ईरान से सीधे युद्ध से क्यों बचता है अमेरिका? कहां-कहां हैं US के मिलिट्री बेस, जहां पर तेहरान कर सकता है हमला

Iran US Tension: ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों और अमेरिकी दबाव के बीच युद्ध की आशंका लगातार बढ़ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर सख्त बयान दे रहे हैं. हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर सीधा सैन्य हमला कर पाएगा?

ईरान में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी हैं. देशभर में फैला यह आंदोलन अब 18वें दिन में पहुंच चुका है. हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. एक तरफ जहां ईरान अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार तेहरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप लगातार अपने सोशल मीडिया से ईरान को सख्त चेतावनी दे चुके हैं. इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच सीधी सैन्य टकराव की आशंका भी गहराती जा रही है.

देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी

दरअसल, ईरान इन दिनों अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है. देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं और कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ चुकी हैं. इन हालातों के बीच 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुलतानी को फांसी दिए जाने की आशंका ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 11 जनवरी को हिंसा भड़काने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई.

क्या अमेरिका वाकई ईरान पर सीधा सैन्य हमला कर पाएगा?

इन घटनाओं के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई है. बीते कुछ दिनों से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर सख्त बयान दे रहे हैं. ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू किया तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा. हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर सीधा सैन्य हमला कर पाएगा?

ईरान पर सीधा हमला आसान नहीं

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान वो देश नहीं हैं, जहां बाहरी दबाव से सत्ता को आसानी से हिलाया जा सके. ईरान का सुरक्षा तंत्र बेहद मजबूत और संगठित है. यहां सत्ता सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि एक मजबूत सैन्य और वैचारिक ढांचे पर टिकी है. इस ढांचे की सबसे बड़ी ताकत है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC. रिपोर्ट्स बताते हैं कि, IRGC के पास डेढ़ लाख से ज्यादा बेहद प्रशिक्षित जवान हैं, जो किसी भी खतरे का मुहतोड़ जवाब देने में सक्षम माने जाते हैं. यह सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि इसके पास अपनी एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल यूनिट और साथ में साइबर विंग भी है. यही वजह है कि अमेरिका के लिए ईरान पर सीधा हमला आसान नहीं माना जाता.

तेहरान चुप नहीं बैठेगा

सैन्य मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा. जवाबी कार्रवाई तुरंत और कई मोर्चों पर हो सकती है. ईरान के सैन्य ठिकाने पूरे देश में फैले हुए हैं, जिन्हें एक साथ निशाना बनाकर पूरी तरह तबाह करना लगभग नामुमकिन है. यही कारण है कि अमेरिका किसी भी फैसले से पहले सोचता है. सीधी जंग की स्थिति में ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है. कतर का अल उदैद एयर बेस, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, ईरानी मिसाइलों की रेंज में माना जाता है. यहां करीब 10 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह US सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है.

निशाने पर एयर बेस

इसके अलावा बहरीन में स्थित नेवल सपोर्ट एक्टिविटी अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट का मुख्य केंद्र है. यह फारस की खाड़ी और रेड सी में समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है. ईरान पहले भी इस बेस को लेकर चेतावनी दे चुका है. कुवैत का कैंप आरिफजान अमेरिकी सेना की लॉजिस्टिक रीढ़ माना जाता है. संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अल धाफरा एयर बेस पर अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट और ड्रोन तैनात हैं, जिसे ईरान बड़ी चुनौती के तौर पर देखता है. सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयर बेस भी ईरान की नजर में है. यहां से अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली सऊदी ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा करती है. वहीं इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी ठिकाने सबसे ज्यादा असुरक्षित माने जाते हैं, जहां पहले से ही ईरान समर्थित गुट हमले करते रहे हैं. तुर्की का इंजरलिक एयर बेस नाटो के लिए बेहद अहम है और यहां अमेरिकी परमाणु हथियार भी रखे होने की बात कही जाती है. ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर इस बेस का इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ, तो जवाब दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Iran के किन शहरों में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, पढ़ाई या नौकरी क्या करने जाते हैं युवा?

पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग होती है, तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा. इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी, तेल आपूर्ति प्रभावित होगी और अमेरिका को लंबी व महंगी जंग का सामना करना पड़ सकता है. यही वजह है कि तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका अब तक ईरान से सीधे युद्ध से बचता नजर आ रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से