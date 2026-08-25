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कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति का बेटा बैरन ट्रंप? जिसे मारने के लिए ईरान ने रखा 95 करोड़ का इनाम

Iran America War: ईरान ने ट्रंप के बेटे को मारने के लिए 95 करोड़ रुपये इनाम देने का ऐलान किया है. तीन मिनट का वीडियो ईरानी सरकारी चैनल पर जारी किया गया है. वीडियो में ट्रंप के बेटे को लेकर कई दावे किए गए हैं.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 25, 2026, 10:44 AM IST

कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति का बेटा बैरन ट्रंप? जिसे मारने के लिए ईरान ने रखा 95 करोड़ का इनाम

डोनाल्ड ट्रंप और बैरन ट्रंप (इमेज क्रेडिट - Instagram)
 

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  • ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे को टारगेट करने का वीडियो जारी किया है 
  • वीडियो में ट्रंप के बेटे को मारने वाले को 95 लाख इनाम देने की बात कही गई है
  • ट्रंप के बेटे को लेकर 3 मिनट का वीडियो ईरानी चैनल पर जारी किया गया है
  • इससे पहले ट्रंप की वाइफ को लेकर भी इस तरह के वीडियो जारी किए गए थे 

 
Iran America War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार ईरान के निशाने पर है. ईरान की ओर से जारी एक वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे बैरन ट्रंप को टारगेट करने और उन्हें मारने वाले को ईरान देने की बात कही कई है. वीडियो में ईरान की ओर से कहा गया है कि, जो भी ट्रंप के बेटे को मारेगा उसे 10 मिलियन डॉलर यानी की 95 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. ऐसे में अब दुनिया भर में ट्रंप के बेटे की चर्चा होने लगी है. आइए जानते हैं उनके बारे में. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब तीन मिनट के इस वीडियो में ट्रंप के बेटे की गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई जानकारियां दिखाने का दावा किया गया. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वीडियो ईरानी सरकारी चैनल 3 पर प्रसारित हुआ और इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े मीडिया नेटवर्क से जोड़ा गया है. वीडियो बैरन ट्रंप को कहां और कैसे मारें? के नाम से प्रसारित किया गया. 

वीडियो में किया गया ये दावा 

वीडियो में ट्रंप के बेटे की सुरक्षा व्यवस्था, उनके आसपास मौजूद लोगों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का दावा किया गया. इसमें कथित तौर पर उनकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन, एस्कॉर्ट गाड़ियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों की तैनाती से जुड़े ग्राफिक्स भी दिखाए गए. वीडियो में उनके सोशल कनेक्शन और उनके आसपास मौजूद लोगों के जरिए उन तक पहुंचने के संभावित तरीकों का भी जिक्र किया गया. 

कौन हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप?

बैरन ट्रंप का जन्म 20 मार्च 2006 को न्यूयॉर्क में हुआ था. उनका पूरा नाम बैरोन विलियम ट्रंप हैं. वह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी तीसरी पत्नी, पूर्व फैशन मॉडल मेलानिया ट्रंप के बेटे हैं. उनके 4 बड़े सौतेले भाई-बहन हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप, एरिक ट्रंप और ट्रंप.

बैरन ट्रंप ने कहां से की है पढ़ाई?

बैरन ट्रंप ने कोलंबिया ग्रामर एंड प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ाई की है. जून 2017 में, वह व्हाइट हाउस में रहने के लिए वॉशिंगटन डीसी चले गए और पोटोमैक, मैरीलैंड में सेंट एंड्रयूज एपिस्कोपल स्कूल में पढ़ाई की. उन्होंने 2024 में वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा में ऑक्सब्रिज एकेडमी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. वह आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं. 

वीडियो में दिखाई गईं ये चीजें

'द जेरूसलम पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में उन स्थानों को दिखाया गया जहां बैरन पहले जा चुके हैं. इनमें ट्रंप टॉवर और उनके स्कूल का कैंपस भी शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सीक्रेट सर्विस एजेंट छात्रों के भेष में उनके आसपास मौजूद रहते हैं.

मेलानिया ट्रंप को भी बनाया जा चुका है निशाना

बैरन ट्रंप को लेकर सामने आया यह वीडियो कथित तौर पर ट्रंप परिवार को निशाना बनाने वाले एक बड़े अभियान का हिस्सा है. इससे पहले जुलाई में IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज ने मेलानिया ट्रंप को लेकर भी इसी तरह का वीडियो जारी किया था. उस वीडियो में न्यूयॉर्क में फर्स्ट लेडी की गतिविधियों और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कथित कमियों के बारे में जानकारी देने का दावा किया गया था.

ट्रंप को भी मिल चुकी हैं धमकियां

ईरानी सरकारी मीडिया पर इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी धमकी भरे वीडियो दिखाए गए हैं. यूरोन्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में तेहरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन स्क्वायर में एक बिलबोर्ड पर ट्रंप की तस्वीर को ताबूत में मृत दिखाया गया था और उस पर उन्हें मारने की धमकी लिखी गई थी.

क्यों बनाया जा रहा ट्रंप परिवार को निशाना?

ईरान और ट्रंप के बीच तनाव का एक बड़ा कारण जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या है. अमेरिकी ड्रोन हमले में बगदाद एयरपोर्ट पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स के कमांडर सुलेमानी मारे गए थे. उनकी मौत के बाद ईरानी अधिकारियों ने बदला लेने की धमकियां दी थीं. इसके बाद भी ट्रंप के खिलाफ ऐसी धमकियां समय-समय पर सामने आती रही हैं.

खामेनेई की मौत के बाद और बढ़ गया तनाव 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी को अमेरिकी-इजरायली हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप के खिलाफ ईरानी सरकारी और कट्टरपंथी मीडिया में बयानबाजी और तेज हुई है. कुछ ईरानी टिप्पणीकारों ने खामेनेई की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को इस्लामी कानूनी अवधारणा किसास से जोड़कर पेश किया है. 

ये भी पढ़ें - अमेरिका नहीं जा पाएंगे भारतीय छात्र, बंद हो जाएंगे सभी रास्ते! ट्रंप लेने वाले हैं ये बड़ा फैसला

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