Homeदुनिया

दुनिया

कौन है तारिक रहमान? जिन्हें कहा जा रहा बांग्लादेश की राजनीति का 'क्राउन प्रिंस', India के बारे रखते हैं ये सोच

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी(BNP) के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद लंदन से स्वदेश लौट आए हैं. आइए जानते है कि कौन है तारिक रहमान जिन्हें बांग्लादेश का क्राउन प्रिंस कहा जा रहा है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 25, 2025, 04:10 PM IST

कौन है तारिक रहमान? जिन्हें कहा जा रहा बांग्लादेश की राजनीति का 'क्राउन प्रिंस', India के बारे रखते हैं ये सोच

बांग्लादेश की राजनीति में उस्मान हादी की हत्या के बाद फिर बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है. दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी(BNP) के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद लंदन से स्वदेश लौट आए हैं. उन्हें बांग्लादेश की तेजी से बदलती परिस्थियों के बीच देश का क्राउन प्रिंस कहा जा रहा है. लेकिन क्या आप जातने है कि तारिक रहमान आखिर है कौन और भारत के बारे में ये क्या सोचते हैं.

पूर्व पीएम खालिदा जिया के बड़े बेटे

बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान और तीन बार प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं. वैसे तो उनकी वापसी फरवरी 2026 में संसदीय चुनावों के दौरान होने वाली थी. लेकिन बदलती परिस्थियों के चलते वह 25 दिसंबर को ही बांग्लादेश लौट आए हैं. दरअसल ऐसी परिस्थियों में बांग्लादेश की राजनीति में उनका कद बढ़ गया है.

तारिक रहमान देश के अगले किंग

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन लगाए जाने और चुनावों में उनकी गैर-मौजूदगी की संभावनाओं के साथ खालिदा जिया की गंभीर हालत के चलते अब तारिक रहमान को ही देश का अगला किंग माना जा रहा है. आवामी लीग पर बैन के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी बांग्लादेश की नई सत्ताधारी पार्टी बन सकती है. बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया लंबे समय से बीमार हैं और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी है. ऐसे में उनके बेटे तारिक रहमान को पार्टी का कार्यवाहक चेयरमैन बना दिया गया है.

बांग्लादेश-भारत के संबंध

वहीं अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो बांग्लादेश-भारत के संबंध संवेदनशीन रहे हैं. अभी तक बांग्लादेश की सत्ता में रही अवामी लीग पार्टी और शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता था, जबकि बीएनपी के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं.

तारिक रहमान ने एक साक्षात्कार में बताया

तारिक रहमान ने हाल के साक्षात्कारों में स्पष्ट कहा है कि उनकी विदेश नीति "बांग्लादेश फर्स्ट" पर आधारित होगी. उन्होंने नारा दिया: "न दिल्ली, न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले." इसका मतलब है कि वे न भारत और न पाकिस्तान के साथ अंधाधुंध गठबंधन चाहते हैं, बल्कि बांग्लादेश के हित सर्वोपरि होंगे. एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "अगर भारत एक तानाशाह को शरण देकर बांग्लादेशी लोगों की नाराजगी मोल लेता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते."

