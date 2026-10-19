फ्रांस में 2400 गिरफ्तार, इटली-स्पेन में भी बवाल; महंगाई और बदहाल स्कूलों की आग में सुलग रहा यूरोप; जानें अब तक क्या हुआ

फ्रांस, इटली और पुर्तगाल में बढ़ती महंगाई, शिक्षकों की कमी और महंगे मकानों के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है.

पेरिस सहित कई फ्रांसीसी शहरों में दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी .

उपद्रवियों ने फ्रांस के लिमोज शहर स्थित 140 साल पुराने टाउन हॉल को आग के हवाले कर दिया.

इस समय पूरा यूरोप भयंकर गुस्से और हिंसा की आग में जल रहा है, जिसमें सबसे बदतर हालात फ्रांस के बने हुए हैं. बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और स्कूलों की बदहाल हालत के खिलाफ भड़का यह जनाक्रोश फ्रांस के साथ-साथ इटली, बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसे कई बड़े देशों में फैल चुका है. आलम यह है कि अल्बानिया में प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सब कुछ फूंकने पर उतारू हैं और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

फ्रांस में इस बवाल की शुरुआत सितंबर के आखिर में हाई स्कूल के छात्रों ने की थी. छात्र सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, जर्जर कमरों और कॉलेज दाखिले के खराब नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे. लेकिन इस आंदोलन में असंतोष का असली गुस्सा तब भरा गया, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से पेट्रोल-डीजल के दाम अचानक बहुत बढ़ गए. इसके बाद आम जनता और बड़े मजदूर संगठन भी इस गुस्से में शामिल हो गए.

फ्रांस में 2400 से अधिक लोग गिरफ्तार

शनिवार और रविवार को हालात इतने खराब हो गए कि पेरिस, मार्सिले और लिमोझ जैसे दर्जनों बड़े शहरों में उपद्रवियों ने सैकड़ों दुकानों को सरेआम लूटा और इमारतों में आग लगा दी. हद तो तब हो गई जब लिमोझ शहर में 140 साल से भी ज्यादा पुराना ऐतिहासिक टाउन हॉल आग के हवाले कर दिया गया. इस बेकाबू दंगे को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अकेले पेरिस में 855 लोगों को दबोचा, जबकि पूरे देश में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 2400 के पार पहुंच चुकी है.

बढ़ते बवाल को लेकर फ्रांस सरकार क्या कर रही है?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पूरे देश के नाम अपना संदेश जारी करते हुए सड़कों पर हो रही "बेकाबू हिंसा" की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने साफ कहा कि अपनी जायज मांगें उठाने वाले सीधे-साधे लोगों और शहरों में आग लगाने वाले अपराधियों को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता. इस बीच देश की राजनीति में भी घमासान मच गया है, जहां प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू और दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने इस पूरी तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे 'अति-वामपंथी' (Extreme Left) गुटों का हाथ बताया है.

दूसरी ओर, वामपंथी नेता ज्यां-ल्यूक मेलेंशों ने सरकार की नाकामी को इसका जिम्मेदार ठहराया है. विपक्ष अब देश के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है. भारी राजनीतिक दबाव और जनता के भारी गुस्से को देखते हुए सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और स्कूलों में 3,000 नए शिक्षकों की तुरंत भर्ती करने व यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लेने का बड़ा एलान किया है.

Adresse aux Français. https://t.co/AuPsZ3iM8l — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2026

स्पेन में 87 वर्षीय महिला की मौत से भड़के लोग



स्पेन में लोग बढ़ते किराए और घरों की कमी को लेकर काफी परेशान हैं. लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया, जब 87 साल की मारीकार्मेन अवास्कल को एक इन्वेस्टमेंट फंड ने घर से निकाल दिया. बताया गया कि फंड ने उनका किराया 230% बढ़ा दिया था, जिसे चुका पाना उनके लिए मुश्किल हो गया. घर से निकाले जाने के करीब 2 हफ्ते बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

इसके विरोध में स्पेन की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए और किराए कम करने तथा इन्वेस्टमेंट फंड्स पर बैन लगाने की मांग की. जब संसद में आवास सुरक्षा से जुड़ा आपातकालीन विधेयक खारिज हो गया तो प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद भंग कर 29 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी.

इटली, पुर्तगाल और बेल्जियम में जनता किन मांगों को लेकर सड़कों पर है?

फ्रांस के साथ-साथ यूरोप के तीन और बड़े देश पुर्तगाल, इटली और बेल्जियम भी इस समय भयंकर गुस्से और हिंसा की आग में पूरी तरह झुलस रहे हैं.

पुर्तगाल: राजधानी लिस्बन और पोर्टो में लोग आवास संकट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच पुर्तगाल में मकानों की कीमतें 124% तक बढ़ चुकी हैं.

इटली: मिलान शहर में बढ़ती महंगाई और बजट तंगी के खिलाफ शुरू हुआ मार्च हिंसक हो गया, जहां नकाबपोश दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया और आगजनी की. प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

बेल्जियम: ब्रुसेल्स और लीज में छात्र विश्वविद्यालयों की महंगी फीस और शिक्षा में सुधार की मांगों को लेकर पुलिस से भिड़ गए, जहां पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा.

अल्बानिया में क्यों मचा है बवाल?

अल्बानिया की राजधानी तिराना में चल रहा आंदोलन अब पूरी तरह से एक हिंसक जंग में बदल चुका है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस पूरे फसाद की शुरुआत तब हुई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की कंपनी को अल्बानिया के एक तटीय इलाके में लग्जरी रिसॉर्ट बनाने की मंजूरी दे दी गई.

स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन और प्रकृति को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध किया. जो देखते ही देखते सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदहाल स्कूलों के खिलाफ एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन गया. हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अदालतों, बैंकों और डाकघरों जैसी सरकारी इमारतों पर पेट्रोल बमों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसके जवाब में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को रबर की गोलियां तक चलानी पड़ी.