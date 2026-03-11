युद्ध की वजह से ईरान में इन बीमारियों का खतरा मंडराया? WHO की चेतावनी- घरों से बाहर न निकलें लोग

Iran Black Rain: WHO ने चेतवानी जारी करते हुए कहा कि 'काली बारिश' और हवा में फैले जहरीले रसायनों के कारण लोगों को सांस संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग बम, मिसाइल और ड्रोन अटैक तक ही सीमित नहीं रह गई है. इसका असर अब हवा में भी दिखने लगा है. ईरान के कुछ इलाकों में आसमान से काली बारिश बरस रही है, जो हवा को जहरीला बना रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है. डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जरूरी काम के बिना कोई घरों से बाहर न निकलें.

दरअसल, अमेरिका-इजरायल ने हाल ही में तेहरान और अन्य शहरों के प्रमुख तेल भंडारों और रिफाइनरियों पर हमला बोला था. जिसकी वजह से भीषण आग लग गई थी. काफी तेल नालियों में बहता नजर आय़ा. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में लगभग 26 करोड़ लीटर तेल जलकर नष्ट हो गया. जिससे आसमान में काला धुआं का गुब्बार छा गया. तेल का यह काला धुआं काली स्याही जैसा तरल बरस रहा है.

WHO ने चेतवानी जारी करते हुए कहा कि "ब्लैक रेन" (काली बारिश) और हवा में फैले जहरीले रसायनों के कारण लोगों को सांस संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. संगठन ने एडवाइजरी जारी करते हुए ईरानियों लोगों से एहतियात के तौर पर घरों में रहने की अपील की. संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी का ईरान में भी एक कार्यालय है और वह स्वास्थ्य आपात स्थितियों में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करती है.

जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमेयर ने कहा, 'ब्लैक रेन और उससे जुड़ी एसिडिक बारिश वास्तव में लोगों के लिए खतरा बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सांस की समस्या है.' उन्होंने बताया कि ईरान ने नागरिकों को एहतियात के तौर पर घर के अंदर रहने की सलाह दी है.

Iran में इन बीमारियों का बढ़ा खतरा!

एक्सपर्ट्स की मानें तो तेल भंडारों और रिफाइनरियों में लगी आग के कारण बड़ी मात्रा में जहरीले हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन यौगिक वातावरण में फैल गए हैं. इन रसायनों के धुएं या सूक्ष्म कणों से सिरदर्द, आंखों व त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या हो सकती है. वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कुछ Chemical Compounds के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

