ने अब तक सैन्य कार्रवाई की संभावना से साफ इनकार नहीं किया है. अगर अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाता है, तो यह नाटो के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने साफ कहा है कि अगर किसी नाटो देश पर हमला होता है, तो गठबंधन की नींव ही हिल जाएगी. हालांकि, यूरोप के कई बड़े देशों, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया है. इन देशों का कहना है कि ग्रीनलैंड का फैसला वहां के लोग और डेनमार्क ही करेंगे. बताते चलें, नाटो भी साफ कर चुका है कि आर्कटिक क्षेत्र उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है.

वैश्विक ताकत का बड़ा केंद्र बन सकता है

कुल मिलाकर, ग्रीनलैंड आज सिर्फ बर्फ, समुद्र में तैरते सुंदर बर्फ और बर्फीले पहाड़ों का द्वीप नहीं रहा. यह राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, खनिज संसाधन और शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है. डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी इसी बदलते भू-राजनीतिक समीकरण का नतीजा है. बहरहाल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कोई तत्काल सैन्य कार्रवाई करते हैं या कोई और रणनीति अपनाते हैं.

