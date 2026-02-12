Bangladesh Election: कौन हैं तारीक रहमान, जिनको माना जा रहा है बांग्लादेश के पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार

राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे का नोटिस, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बैन की मांग, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो-निशिकांत दुबे | मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बुलाई अहम बैठक, बिश्नोई गैंग पर नकेल कसने के लिए बैठक-सूत्र, पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, पुलिस मुख्यालय में मुंबई कमिश्नर की बैठक, CM देवेंद्र फडणवीस के एलान के बाद बड़ी बैठक | J&K के पुलवामा में हाई अलर्ट जारी, यूपी- संभल के नरौली में बुलडोजर एक्शन, हमले की बरसी से पहले हाई अलर्ट जारी, पुलवामा में सुरक्षाबलों का मॉकड्रिल | वंदे मातरम् पर अरशद मदनी का बयान, 'जबरदस्ती थोपा जा रहा वंदे मातरम्', धार्मिक आजादी पर हमला- अरशद मदनी, मुसलमान को मजबूर नहीं कर सकते-मदनी, जबरदस्ती थोपा जा रहा वंदे मातरम्-मदनी, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते- मदनी, हम किसी दूसरे को नहीं रोकते हैं- मदनी | किसी समुदाय को नीचा नहीं दिखा सकते-SC, फिल्म 'घूसखोर पंडत' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिल्म का नाम माहौल खराब करने जैसा-SC, SC ने केंद्र और सेंसर बोर्ड को नोटिस भेजा, SC ने फिल्म निर्देशक से हलफनामा मांगा, फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर SC में सुनवाई हुई, नाम बताने तक फिल्म रिलीज नहीं होगी-SC, भारत में अलग-अलग धर्म और जातियां हैं- SC | राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं, राहुल गांधी के भाषण के अंश को हटाया जाएगा
दुनिया
Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी नेता तारीक रहमान पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं. 17 साल बाद उनकी वापसी ने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है.
बांग्लादेश में 12 फरवरी को हो रहे आम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं. शेख हसीना के लंबे शासन के बाद पहली बार राजनीतिक मैदान पूरी तरह बदला हुआ है. अवामी लीग की गैरमौजूदगी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है. दरअसल, इस चुनाव के केंद्र में तारीक रहमान (Tarique Rahman) का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. 17 साल के निर्वासन के बाद उनकी वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा दे दी है. गौरतलब है कि, बांग्लादेश की राजनीति में बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party) कोई नया नाम नहीं है. 1991 और 2001 में पार्टी की नेता खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी थीं. लेकिन 2006 के बाद से बीएनपी सत्ता से बाहर रही. अब एक बार फिर, करीब दो दशकों बाद पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, और इसका चेहरा हैं तारीक रहमान.
तारीक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं. उन्होंने 1990 के दशक में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 2001 से 2007 के बीच पार्टी संगठन में काफी प्रभावशाली भूमिका निभाई. उस दौर में उनकी बढ़ती ताकत के कारण उन्हें 'डार्क प्रिंस' जैसे नामों से भी पुकारा गया. हालांकि उनका राजनीतिक सफर विवादों से भी घिरा रहा. 2018 और 2021 में उन्हें भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले के मामले में दोषी ठहराया गया था. इन मामलों के चलते वे लंबे समय तक लंदन में निर्वासन में रहे. लेकिन, हाल के वर्षों में अदालतों ने उनके खिलाफ कई फैसलों को पलट दिया, जिससे उनकी देश वापसी का रास्ता साफ हुआ. अब वे बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली है. अंतरिम सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. जिसके बाद, मुकाबला मुख्य रूप से बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच माना जा रहा है. जमात ने 11 दलों का गठबंधन बनाया है और खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है.
तारीक रहमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ चुनाव जीतने की है, बल्कि अपनी छवि को स्थिर और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करने की भी है. भारत के साथ संबंधों को लेकर भी उन पर नजरें टिकी हैं. बांग्लादेश की आम जनता भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहती है. बताते चलें, हाल ही में खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ओर से जताई गई संवेदनाएं दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत को दर्शाती हैं.
कुल मिलाकर, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है. यह तारीक रहमान और बीएनपी के भविष्य की राजनीतिक विश्वसनीयता और अवामी लीग की वापसी की संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है. अगर तारीक रहमान जीतते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर का नया अध्याय होगा. वहीं हार की स्थिति में पार्टी को फिर से एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. बहरहाल, अब नजरें नतीजों पर हैं, जो तय करेंगे कि बांग्लादेश की कमान किसके हाथ में जाएगी और तारीक रहमान का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा.
