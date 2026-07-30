नेपाल में क्यों और कैसे भड़की सांप्रदायिक हिंसा? कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल, जानिए तीन साल पुरानी खुफिया रिपोर्ट अब चर्चा में क्यों आई

भारत से सटे नेपाल के सुनसारी जिले से शुरू हुआ सांप्रदायिक तनाव अब बड़े इलाके में फैल गया है. पुलिस ने कई शहरों में अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू कर दी है. सेना भी उतारी गई है.

नेपाल के सुनसारी जिले से हुई तनाव की शुरूआत

देवानगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आए

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली भी चलाई

Nepal Communal Violence: नेपाल के कई जिले इस समय सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की चपेट में हैं. इसकी शुरूआत भारत की सीमा के पास सुनसारी जिले में घटी एक घटना से हुई. दक्षिण-पूर्वी नेपाल में भारत के बिहार राज्य की सीमा पर स्थित सुनसारी, दोनों देशों के बीच एक अहम कमर्शियल कॉरिडोर है. हिंसा और पथराव से जुड़ी घटनाओं को काबू में करने के लिए पुलिस को गोलीबारी भी करनी पड़ी. अब तक तीन लोगों की मौत हुई है और 13 सुरक्षाकर्मियों समेत 22 अन्य लोग घायल हैं. स्थिति को देखते हुए छह से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है.

क्यों और कैसे भड़की हिंसा

यह अशांति एक धार्मिक जुलूस के दौरान शुरू हुई. देवानगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं का दूसरे समुदाय के साथ विवाद हो गया. 'द काठमांडू पोस्ट' के अनुसार, तेज आवाज में संगीत और धार्मिक झंडों के इस्तेमाल को लेकर हुई असहमति दो समुदायों के बीच झगड़े में बदल गई. जब स्थिति बेकाबू हो गई, तो पुलिस ने दखल दिया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली भी चलाई.

आरोप ये भी है कि बीते रविवार को जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई तब अचानक ही इस पर हमला कर दिया गया. स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर की सार्वजनिक भूमि पर मुहर्रम के अवसर पर लगाए गए झंडे को हटाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था.

सुनसरी से शुरू हुआ ये तनाव धीरे-धीरे कई अन्य शहरों में भी फैल गया. इसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर निगरानी बढ़ा दी है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी हिंसा पर दुख जताया है और शांति बनाए रखने की अपील की है. नेपाल सरकार ने सुनसारी जिले के कुछ इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और घटना की जांच शुरू कर दी है. प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का वादा भी किया गया है.

तीन साल पुरानी खुफिया रिपोर्ट अब चर्चा में क्यों?

नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब एक तीन साल पुरानी खुफिया रिपोर्ट चर्चा में है. नेपाल के प्रमुख अखबार द काठमांडू पोस्ट' के अनुसार, देश की बॉर्डर सिक्योरिटी और दंगा कंट्रोल फोर्स, आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) ने तीन साल पहले सरकार को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें चेतावनी दी गई थी कि तराई में धार्मिक और जातीय बंटवारे को भड़काने की सोची-समझी कोशिशें की जा रही हैं. इस रिपोर्ट में सरकार को तुरंत दखल देने की सलाह दी गई थी, लेकिन तब के नेतृत्व ने इसे नजरअंदाज कर दिया.

बताया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक को दी गई रिपोर्ट में सरकार से धार्मिक और जातीय आधार पर काम करने वाले संगठनों को सख्ती से नियंत्रित करने की अपील की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि तराई में मौजूद कुछ मुस्लिम और हिंदू ग्रुप माहौल बिगाड़ रहे हैं.

इस रिपोर्ट में सरकार को चेतावनी दी गई थी कि नेपाल को दक्षिण एशिया में दूसरी जगहों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा से सबक लेना चाहिए और विवादों को बड़े पैमाने पर अशांति का रूप लेने से पहले ही सुलझा लेना चाहिए. इसमें भारत के मणिपुर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया था. नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर छोटे-मोटे विवादों पर ध्यान न दिया जाए, तो वे तेज़ी से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले सकते हैं.

अभी कैसे हैं नेपाल में हालात?

नेपाल के मैदानी क्षेत्र में तनाव कायम है. प्रशासन ने इनरवा, जनकपुर, सिरहा, गोलबाजार, लहान सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है. स्थिति पर नजर रखने और किसी भी अप्रिय हालात से बचने के लिए नेपाली सेना को भी तैनात किया गया है. सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं. तनावग्रस्त क्षेत्रों की हवाई निगरानी भी की जा रही है. इन सबके बीच पुलिस की कार्य शैली पर पर सवाल उठे हैं. पुलिस इस छोटी सी घटना को संभालने में असफल रही जिसके बाद सेना को उतारना पड़ा. कई शहरों में बाजार, सार्वजनिक परिवहन और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं.