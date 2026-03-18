FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
US-Israel Iran War: परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ेगा ईरान, सईद जलीली की एंट्री से क्यों लगने लगे ये कयास?

US-Israel Iran War: परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ेगा ईरान, सईद जलीली की एंट्री से क्यों लगने लगे ये कयास?

KVS Admission 2026: जल्द शुरू होने वाली है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की रेस, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो अटक जाएगा काम

KVS Admission 2026: जल्द शुरू होने वाली है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की रेस, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो अटक जाएगा काम

'रोहित अब पहले जैसे फिट...' MI के हेड कोच ने Rohit Sharma को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

'रोहित अब पहले जैसे फिट...' MI के हेड कोच ने Rohit Sharma को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी

कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 10 साल से नहीं टूटा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 10 साल से नहीं टूटा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड

IPL नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में 3 भारतीयों का नाम

IPL नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में 3 भारतीयों का नाम

Homeदुनिया

दुनिया

US-Israel Iran War: परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ेगा ईरान, सईद जलीली की एंट्री से क्यों लगने लगे ये कयास?

Iran Saeed Jalili: सईद जलीली ईरान की घरेलू राजनीति में काफी एक्टिव माने जाते हैं. उन्होंने 2013 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था. जिसमे वे तीसरे नंबर पर रहे थे. अली लारीजानी की मौत के बाद जलीली को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बनाने की चर्चा हो रही है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 18, 2026, 06:38 PM IST

US-Israel Iran War: परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ेगा ईरान, सईद जलीली की एंट्री से क्यों लगने लगे ये कयास?

Saeed Jalili

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के 17 दिन बाद उनके सबसे करीबी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी (Ali Larijani) को भी मार गिराया गया. इजरायल डिफेंस फोर्स ने तेहरान में एयरस्ट्राइक कर लारिजानी और उनके बेटे की हत्या कर दी. लारिजानी ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल नेता माने जाते थे. उनकी मौत के बाद एक बार फिर ईरान की सत्ता में खालीपन पैदाहो गया है. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा कि ईरान किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है. लारिजानी के जाने से ईरान का मिशन कमजोर नहीं पड़ेगा. ईरान में एक नेता शहीद होता है, तो दूसरा तैयार रहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि लारिजानी की जगह अब कौन लेगा?

अली लारिजानी ईरान में रणनीति तय करने, आंतरिक विरोध को दबाने, न्यूक्लियर बातचीत और सुरक्षा मामलों को संभालने में अहम भूमिका निभा रहे थे. मिलिट्री पॉलिसी के इंचार्ज होने के नाते वह संभावित मिलिट्री झगड़ों को भी कंट्रोल कर रहे थे. ऐसे में ईरान के लिए आंतरिक विद्रोह और मिलिट्री ऑपरेशंस को संभालना बड़ी चुनौती हो सकता है. ईरान को अब ऐसे लीडर का चुनाव करना होगा, जो उनकी तरह हर रणनीति में माहिर हो.

2015 में रहे मुख्य परमाणु वार्ताकार
लारिजानी की मौत के बाद ऐसा नाम सईद जलीली (Saeed Jalili) का सामने आ रहा है. जलीली ईरान के प्रमुख नेता और न्यूक्लियर वार्ताकार रहे हैं. वह ईरान में परमाणु बम बनाने के पक्षधर रहे हैं और 2015 में उन्होंने ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी. उस दौरान परमाणु बम नहीं बनाने के समझौते को लेकर सबसे ज्यादा विरोध जलीली ने ही किया था. उनका मानना था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होगा, तो उससे कोई टकराने की हिमाकत नहीं करेगा.

विश्लेषकों की मानें तो सईद जलीली हार्ड-लाइनर रहे हैं. अगर उनको सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बनाया जाता है, तो अमेरिका और इजरायल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है. ईरान की नीतियां सख्त हो सकती हैं. अमेरिका और क्षेत्रीय विरोधियों के प्रति मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका है. जलीली साल 2007 से 2013 तक पश्चिमी देशों से वार्ता में ईरान का नेतृत्व कर चुके हैं.  रिपोर्ट्स की मानें तो वह परमाणु बम बनाने की रणनीति पर भी काम कर सकते हैं.

इजरायल-ईरान के लिए क्यों बढ़ रहा खतरा?
ईरान में अब तक मारे गए नेताओं सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई, IRGC चीफ मोहम्मद पाकपुर, रक्षा सलाहकार अली शमखानी, मिलिट्री चीफ अब्दुल मोसावी और अब अली लारिजानी इन सबकी अमेरिका और इजरायल के पास पूरी कुंडली थी. लेकिन अब जो कमान संभाल रहे हैं, उनके बारे में अमेरिका और इजरायल के पास अधिक जानकारी नहीं है. वह क्या सोचते हैं, ईरान की अगली रणनीति क्या होगी? यह सब ट्रंप और नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. सबसे खास बात ये है कि ईरान में चुनकर आ रहे नए नेता, पहले वालों की तुलना में अधिक कट्टरपंथी माने जा रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी
कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 10 साल से नहीं टूटा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 10 साल से नहीं टूटा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड
IPL नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में 3 भारतीयों का नाम
IPL नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में 3 भारतीयों का नाम
IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर
IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर
दो बार प्रीलिम्स में फेल, फिर अनन्या शर्मा कैसे UPSC में लाईं AIR 13? जानें टॉप रैंक के बावजूद क्यों नहीं बनना चाहतीं IAS
दो बार प्रीलिम्स में फेल, फिर अनन्या शर्मा कैसे UPSC में लाईं AIR 13? जानें टॉप रैंक के बावजूद क्यों नहीं बनना चाहतीं IAS
MORE
Advertisement
धर्म
Kalash Sthapana Vidhi: नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
Amavasya: आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
MORE
Advertisement