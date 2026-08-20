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255 वोटों से जीता बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुनाव, कौन हैं पीएम तारिक रहमान के करीबी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर?

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने मार्च 2011 में सबसे पहले बीएनपी में कार्यवाहक महासचिव का पद संभाला और 2016 में पक्के तौर यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई. हालांकि, वह दौर काफी मुश्किल था क्योंकि 2026 से पहले करीब दो दशकों तक बीएनपी सत्ता से बाहर रही.

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Neelam

Updated : Aug 20, 2026, 07:36 PM IST

255 वोटों से जीता बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुनाव, कौन हैं पीएम तारिक रहमान के करीबी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर?

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर 21 अगस्त को लेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ (Image Source: X/BNPmediacell)

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  • बीएनपी उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं
  • मिर्जा फखरुल को 255 और उनके प्रतिद्वंदी ओली अहमद को 88 वोट मिले हैं
  • 35 साल बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है
  • शेख हसीना के करीबी मोहम्मद शाहबुद्दीन के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था

बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का चुनाव गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को हो गया है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं. उन्होंने जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल ओली अहमद को हराया है. 24 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी मोहम्मद शाहबुद्दीन के इस्तीफे बाद से यह पद खाली था. 35 साल बाद बांग्लादेश में वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है. फखरुल इस्लाम आलमगीर को कुल 255 वोट मिले हैं. बांग्लादेश में अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है. यहां जनता वोट नहीं करती बल्कि, जनता द्वारा चुने गए सांसद राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं.

फखरुल इस्लाम आलमगीर को कितने मिले वोट?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने कहा कि बीएनपी के फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हरा दिया. उन्होंने कहा कि आलमगीर को 255 वोट मिले, जबकि ओली अहमद के पक्ष में 88 सांसदों ने वोट डाला. उन्होंने बताया कि कुल 349 सांसदों में से 343 ने वोट किया जबकि छह सांसदों ने मतदान नहीं किया.

21 अगस्त को बंगभवन में लेंगे राष्ट्रपति की शपथ

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फखरुल इस्लाम आलमगीर शुक्रवार शाम बंगभवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. यह 1991 के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा पहला चुनाव है जिसमें मुकाबला हुआ है. इस पद के लिए पिछले कुछ दशकों में आमतौर पर सर्वसम्मति से या निर्विरोध चयन होता रहा है.

मोहम्मद शाहबुद्दीन साल 2023 में राष्ट्रपति बने थे, लेकिन पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था. फिलहाल संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं. बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राष्ट्रति का कार्यकाल पांच साल का होता है और दो बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता है. अनुच्छेद 50(2) के अनुसार एक व्यक्ति बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद के लिए दो बार ही चुना जा सकता है. चाहे लगातार हो या फिर अलग-अलग समय पर कोई राष्ट्रपति रहे, लेकिन दो बार से ज्यादा वह इस पद पर नहीं रह सकते हैं.

बांग्लादेश में राष्ट्रपति को संविधान के तहत कुछ अहम शक्तियां मिली हैं. प्रधानमंत्री और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. इसके अलावा देश की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी वही करते हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री की सलाह पर इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है.

कौन हैं फखरुल इस्लाम आलमगीर?

फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश की राजनीति का अहम चेहरा और बीएनपी में उनको नंबर दो माना जाता है. उन्होंने मार्च 2011 में सबसे पहले बीएनपी में कार्यवाहक महासचिव का पद संभाला और 2016 में पक्के तौर पर यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई. हालांकि, वह दौर काफी मुश्किल था क्योंकि 2026 से पहले करीब दो दशकों तक बीएनपी सत्ता से बाहर रही.

उस दौरान तारिक रहमान लंदन में थे, उनकी मां खालिदा जिया जेल और नजरबंदी का सामना कर रही थीं और फिर लंबी बीमारी का सामना किया. इस दौरान फखरुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखा और पार्टी के फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू किया. यह दौर काफी मुश्किल था क्योंकि तब पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता निष्क्रिय हो गए, कुछ छिपे थे और कुछ सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं निकल रहे थे. सूत्रों के अनुसार फखरुल इस्लाम आलमगीर पर भी 111 मामले दर्ज हुए, 11 बार गिरफ्तारी हुई और साढ़े तीन साल वह जेल में भी रहे.

 

यह भी पढ़ें:- तारिक रहमान के 211 सांसद.... पार्टी से अलग वोट किया तो छिन जाती है सांसदी, बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव के क्या नियम-कानून?

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