क्या साइबर अटैक हुआ? UK में अचानक ठप हो गईं उड़ानें... रद्द हुईं 1000 से अधिक फ्लाइटें

ब्रिटेन में कल अचानक से हवाई जहाज के पहिए थम गए और उड़ाने ठप हो गई. करीब 1000 से अधिक उड़ाने रद्द कर दी गई, जिस कारण 65 हजार से अधिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. आज भी उड़ानें रद्द होने की संभावना जताई गई है.

फ्लाइट रद्द होने के बाद एयरपोर्ट पर इंतजार करते यात्री (इमेज क्रेडिट - X)

ब्रिटेन में मंगलवार को अचानक उड़ानें ठप हो गईं

1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं

आज भी उड़ानों के रद्द होने की संभावना है

आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है?

ब्रिटेन में कल अचानक के हवाई जहाज के पहिए थम गए, उड़ानें ठप हो गईं और करीब 1000 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, जिससे करीब 65 हजार से अधिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. आज भी उड़ानें प्रभावित होने की संभावना जताई गई है. आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है और अचानक से कैसे उड़ानें रद्द हुईं.

क्यों अचानक रद्द हुईं उड़ानें?

एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के चलते उड़ानें प्रभावित हुई, जिस कारण सैकड़ों उड़ानों को रद्द किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस समस्या के कारण 1000 उड़ानें रद्द हुईं. सिस्टम ठीक होने के बाद भी उड़ानों का बैकलॉग बना हुआ है, जिस कारण आज उड़ानें प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

कैसे आई तकनीकी खराबी?

ब्रिटेन की एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेवा संचालित करने वाली कंपनी NATS के फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी सामने आई. NATS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्टिन रॉल्फ ने यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी.

उन्होंने माना कि समस्या को ठीक करने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा. रॉल्फ के मुताबिक, खराबी उस सिस्टम में आई थी, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लाइट प्लान और दूसरी ऑपरेशनल जानकारी को संभालता है.

क्या साइबर अटैक हुआ था?

ब्रिटेन की ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हेइडी अलेक्जेंडर के अनुसार यह घटना साइबर अटैक के कारण नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि उड़ानों का संचालन पूरी तरह सामान्य होने में कुछ समय लगेगा और यात्रियों को अपनी एयरलाइन से लगातार जानकारी लेते रहने की सलाह दी.

अलेक्जेंडर ने NATS के प्रमुख को आज बैठक के लिए भी बुलाया है. बैठक में उनसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई इस बड़ी खराबी और NATS की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल किए जाएंगे.

कौन-कौन से एयरपोर्ट हुए प्रभावित?

इस तकनीकी खराबी का सबसे ज्यादा असर हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर पड़ा. स्कॉटलैंड और आयरलैंड के एयरपोर्ट्स पर भी इसके असर की जानकारी सामने आईं.

हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्थिति बेहद खराब रही. उड़ानों का संचालन कुछ समय के लिए रोका गया और बाद में दोबारा शुरू किया गया, लेकिन दोपहर में फिर समस्या शुरू हो गई. विमान समय पर उड़ान नहीं भर पा रहे थे, जिसके कारण एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों के लिए जगह की कमी हो गई.

हीथ्रो आने वाली 13 उड़ानों को ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे एयरपोर्ट्स की ओर डायवर्ट करना पड़ा. बाद में एयरपोर्ट ने रात के बाकी समय के लिए आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी थी.

रद्द हुई सैकड़ों उड़ानें

इस तकनीकी खराबी के कारण एयरलाइंस को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. EasyJet ने करीब 200, जबकि British Airways ने 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं.

ब्रिटिश एयरवेज ने कहा कि मंगलवार दोपहर उसे 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द या डायवर्ट करनी पड़ीं. एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की कि जिनकी उड़ान रद्द हो चुकी है, वह फिलहाल एयरपोर्ट न जाएं और एयरलाइन से संपर्क करने में थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कॉल सेंटर पर भारी दबाव है.

65 हजार से ज्यादा यात्रियों को हुई परेशानी

यूरोप की प्रमुख एयरलाइन रायनएयर के मुताबिक, उसके 65 हजार से ज्यादा यात्रियों को मंगलवार को आठ घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ा. वहीं इजीजेट ने भी कहा कि सिस्टम फेल होने का असर पूरे यूरोप में उसकी उड़ानों पर पड़ा.

इसका असर केवल उड़ानें रद्द होने तक सीमित नहीं रहा. विमान और क्रू अपने निर्धारित स्थानों पर नहीं पहुंच सके, जिससे आगे की उड़ानों का शेड्यूल भी बिगड़ गया.

आज भी रद्द हो सकती हैं उड़ानें

NATS ने मंगलवार शाम तक फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम की तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया. हालांकि, सिस्टम सामान्य होने के बावजूद उड़ानों का बैकलॉग खत्म होने में समय लगेगा. कई विमान और क्रू अपने सही स्थान पर नहीं थे.

एयरपोर्ट पर खड़े विमानों के कारण लैंडिंग के लिए जगह भी सीमित हो गई थी. इस कारण आज भी उड़ानों में देरी और कुछ उड़ानों के रद्द होने की संभावना है.

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