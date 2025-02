India-US Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डॉलर की कथित अमेरिकी फंडिंग (USAID) पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले पर हैरानी जताते हुए कहा कि अमेरिका भारत को ऐसी फंडिंग क्यों देगा, जबकि भारत खुद आर्थिक रूप से मजबूत देश है. ट्रंप ने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त किया.

भारत को पैसे देने की जरूरत नहीं

ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, भारत के पास बहुत पैसा है. हमें उन्हें 21 मिलियन डॉलर देने की क्या जरूरत? यह पूरी तरह से समझ से बाहर है. उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत उन देशों में से एक है, जो अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं. ऐसे में इस तरह की किसी फंडिंग का औचित्य नहीं बनता.

अमेरिकी चुनावों और भारत की भूमिका पर टिप्पणी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश के चुनावी खर्चों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में चुनाव प्रचार के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं. उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि अमेरिकी चुनाव में 500 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं. अगर हमारे मतदाता बिना किसी बाहरी मदद के इतने उत्साहित हो सकते हैं, तो भारत में पैसों की जरूरत क्यों होगी?

#WATCH | US President Donald Trump says, "Why are we giving $21 million to India? They have a lot more money. They are one of the highest taxing countries in the world in terms of us; we can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India… pic.twitter.com/W26OEGEejT