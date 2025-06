लॉस एंजिल्स से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां दंगों के दैरान ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर लॉरेन टोमासी को लॉस एंजिल्स के दंगों के दौरान गोली लग गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ऑस्ट्रेलियाई नाइन न्यूज की पत्रकार लॉरेन टोमासी को रविवार 8 जून को लॉस एंजिल्स में भड़के दंगों की रिपोर्टिंग करने के दौरान पैरे में रबर की गोली लग गई. इस घटना में लॉरेन टोमासी घायल हो गईं. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, क्योंकि वीडियो फुटेज में एक पुलिस अधिकारी को टोमासी और कैमरा ऑपरेटर की दिशा में गोली चलाते हुए देखा जा सकता है. टोमासी को दर्द में चिल्लाते और अपने पैर को पकड़ते हुए देखा गया. घटनास्थल के पास खड़े एक व्यक्ति ने पुलिस पर चिल्लाते हुए कहा, "तुमने अभी-अभी उस रिपोर्टर को गोली मारी है!"

कौन हैं लॉरेन टोमासी

लॉरेन टोमासी, एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन पत्रकार हैं जो वर्तमान में नाइन न्यूज के लिए यूएस संवाददाता के रूप में काम कर रही हैं. लॉरेन, लॉस एंजिल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर करते समय घायल हो गईं. टोमासी को एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित तौर पर चलाई गई रबर की गोली से पैर में चोट लगी थी और यह क्षण वीडियो में कैद हो गया. आपको बता दें कि लॉरेन ने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और अमेरिका के कोलोराडो में भी रिपोर्टिंग का अनुभव लिया है. वे ऑस्कर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार और डोनाल्ड ट्रंप के ट्रायल जैसे बड़े अमेरिकी आयोजनों की कवरेज कर चुकी हैं. लेकिन लॉरेन अब एक ऐसी खबर का हिस्सा बन गई हैं जिसकी रिपोर्टिंग वे कर रही थीं.

American riot police fired rubber bullets at Australian reporter Lauren Tomasi in LA today. So absolutely unjustified and vicious. She was doing nothing wrong at all.



All non-cultist MAGA people should immediately condemn this. If there are even any left pic.twitter.com/uF5vjWntJt

— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) June 9, 2025

लॉरेन ने गोली लगने के बाद कही ये बात

रबर की गोली के प्रभाव के बावजूद, टोमासी ने तुरंत राहगीर को आश्वस्त करते हुए कहा, "मैं ठीक हूं," क्योंकि वह और उनका कैमरामैन सुरक्षा के लिए चले गए. नाइन न्यूज ने बाद में बताया कि टोमासी को "गले में चोट लगी है लेकिन अन्यथा कोई नुकसान नहीं हुआ है" और पुष्टि की कि उसने तब से अशांति की कवरेज फिर से शुरू कर दी है.

टॉमासी, जिन्होंने इस घटना पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. हालांकि, बढ़ते विरोध के बारे में एक्स को एक अपडेट साझा किया है, "रात 8 बजे, दर्जनों पुलिस वाले अभी-अभी अंदर आए हैं. लोगों को हटाने का एक और प्रयास. फ्लैश बैंग ग्रेनेड - फिर आतिशबाजी - शुरू हो रही है." अपडेट ने उनकी रिपोर्टिंग के बीच अप्रत्याशित माहौल पर जोर दिया.

