US-Israel Iran War: परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ेगा ईरान, सईद जलीली की एंट्री से क्यों लगने लगे ये कयास?

Iran Saeed Jalili: सईद जलीली ईरान की घरेलू राजनीति में काफी एक्टिव माने जाते हैं. उन्होंने 2013 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था. जिसमे वे तीसरे नंबर पर रहे थे. अली लारीजानी की मौत के बाद जलीली को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बनाने की चर्चा हो रही है.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के 17 दिन बाद उनके सबसे करीबी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी (Ali Larijani) को भी मार गिराया गया. इजरायल डिफेंस फोर्स ने तेहरान में एयरस्ट्राइक कर लारिजानी और उनके बेटे की हत्या कर दी. लारिजानी ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल नेता माने जाते थे. उनकी मौत के बाद एक बार फिर ईरान की सत्ता में खालीपन पैदाहो गया है. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा कि ईरान किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है. लारिजानी के जाने से ईरान का मिशन कमजोर नहीं पड़ेगा. ईरान में एक नेता शहीद होता है, तो दूसरा तैयार रहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि लारिजानी की जगह अब कौन लेगा?

अली लारिजानी ईरान में रणनीति तय करने, आंतरिक विरोध को दबाने, न्यूक्लियर बातचीत और सुरक्षा मामलों को संभालने में अहम भूमिका निभा रहे थे. मिलिट्री पॉलिसी के इंचार्ज होने के नाते वह संभावित मिलिट्री झगड़ों को भी कंट्रोल कर रहे थे. ऐसे में ईरान के लिए आंतरिक विद्रोह और मिलिट्री ऑपरेशंस को संभालना बड़ी चुनौती हो सकता है. ईरान को अब ऐसे लीडर का चुनाव करना होगा, जो उनकी तरह हर रणनीति में माहिर हो.

2015 में रहे मुख्य परमाणु वार्ताकार

लारिजानी की मौत के बाद ऐसा नाम सईद जलीली (Saeed Jalili) का सामने आ रहा है. जलीली ईरान के प्रमुख नेता और न्यूक्लियर वार्ताकार रहे हैं. वह ईरान में परमाणु बम बनाने के पक्षधर रहे हैं और 2015 में उन्होंने ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी. उस दौरान परमाणु बम नहीं बनाने के समझौते को लेकर सबसे ज्यादा विरोध जलीली ने ही किया था. उनका मानना था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होगा, तो उससे कोई टकराने की हिमाकत नहीं करेगा.

विश्लेषकों की मानें तो सईद जलीली हार्ड-लाइनर रहे हैं. अगर उनको सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बनाया जाता है, तो अमेरिका और इजरायल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है. ईरान की नीतियां सख्त हो सकती हैं. अमेरिका और क्षेत्रीय विरोधियों के प्रति मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका है. जलीली साल 2007 से 2013 तक पश्चिमी देशों से वार्ता में ईरान का नेतृत्व कर चुके हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वह परमाणु बम बनाने की रणनीति पर भी काम कर सकते हैं.

इजरायल-ईरान के लिए क्यों बढ़ रहा खतरा?

ईरान में अब तक मारे गए नेताओं सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई, IRGC चीफ मोहम्मद पाकपुर, रक्षा सलाहकार अली शमखानी, मिलिट्री चीफ अब्दुल मोसावी और अब अली लारिजानी इन सबकी अमेरिका और इजरायल के पास पूरी कुंडली थी. लेकिन अब जो कमान संभाल रहे हैं, उनके बारे में अमेरिका और इजरायल के पास अधिक जानकारी नहीं है. वह क्या सोचते हैं, ईरान की अगली रणनीति क्या होगी? यह सब ट्रंप और नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. सबसे खास बात ये है कि ईरान में चुनकर आ रहे नए नेता, पहले वालों की तुलना में अधिक कट्टरपंथी माने जा रहे हैं.

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