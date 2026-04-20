कौन है Umar Farooq Zahoor? जिसे ढूंढ रही है नॉर्वे की पुलिस, अब जेडी वेंस के साथ आया नजर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का भगोड़ा सूट-बूट में नजर आ रहा है. वो भगोड़ा कोई और नहीं उमर फारूक जहूर ही है.

पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों के बाज नहीं आता है. अब चाहे वो राजनीति हो या खेल. पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकियों शरण दी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का भगोड़ा सूट-बूट में नजर आ रहा है. वो भगोड़ा कोई और नहीं उमर फारूक जहूर ही है. लेकिन खास बात ये है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

कौन है उमर फारूक जहूर?

पाकिस्तान का रहने वाला उमर फारूक जहूर एक पाकिस्तानी मूल का इंटरनेशनल बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता है. लेकिन इनका नाम कई बार विवादों में भी आ चुका है. इस शख्स के बीचे नॉर्वे की पुलिस भी लगी हुई है. लेकिन ये उनके हाथ नहीं आ रहा है. इतना ही नहीं उमर कई देशों के संपर्क में भी है. रियल एस्टेट, ट्रेडिंग और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे कामों में उसका नाम भी आता है. उमर हाई-प्रोफाइल विवादों और कानूनी मामलों सामने आया था.

Umar Farooq Zahoor, who is wanted in Norway in a $6 million bank fraud case, is part of a Pakistani negotiation team… pic.twitter.com/BOSMCQpOIh — برهان الدین ‏| Burhan uddin (@burhan_uddin_0) April 20, 2026

उमर के पीछे क्यों लगी है नॉर्वे पुलिस?

उमर फारूक पर नॉर्वे में 6 मिलियन डॉलर के बैंक फ्रॉड का संगीन आरोप लगा हुआ है. इसी वजह से नॉर्वे पुलिस उमर की तलाश में जुटी हुई है. लेकिन पाकिस्तान इस भगोड़े का पूरा साथ दे रही है. क्योंकि ये भगोड़ा यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ नजर आ रहा है.

जेडी वेंस के साथ नजर आया भगोड़ा उमर?

उमर फारूक जहूर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि उमर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो यूएस के उपराष्ट्रपि जेडी वेंस के साथ नजर आया है. हालांकि ये वीडियो कब का है ये साफ नहीं हो सका है. जेडी वेंस ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध के बीच शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान के इस्लामाद गए थे. लेकिन ये भी पुष्टि नहीं है कि ये वीडियो तभी का है. इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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