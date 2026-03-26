जंग में क्यों आमने-सामने आए ईरान और इजरायल के हिंदू?

इजरायल और ईरान दोनों ही देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं. ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर ये लोग वहां कैसे पहुंचे और युद्ध की स्थिति में ये किसकी ओर खड़े हैं?

आज दुनिया की नजरें ईरान और इजरायल के नक्शे पर टिकी हैं. हवाओं में सिर्फ बारूद की महक है, दोनों ही देश युद्ध के मैदान में आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं. ऐसे में एक सवाल जेहन में आता है कि क्या इन मुल्कों में सिर्फ फौजें और हथियार ही बसते हैं? इन सरहदों के भीतर एक ऐसा तबका भी है जो खामोशी से अपनी पहचान और अपने विश्वास को सीने से लगाए बैठा है.

हम बात कर रहे हैं ईरान और इजरायल में बसने वाले हिंदू तबके की. इन दोनों ही देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं. ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर ये लोग वहां कैसे पहुंचे? इन मुल्कों की तारीख में इनका क्या मुकाम है? और युद्ध की स्थिति में ये किसकी ओर खड़े हैं? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे. हम उन इंसानी रिश्तों की बात करेंगे जो लंबी दूरी तय करके मिडिल-ईस्ट के इन मुल्कों में आबाद हुए.

ईरान, सिल्क रोड से व्यापार तक का सफर

ईरान और भारत का रिश्ता कोई कल-परसों का नहीं है, ये सदियों पुराना है. ईरान की जड़ें आर्य और वैदिक परंपराओं से विकसित हुई हैं. सदियों पहले दोनों की संस्कृति बेहद समान थी. ईरान में हिंदुओं के आबाद होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है. इसकी शुरुआत तिजारत यानी व्यापार से हुई थी. पुराने दौर में जब सिल्क रोड दुनिया की रगों में खून की तरह दौड़ती थी, तब भारतीय व्यापारी ईरान के बंदर अब्बास, शिराज, निशापुर और ज़ाहेदान जैसे शहरों में बसने लगे थे. ये वो दौर था जब शिख़रपुर के सिंधी और मुल्तानी व्यापारी ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक अपना कारोबार फैलाते थे.

प्यू रिसर्च के मुताबिक, आज भी ईरान में करीब 20,000 हिंदू रहते हैं. इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनके दादा-परदादा बरसों पहले कारोबार के सिलसिले में वहां गए और फिर वहीं के होकर रह गए. आज ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐतिहासिक कृष्ण मंदिर है, इसके अलावा बंदर अब्बास में काफी पुराना विष्णु मंदिर है, साथ ही चाबहार में सदियों पुराना एक शिव मंदिर है. ये सारे धर्मस्थल ईरानी हिंदुओ की पहचान के गवाह हैं. भले ही ये तादाद ईरान की 9 करोड़ की आबादी के सामने कम दिखे, लेकिन इनका वजूद ईरान की तहजीब का एक अटूट हिस्सा है.

मौजूदा दौर में ईरान एक इस्लामिक देश है. वहां की 99% आबादी मुसलमानों की है और करीब 95% लोग शिया इस्लाम को मानने वाले हैं. इसके अलावा वहां छोटी संख्या में पारसी, ईसाई और यहूदी भी आबाद हैं. ईरान आज युद्ध में है तो कई लोगों के जेहन में ये सवाल उठता है कि ईरान के हिंदू किसकी तरफ हैं. जानकारों के मुताबिक ईरान के हिंदू किसी भी देश के अल्पसंख्यक तबके की तरह ही एक देश प्रेमी कौम है और जाहिर सी बात है कि युद्ध की घड़ी में वो अपने वतन ईरान के साथ ही खड़ा होगा.

इजरायल: शिक्षा और सेवा का जज्बा

इजरायल में हिंदुओं के बसने की कहानी ईरान से बिलकुल अलग है. यहां हिंदू आबादी की तादाद करीब 15 हजार है. लेकिन यहां लोग व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेवा और काबलियत के दम पर पहुंचे हैं. इजरायल में बसने वाले ज्यादातर हिंदू वो केयर गिवर्स हैं, जो वहां के बुजुर्गों की सेवा के लिए भारत से गए हैं. साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों के तौर पर लोग वहां सैटल हुए हैं. इसके अलावा, हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में आईटी एक्सपर्ट्स और हाई-टेक प्रोफेशनल्स का एक बड़ा तबका आबाद है.

एक और दिलचस्प बात इजराइल में हरे रामा हरे कृष्णा यानी ISKCON के चाहने वाले भी बड़ी तादाद में हैं, जिनमें कई स्थानीय यहूदी भी शामिल हैं. जंग के साये में भी ये लोग वहां डटे हुए हैं, क्योंकि इजरायल की तरक्की में आज भारतीयों का भी खून-पसीना भी शामिल है.

इजरायल की रिलीजियस डेमोग्राफी की बात करें तो ये एक यहूदी देश है. यहां पर 73% यहूदी, 18% मुस्लिम, 2% ईसाई और 1.6% ड्रूज़ हैं. यहां के मुसलमान ज्यादातर गाजा-वेस्ट बैंक जैसे फिलिस्तीनी इलाकों में रहते हैं. वहीं हिंदु इजरायल के सभी बड़े शहरों में मौजूद है. जानकारों का कहना है कि वहां के ज्यादातर हिंदू प्रो-इजरायली हैं, और वो जंग की स्थिति में अपने मुल्क इजरायल के साथ खड़े होंगे.

जंग का साया और फिक्र का आलम

आज जब ईरान और इजरायल आमने-सामने हैं, तो इन हजारों हिंदुओं की सलामती एक बड़ी फिक्र बन गई है. ईरान में रहने वाले भारतीय व्यापारी हों या इजरायल में काम करने वाले हमारे भाई-बहन, ये सब इस वक्त एक अजीब सी कशमकश में हैं. एक तरफ उनकी जड़ें भारत से हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्क है जहां उन्होंने अपना आशियाना बनाया है.

ये लोग आज सिर्फ शांति की दुआ कर रहे हैं, ताकि इनकी मेहनत से बनाई गई दुनिया बारूद के ढेर में न तब्दील हो जाए. ईरान और इजरायल में बसे ये हिंदू हमें ये सिखाते हैं कि इंसान की फितरत आबाद होना है, बर्बाद होना नहीं.

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