IND vs UAE Playing 11: सैमसन-दुबे और तिलक को मिला मौका, रिंकू-अर्शदीप बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
कौन हैं सुशीला कार्की? नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस जो राजनीतिक संकट के बीच बनीं Caretaker PM
ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!
वो UPSC कपल जिन्होंने सिर्फ 2 हजार रुपये में रचाई थी शादी, जानें IAS Yuvraj Marmat और IPS P. Mounika की खूबसूरत लवस्टोरी
शादी से पहले इस शख्स के साथ हनीमून पर जा चूके हैं रिंकू सिंह, एशिया कप से पहले खुद किया खुलासा
Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड? यहां देखें पूरे आंकड़े
नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़का जनता का गुस्सा, सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग, आगजनी और तोड़फोड़
T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर
Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान
Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन
नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को केयरटेकर पीएम बनाया गया है, जानें कौन हैं कार्की और अपने किन फैसलों की वजह से वह जनता के बीच हुईं लोकप्रिय...
नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अनिश्चितता के बीच पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने पर हामी भर दी है. वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रही हैं, ऐसे में उनका इस अहम पद पर आसीन होना निश्चित तौर पर भारत और नेपाल के संबंधों में काफी गति देगी.
सुशीला कार्की नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं. उन्होंने जुलाई 2016 से जून 2017 तक सेवा की. 1970 के दशक के अंत में अपना कानूनी करियर शुरू करने के बाद साल 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2010 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि हुई.
सुशाली कार्की को भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति और साहसिक फैसले देने की प्रतिष्ठा के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है. उनके एक ऐतिहासिक फैसले ने महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता के अधिकार हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया, जो नेपाल में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
इसके अलावा उन्होंने संसद में महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाली नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश बनकर भी इतिहास रचा. बाद में जनता के आक्रोश और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया.
अपने कार्यकाल के दौरान कार्की अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती थीं और अक्सर शक्तिशाली राजनीतिक और संस्थागत हितों को चुनौती देती थीं. कार्यवाहक पीएम नेता के रूप में उनके उदय को लोग नेपाल के राजनीतिक संकट के दौरान तटस्थता सुनिश्चित करने और शासन में विश्वास बहाल करने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं.
